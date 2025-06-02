Сутки на Донетчине: враг атаковал 7 населенных пунктов, один человек погиб, четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 1 июня, под вражеским огнем оказались 7 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Покровск, села Гришино, Дмитриколино, Приволье, Самарское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

1 июня в 01:00 российские оккупационные войска совершили обстрел Покровска, сообщили в ГВА. В результате обстрела "КАБ 250" поврежден многоквартирный жилой дом в центральной части города.

В 15:00 враг нанес удар по селу Гришино. Вследствие вражеской атаки осколочные ранения получил мужчина 1965 года рождения. Повреждено частное домохозяйство.

Также поступила информация, что 31 мая вражеским обстрелом был разрушен частный дом в центральной части Покровска.

В Новоэкономичном Гродовской громады разрушены колокольня и дома.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 частных дома. Александровскую громаду войска рф атаковали 11-ю дронами: в Самарском поврежден частный дом и 2 нежилых помещения, в Дмитриколино есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия

На Константиновку россияне сбросили три авиабомбы "КАБ-250", в также ударили по городу дронами - убили гражданское лицо, еще троих ранили. Повреждены 27 частных домов, автомобиль, критическая инфраструктура.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 частных дома и промышленная зона. В Никифоровке Соледарской громады повреждены 7 частных домов.

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