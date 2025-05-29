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Новини Атаки безпілотників на Запорізьку область
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Окупанти атакували дроном авто в Приморському на Запоріжжі: поранені дві людини

дрон атакував авто на Запоріжжі

У четвер, 29 травня, російські загарбники атакували FPV-дроном Степногірську громаду Запорізької області. Дві людини зазнали поранень.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"49-річний чоловік та його 25-річний син дістали поранень у Приморському. По їхній автівці поцілив ворожий дрон. Постраждалим надається необхідна медична допомога", - розповів посадовець.

Читайте також: Одна жінка постраждала внаслідок атаки FPV-дрона в Оріхові, - ОВА

 

Автор: 

Запорізька область (3701) атака (365) Василівський район (48) Приморське (13)


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