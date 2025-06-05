Ворог вкотре атакував Слов’янськ, поранено співробітника ДСНС
Вночі 5 червня Слов'янськ зазнав чергового ворожого обстрілу. Ворог атакував місто шістьма БпЛА "Герань-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
Він зазначив, що ворог поцілив у промзону. Внаслідок удару поранено співробітника ДСНС.
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А там касапи в 20км від Сум,їх фрв-дрони напряму можуть діставати місто і з тим треба щось робити.