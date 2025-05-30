Рашисти вдарили "Шахедом" по будинку на Донеччині: поранено жінку та її 16-річного сина. ФОТОрепортаж
Вночі війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.
Про це повідомила прокуратура Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.
Удару було завдано о 2:30.
"Перебуваючи в квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та її син 16 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
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З такими модифікаціями Шахедів, русскім і Кинджалів з Іскандерами не треба....