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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Рашисти вдарили "Шахедом" по будинку на Донеччині: поранено жінку та її 16-річного сина. ФОТОрепортаж

Вночі війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомила прокуратура Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано о 2:30.

"Перебуваючи в квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та її син 16 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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РФ вдарила шахедом по Білозерському 30 травня 2025 року
РФ вдарила шахедом по Білозерському 30 травня 2025 року
РФ вдарила шахедом по Білозерському 30 травня 2025 року
РФ вдарила шахедом по Білозерському 30 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (29021) Донецька область (8754) Покровський район (675) Білозерське (1)


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Да...
З такими модифікаціями Шахедів, русскім і Кинджалів з Іскандерами не треба....
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30.05.2025 09:04 Відповісти
Що творят варвари і звісно відповіді нема, в нас "перемовини".
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30.05.2025 09:24 Відповісти
 
 