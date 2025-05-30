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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Рашисты ударили "шахедом" по дому на Донетчине: ранена женщина и ее 16-летний сын. ФОТОрепортаж

Ночью войска РФ ударили БПЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен в 2:30.

"Находясь в квартире, получили телесные повреждения 40-летняя женщина и ее сын 16 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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РФ ударила шахедом по Белозерскому 30 мая 2025 года
РФ ударила шахедом по Белозерскому 30 мая 2025 года
РФ ударила шахедом по Белозерскому 30 мая 2025 года
РФ ударила шахедом по Белозерскому 30 мая 2025 года

Автор: 

обстрел (27699) Донецкая область (9939) Покровский район (666) Белозерское (1)


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Да...
З такими модифікаціями Шахедів, русскім і Кинджалів з Іскандерами не треба....
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30.05.2025 09:04 Ответить
 
 