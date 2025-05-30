Сутки в Запорожской области: враг ударил по 17 населенным пунктам, два человека погибли, еще пятеро - ранены

За минувшие сутки российские захватчики нанесли более 500 ударов по Запорожской области. В Пологовском и Васильевском районах - погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Два человека погибли и еще пятеро - ранены в результате вражеских ударов по Пологовскому и Васильевскому районам", - говорится в сообщении.

Враг совершил 41 авиационный обстрел по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Зализнычному, Новодаровке, Копаням, Новоселовке, Малиновке, Верхней Терсе, Ольговскому и Гуляйпольскому. А также:

301 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

1 обстрел из РСЗО накрыл Новоданиловку.

164 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 20 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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