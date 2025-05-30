Доба на Запоріжжі: ворог ударив по 17 населених пунктах, дві людини загинули, ще п’ятьох поранено

Протягом минулої доби російські загарбники завдали понад 500 ударів по Запорізькій області. У Пологівському та Василівському районах є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Дві людини загинули та ще п’ять поранено внаслідок ворожих ударів по Пологівському та Василівському районах", - йдеться в повідомленні.

Ворог здійснив 41 авіаційний обстріл по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Копанях, Новоселівці, Малинівці, Верхній Терсі, Ольгівському та Гуляйпільському. А також:

301 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

1 обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку.

164 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

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