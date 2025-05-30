Доба на Запоріжжі: ворог ударив по 17 населених пунктах, дві людини загинули, ще п’ятьох поранено
Протягом минулої доби російські загарбники завдали понад 500 ударів по Запорізькій області. У Пологівському та Василівському районах є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Дві людини загинули та ще п’ять поранено внаслідок ворожих ударів по Пологівському та Василівському районах", - йдеться в повідомленні.
Ворог здійснив 41 авіаційний обстріл по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Копанях, Новоселівці, Малинівці, Верхній Терсі, Ольгівському та Гуляйпільському. А також:
- 301 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 1 обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку.
- 164 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
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ОЛЕГ СТАВИНОГА
показати весь коментар30.05.2025 07:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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