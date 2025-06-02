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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Окупанти вдарили по Слов’янську безпілотниками, є руйнування. ФОТО

Рано-вранці 2 червня росіяни атакували Слов'янськ безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Близько 4-ї години ранку місто зазнало чергового удару БПЛА "Герань-2". Пошкоджені адміністративні будівлі, кафе та багатоповерхівки у центральній частині.

"Постраждалих немає", - наголосив очільник МВА.

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Слов'янск
Слов'янск

Автор: 

Донецька область (8770) Краматорський район (348) Слов’янськ (624)


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