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Новини Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: ворог ударив по 17 населених пунктах, дві людини загинули, ще п’ятьох поранено

Наслідки обстрілу Запорізької області

Протягом минулої доби російські загарбники завдали понад 500 ударів по Запорізькій області. У Пологівському та Василівському районах є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Дві людини загинули та ще п’ять поранено внаслідок ворожих ударів по Пологівському та Василівському районах", - йдеться в повідомленні.

Ворог здійснив 41 авіаційний обстріл по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Копанях, Новоселівці, Малинівці, Верхній Терсі, Ольгівському та Гуляйпільському. А також:

  • 301 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 1 обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку.
  • 164 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

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Автор: 

обстріл (29021) Запорізька область (3706) Василівський район (49) Пологівський район (62)


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Вдаряють молотком по цвяху. А ворог нас обстрілює....хіба майбутніх журналістів цьому не вчуть ?
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30.05.2025 07:50 Відповісти
 
 