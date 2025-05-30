РФ выпустила 90 БПЛА и две баллистики: обезврежено 56 "шахедов". ИНФОГРАФИКА
В ночь на 30 мая 2025 года российские войска выпустили по Украине 90 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов. Также был нанесен удар баллистической ракетой.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Так, были зафиксированы пуски БПЛА с направлений: Миллерово, Орел, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск. Две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 запустили из Воронежской области.
Основные направления воздушного удара - Харьковская, Одесская и Донецкая области.
"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях", - говорится в сообщении.
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Тоді вже "90 аеродинамік та дві балістики"!