Окупанти вдарили по Слов’янську безпілотниками, є руйнування. ФОТО
Рано-вранці 2 червня росіяни атакували Слов'янськ безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Близько 4-ї години ранку місто зазнало чергового удару БПЛА "Герань-2". Пошкоджені адміністративні будівлі, кафе та багатоповерхівки у центральній частині.
"Постраждалих немає", - наголосив очільник МВА.
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