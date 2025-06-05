Доба на Донеччині: ворог атакував три райони, загинула людина. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог атакував 10 населених пунктів Донеччини: міста Дружківка, Краматорськ, Родинське, села Білокузьминівка, Весела Гора, Диліївка, Іванопілля, Маркове, Новомиколаївка, Торецьке.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Мирнограді зруйновано 3 приватні будинки і пошкоджено дорогу.

Зранку 4 червня, о 10:30, росіяни завдали авіаудару по Родинському. Окупанти скинули "ФАБ-250" з УМПК в житловий масив центральної частини міста. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1957 року народження.

Також дістали тілесні ушкодження 66-річний чоловік та двоє жінок: 56 і 84 років. У постраждалих діагностовано множинні осколкові поранення, перелом, мінно-вибухові травми. Потерпілим надано медичну допомогу. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та понад 25 гаражів.

Ввечері о 19:08 стався черговий обстріл Родинського, в результаті якого виникла пожежа господарчої споруди (гараж з прибудовою) на площі 70 кв. м. Ліквідація пожежі відбулась о 19:49. Постраждалих та загиблих немає.

Краматорський район

Краматорськ окупанти обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С", пошкодили АЗС та 30 одиниць цивільного автотранспорту на автостоянці.

У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 5 будинків.

У Слов'янську пошкоджено територію колишнього заводу.

В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено складське приміщення і 6 квартир. У Новосергіївці пошкоджено будинок.

У Роганському Андріївської громади зруйновано склад, пошкоджено ще 2 склади і 4 будинки.

У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки. У Торецькому Дружківської громади внаслідок атаки трьох БПЛА пошкоджено приватний будинок, господарська споруда, теплиці. У Марковому Костянтинівської громади ударом бомби "КАБ-250" пошкоджено 4 приватних оселі.

11 дронів війська РФ спрямували на Дружківку – руйнувань зазнали сільськогосподарське підприємство та 13 цивільних авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.

Обстріли вночі 5 червня

Після опівночі Росія накрила вогнем Слов’янськ, а також села Криниці та Очеретине Олександрівської громади. Наразі відомо про двох постраждалих цивільних осіб – у Криницях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вкотре атакував Слов’янськ, поранено співробітника ДСНС























