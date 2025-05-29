Окупанти атакували дроном авто в Приморському на Запоріжжі: поранені дві людини
У четвер, 29 травня, російські загарбники атакували FPV-дроном Степногірську громаду Запорізької області. Дві людини зазнали поранень.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"49-річний чоловік та його 25-річний син дістали поранень у Приморському. По їхній автівці поцілив ворожий дрон. Постраждалим надається необхідна медична допомога", - розповів посадовець.
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