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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Війська РФ ударили по підприємству на Чернігівщині: спалахнула масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 червня 2025 року, зранку ворог завдав удару по одному з підприємств у Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта.

Зусиллями вогнеборців займання локалізовано на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого поширення немає.

підприємство на чернігівщині після обстрілу
підприємство на чернігівщині після обстрілу
підприємство на чернігівщині після обстрілу
підприємство на чернігівщині після обстрілу

Автор: 

обстріл (29063) ДСНС (5144) Чернігівська область (933)


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Хто навів?!
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02.06.2025 09:09 Відповісти
Яндекс и ДубльГис.
показати весь коментар
02.06.2025 09:24 Відповісти
 
 