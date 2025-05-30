РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11237 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
634 1

РФ выпустила 90 БПЛА и две баллистики: обезврежено 56 "шахедов". ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 4 марта 2025 года

В ночь на 30 мая 2025 года российские войска выпустили по Украине 90 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов. Также был нанесен удар баллистической ракетой.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, были зафиксированы пуски БПЛА с направлений: Миллерово, Орел, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск. Две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 запустили из Воронежской области.

Основные направления воздушного удара - Харьковская, Одесская и Донецкая области.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях", - говорится в сообщении.

Читайте: Сутки на Запорожье: враг ударил по 17 населенным пунктам, два человека погибли, еще пятеро - ранены

Атака шахидов 30 мая 2025 года. Как отработала ПВО

Автор: 

обстрел (27699) ПВО (2820) Воздушные силы (2395) Шахед (1130)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
РФ випустила 90 БпЛА та дві балістики

Тоді вже "90 аеродинамік та дві балістики"!
показать весь комментарий
30.05.2025 08:10 Ответить
 
 