Доба на Донеччині: ворог атакував 7 населених пунктів, одна людина загинула, 4 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 1 червня, під ворожим вогнем опинилися 7 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Покровськ, села Гришине, Дмитроколине, Привілля, Самарське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

1 червня о 01:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл Покровська, повідомили у МВА. Внаслідок обстрілу "КАБ 250" пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у центральній частині міста.

О 15:00 ворог завдав удару по селу Гришине. Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення дістав чоловік 1965 року народження. Пошкоджено приватне домогосподарство.

Також надійшла інформація, що 31 травня ворожим обстрілом був зруйнований приватний будинок у центральній частині Покровська.

У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано дзвіницю і будинки.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 приватних будинки. Олександрівську громаду війська рф атакували 11-ма дронами: у Самарському пошкоджено приватний будинок і 2 нежитлових приміщення, у Дмитроколиному є руйнування на території сільськогосподарського підприємства.

На Костянтинівку росіяни скинули три авіабомби "КАБ-250", в також вдарили по місту дронами – вбили цивільну особу, ще трьох поранили. Пошкоджено 27 приватних будинків, автомобіль, критичну інфраструктуру.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 приватні будинки і промислову зону. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 7 приватних будинків.

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