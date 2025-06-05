УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12403 відвідувача онлайн
Новини Атаки безпілотників на Донеччину
322 2

Ворог вкотре атакував Слов’янськ, поранено співробітника ДСНС

Герані атакували Слов’янськ

Вночі 5 червня Слов'янськ зазнав чергового ворожого обстрілу. Ворог атакував місто шістьма БпЛА "Герань-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Він зазначив, що ворог поцілив у промзону. Внаслідок удару поранено співробітника ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинились 15 населених пунктів, три людини загинули. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29128) Донецька область (8793) Краматорський район (359) Слов’янськ (627)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужний Зелебобік вже завтра запустить 10 мільонів дронів на Москву. І свій козир, балістичний гіперзвук " Смарагдовий піструн" (довгий).
показати весь коментар
05.06.2025 09:45 Відповісти
На тлі успіху операції Павутина, успішно перевели увагу з ситуації на фронті.
А там касапи в 20км від Сум,їх фрв-дрони напряму можуть діставати місто і з тим треба щось робити.
показати весь коментар
05.06.2025 10:38 Відповісти
 
 