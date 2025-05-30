РФ випустила 90 БпЛА та дві балістики: знешкоджено 56 "шахедів". ІНФОГРАФІКА

У ніч на 30 травня 2025 російські війська випустили по Україні 90 ударних БпЛА типу "Шахеда" та безпілотники-імітатори різних типів. Також було завдано удару балістичною ракетою.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було зафіксовано пуски БпЛА із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 запустили із Воронезької області.

Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Одещина та Донеччина.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Запоріжжі: ворог вдарив по 17 населених пунктах, дві людини загинули, ще п’ятьох поранено