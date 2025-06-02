Рашисты ударили по Константиновке в Донецкой области, 1 человек погиб, еще четверо гражданских ранены

1 июня в 21:35 армия РФ нанесла 3 авиаудара "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке. В зоне поражения оказалась жилая застройка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

В результате атаки оккупантов в своем доме погибла 60-летняя горожанка. Еще четверо гражданских - мужчины 33, 83 лет и 73 и 78-летние женщины получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения, множественные гематомы, переломы, ожоги.

Гражданам оказана квалифицированная медицинская помощь. Состояние трех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Среди поврежденных объектов - 26 частных домохозяйств, линии электросети, газопровод, автотранспорт.

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