Доба на Донеччині: російські загарбники вбили одну людину, ще 12 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, селище Новодонецьке, села Ганнівка, Іллінівка, Комар, Степанівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Двоє поранених – у Покровську, пошкоджено приватний будинок. Ще двоє людей зазнали поранень у Ганнівці Добропільської ТГ, де дрони пошкодили підприємство та нежитлове приміщення.

У Добропільській громаді поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, дитсадок і склад. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено агропідприємство й кілька будинків; у Золотому Колодязі дрон уразив школу.

Сьогодні під ранок війська РФ атакували Білозерське безпілотниками – влучили у п’ятиповерховий будинок. Постраждали 2 мешканців – жінка та її 16-річний син, у них опіки та отруєння чадним газом. Перевіряється інформація щодо загиблих. На місці триває рятувальна операція.

На Мирноград окупанти скинули авіабомбу "КАБ-250" – пошкодили 3 багатоквартирних і 5 приватних будинків, релігійну споруду. У Білицькому дрони атакували заклад освіти, у Добропіллі – приватне домогосподарство.

Краматорський район

У Краматорську через влучання дронів руйнувань зазнали підприємство, нежитлові приміщення, 4 цивільних авто.

У Дружківці БПЛА пошкодили адмінбудівлю, нежитлові приміщення, транспорт.

У Лимані пошкоджено 2 приватних будинки й 2 господарських споруди.

На Слов’янськ ворог спрямував 13 дронів – є поранений, пошкоджено 1 багатоквартирний і 8 приватних будинків, виробниче приміщення, автомобіль.

У Миколайпіллі Дружківської громади пошкоджено дитсадок, 8 будинків і крамницю. В Андріївці зруйновано склад.

По Костянтинівці росіяни вдарили шістьма дронами – вбили цивільну особу, ще трьох людей поранили. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, АЗС, цивільне авто.

У Новодонецькій громаді в Шостаківці зруйновано склади.

Бахмутський район

Одну людину поранено в Сіверську внаслідок розриву бомби "КАБ-250", пошкоджено приватний будинок. Є поранений у селі Комар Великоновосілківської ТГ.

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