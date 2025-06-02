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Войска РФ нанесли удар по предприятию в Черниговской области: вспыхнул масштабный пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 2 июня 2025 года, утром враг нанес удар по одному из предприятий в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате атаки возник масштабный пожар на территории производственного объекта.
Усилиями пожарных возгорание локализовано на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения нет.
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Галина Гойс #601847
показать весь комментарий02.06.2025 09:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий02.06.2025 09:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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