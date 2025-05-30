Сутки на Донетчине: российские захватчики убили одного человека, еще 12 получили ранения. ФОТОрепортаж

Под огнем находились 14 населенных пунктов: города Белицкое, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Сиверск, Славянск, поселок Новодонецкое, села Анновка, Ильиновка, Комар, Степановка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

Двое раненых - в Покровске, поврежден частный дом. Еще два человека получили ранения в Анновке Добропольской ТГ, где дроны повредили предприятие и нежилое помещение.

В Добропольской громаде ранены 2 человека, повреждены частный дом, многоэтажка, детсад и склад. Во Владимировке Шаховской громады повреждено агропредприятие и несколько домов; в Золотом Колодезе дрон поразил школу.

Сегодня под утро войска РФ атаковали Белозерское беспилотниками - попали в пятиэтажный дом. Пострадали 2 жителей - женщина и ее 16-летний сын, у них ожоги и отравление угарным газом. Проверяется информация о погибших. На месте продолжается спасательная операция.

На Мирноград оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" - повредили 3 многоквартирных и 5 частных домов, религиозное сооружение. В Белицком дроны атаковали учебное заведение, в Доброполье - частное домохозяйство.

Краматорский район

В Краматорске из-за попадания дронов разрушениям подверглись предприятие, нежилые помещения, 4 гражданских авто.

В Дружковке БПЛА повредили админздание, нежилые помещения, транспорт.

В Лимане повреждены 2 частных дома и 2 хозяйственных постройки.

На Славянск враг направил 13 дронов - есть раненый, повреждены 1 многоквартирный и 8 частных домов, производственное помещение, автомобиль.

В Миколайполье Дружковской громады повреждены детсад, 8 домов и магазин. В Андреевке разрушен склад.

По Константиновке россияне ударили шестью дронами - убили гражданское лицо, еще трех человек ранили. Повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, АЗС, гражданское авто.

В Новодонецкой громаде в Шостаковке разрушены склады.

Бахмутский район

Один человек ранен в Сиверске в результате разрыва бомбы "КАБ-250", поврежден частный дом. Есть раненый в селе Комар Великоновоселковской ТГ.

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