Рашисты ударили "шахедом" по дому на Донетчине: ранена женщина и ее 16-летний сын. ФОТОрепортаж

Ночью войска РФ ударили БПЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен в 2:30.

"Находясь в квартире, получили телесные повреждения 40-летняя женщина и ее сын 16 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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