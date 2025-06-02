Войска РФ нанесли удар по предприятию в Черниговской области: вспыхнул масштабный пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 2 июня 2025 года, утром враг нанес удар по одному из предприятий в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки возник масштабный пожар на территории производственного объекта.

Усилиями пожарных возгорание локализовано на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения нет.







