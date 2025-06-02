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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены вследствие российских обстрелов Краматорского района, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российских обстрелов Краматорского района 2 июня погибли по меньшей мере 3 человека, еще 2 ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Он отметил, что в Ильиновке россияне убили двух человек, повредили 3 частных дома.

В Краматорске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены промзона, админздание, магазин, инфраструктура.

"Донетчина ежедневно под ударом - оставаться здесь опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал глава ОВА.

Читайте: Сутки на Донетчине: враг атаковал 7 населенных пунктов, один человек погиб, 4 получили ранения. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Краматорского района
Разрушения в Донецкой области в результате российских обстрелов

Автор: 

Краматорськ (2301) обстрел (27742) жертвы (2092) Донецкая область (9954) Краматорский район (343) Ильиновка (17) война в Украине (4597)


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