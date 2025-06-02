Рашисти вдарили по Костянтинівці на Донеччині, 1 людина загинула, ще чотирьох цивільних поранено
1 червня о 21:35 армія РФ завдала 3 авіаудари "ФАБ-250" із модулем УМПК по Костянтинівці. В зоні ураження опинилась житлова забудова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
В результаті атаки окупантів у своїй оселі загинула 60-річна містянка. Ще четверо цивільних – чоловіки 33, 83 років та 73 і 78-річні жінки дістали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, множинні гематоми, переломи, опіки.
Громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан трьох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Серед пошкоджених об’єктів – 26 приватних домогосподарств, лінії електромережі, газогін, автотранспорт.
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