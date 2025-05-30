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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила 90 БпЛА та дві балістики: знешкоджено 56 "шахедів". ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 4 березня 2025 року

У ніч на 30 травня 2025 російські війська випустили по Україні 90 ударних БпЛА типу "Шахеда" та безпілотники-імітатори різних типів. Також було завдано удару балістичною ракетою.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було зафіксовано пуски БпЛА із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 запустили із Воронезької області.

Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Одещина та Донеччина.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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Атака шахедів 30 травня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (29021) ППО (3262) Повітряні сили (2735) Шахед (1136)


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РФ випустила 90 БпЛА та дві балістики

Тоді вже "90 аеродинамік та дві балістики"!
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30.05.2025 08:10 Відповісти
 
 