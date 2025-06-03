Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинились 15 населених пунктів, три людини загинули. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог атакував міста Білицьке, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, села Дмитрівка, Дорожнє, Кам’янка, Олександро-Калинове, Олександро-Шультине, Семенівка, Старорайське, Яблунівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

Покровський район

Ворог атакував район FPV-дронами. У Мирнограді та Дорожньому пошкоджено по одному приватному будинку, у Білицькому – адмінбудівлю та об’єкт критичної інфраструктури.

Краматорський район

Краматорськ пережив 10 обстрілів – одна цивільна особа загинула та одна отримала травми, пошкоджено адмінбудівлю.

По Яблунівці Іллінівської громади росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" та артилерією – вбили двох мирних жителів, пошкодили 6 приватних будинків.

У Дмитрівці Краматорської громади ворожий БПЛА поцілив у торговельний павільйон – поранено одну людину.

На Костянтинівку окупанти скинули бомбу "КАБ-250" і спрямували дрон, пошкодили 6 приватних будинків. Олександро-Калинове Іллінівської ТГ ворог обстріляв з артилерії, пошкодив 4 домогосподарства.

У Слов’янську російські дрони пошкодили 2 багатоквартирних будинки, 3 гуртожитки, кафе, в Семенівці Краматорської ТГ – 6 приватних осель, у Старорайському Дружківської ТГ – адмінбудівлю й гараж. У Лимані внаслідок дронових атак пошкоджено три приватних будинки й три цивільних авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

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