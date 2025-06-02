1 759 2
Війська РФ ударили по підприємству на Чернігівщині: спалахнула масштабна пожежа. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 2 червня 2025 року, зранку ворог завдав удару по одному з підприємств у Чернігівській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта.
Зусиллями вогнеборців займання локалізовано на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого поширення немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Галина Гойс #601847
показати весь коментар02.06.2025 09:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар02.06.2025 09:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль