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Новости Атаки беспилотников на Запорожскую область
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Оккупанты атаковали дроном автомобиль в Приморском на Запорожье: ранены два человека

Дрон атаковал автомобиль в Запорожье

В четверг, 29 мая, российские захватчики атаковали FPV-дроном Степногорскую громаду Запорожской области. Два человека получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"49-летний мужчина и его 25-летний сын получили ранения в Приморском. По их машине попал вражеский дрон. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал чиновник.

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Запорожская область (3174) атака (398) Васильевский район (48) Приморское (13)


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