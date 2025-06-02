Оккупанты ударили по Славянску беспилотниками, есть разрушения. ФОТО
Рано утром 2 июня россияне атаковали Славянск беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Около 4 часов утра город подвергся очередному удару БПЛА "Герань-2". Повреждены административные здания, кафе и многоэтажки в центральной части.
"Пострадавших нет", подчеркнул глава ГВА.
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