УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13489 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Донеччини
295 0

Рашисти вдарили по Костянтинівці на Донеччині, 1 людина загинула, ще чотирьох цивільних поранено

Удари по Донеччині

1 червня о 21:35  армія РФ завдала 3 авіаудари "ФАБ-250" із модулем УМПК по Костянтинівці. В зоні ураження опинилась житлова забудова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

В результаті атаки окупантів у своїй оселі загинула 60-річна містянка. Ще четверо цивільних – чоловіки 33, 83 років та 73 і 78-річні жінки дістали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, множинні гематоми, переломи, опіки.

Громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан трьох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Серед пошкоджених об’єктів – 26 приватних домогосподарств, лінії електромережі, газогін, автотранспорт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: російські загарбники вбили одну людину, ще 12 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29063) Донецька область (8770) Краматорський район (348) Костянтинівка (326)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 