Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок російського обстрілів Краматорського району, - ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів Краматорського району 2 червня загинули щонайменше 3 людини ще 2 поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він зазначив, що в Іллінівці росіяни вбили двох людей, пошкодили 3 приватні будинки.

В Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено промзону, адмінбудівлю, крамницю, інфраструктуру.

"Донеччина щодня під ударом — залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав очільник ОВА.

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