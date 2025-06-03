Сутки на Донетчине: под вражеским огнем оказались 15 населенных пунктов, три человека погибли. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки враг атаковал города Белицкое, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Мирноград, Славянск, села Дмитровка, Дорожное, Каменка, Александро-Калиново, Александро-Шультино, Семеновка, Старорайское, Яблоневка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Покровский район

Враг атаковал район FPV-дронами. В Мирнограде и Дорожном повреждены по одному частному дому, в Белицком - админздание и объект критической инфраструктуры.

Краматорский район

Краматорск пережил 10 обстрелов - один гражданский погиб и один получил травмы, повреждено админздание.

По Яблоновке Ильиновской громады россияне ударили бомбой "КАБ-250" и артиллерией - убили двух мирных жителей, повредили 6 частных домов.

В Дмитровке Краматорской громады вражеский БПЛА попал в торговый павильон - ранен один человек.

На Константиновку оккупанты сбросили бомбу "КАБ-250" и направили дрон, повредили 6 частных домов. Александро-Калиново Ильиновской ТГ враг обстрелял из артиллерии, повредил 4 домохозяйства.

В Славянске российские дроны повредили 2 многоквартирных дома, 3 общежития, кафе, в Семеновке Краматорской ТГ - 6 частных домов, в Старорайском Дружковской ТГ - админздание и гараж. В Лимане в результате дроновых атак повреждены три частных дома и три гражданских авто.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома.

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