Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок російського обстрілів Краматорського району, - ОВА. ФОТОрепортаж
Внаслідок російських обстрілів Краматорського району 2 червня загинули щонайменше 3 людини ще 2 поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Він зазначив, що в Іллінівці росіяни вбили двох людей, пошкодили 3 приватні будинки.
В Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено промзону, адмінбудівлю, крамницю, інфраструктуру.
"Донеччина щодня під ударом — залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав очільник ОВА.
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