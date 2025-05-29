Оккупанты атаковали дроном автомобиль в Приморском на Запорожье: ранены два человека

В четверг, 29 мая, российские захватчики атаковали FPV-дроном Степногорскую громаду Запорожской области. Два человека получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"49-летний мужчина и его 25-летний сын получили ранения в Приморском. По их машине попал вражеский дрон. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал чиновник.

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