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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок російського обстрілів Краматорського району, - ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів Краматорського району 2 червня загинули щонайменше 3 людини ще 2 поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він зазначив, що в Іллінівці росіяни вбили двох людей, пошкодили 3 приватні будинки.

В Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено промзону, адмінбудівлю, крамницю, інфраструктуру.

"Донеччина щодня під ударом — залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав очільник ОВА.

Читайте: Доба на Донеччині: ворог атакував 7 населених пунктів, одна людина загинула, 4 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Краматорського району
Руйнування на Донеччині внаслідок російських обстрілів

Автор: 

Краматорськ (679) обстріл (29063) жертви (1812) Донецька область (8770) Краматорський район (348) Іллінівка (17) війна в Україні (4654)


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