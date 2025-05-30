Рашисты ударили "шахедом" по дому на Донетчине: ранена женщина и ее 16-летний сын. ФОТОрепортаж
Ночью войска РФ ударили БПЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. В результате обстрела возник пожар.
Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен в 2:30.
"Находясь в квартире, получили телесные повреждения 40-летняя женщина и ее сын 16 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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З такими модифікаціями Шахедів, русскім і Кинджалів з Іскандерами не треба....