По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены вследствие российских обстрелов Краматорского района, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие российских обстрелов Краматорского района 2 июня погибли по меньшей мере 3 человека, еще 2 ранены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Он отметил, что в Ильиновке россияне убили двух человек, повредили 3 частных дома.
В Краматорске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены промзона, админздание, магазин, инфраструктура.
"Донетчина ежедневно под ударом - оставаться здесь опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал глава ОВА.
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