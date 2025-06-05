Доба на Донеччині: ворог атакував три райони, загинула людина. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворог атакував 10 населених пунктів Донеччини: міста Дружківка, Краматорськ, Родинське, села Білокузьминівка, Весела Гора, Диліївка, Іванопілля, Маркове, Новомиколаївка, Торецьке.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Мирнограді зруйновано 3 приватні будинки і пошкоджено дорогу.
Зранку 4 червня, о 10:30, росіяни завдали авіаудару по Родинському. Окупанти скинули "ФАБ-250" з УМПК в житловий масив центральної частини міста. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1957 року народження.
Також дістали тілесні ушкодження 66-річний чоловік та двоє жінок: 56 і 84 років. У постраждалих діагностовано множинні осколкові поранення, перелом, мінно-вибухові травми. Потерпілим надано медичну допомогу. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та понад 25 гаражів.
Ввечері о 19:08 стався черговий обстріл Родинського, в результаті якого виникла пожежа господарчої споруди (гараж з прибудовою) на площі 70 кв. м. Ліквідація пожежі відбулась о 19:49. Постраждалих та загиблих немає.
Краматорський район
Краматорськ окупанти обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С", пошкодили АЗС та 30 одиниць цивільного автотранспорту на автостоянці.
У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 5 будинків.
У Слов'янську пошкоджено територію колишнього заводу.
В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено складське приміщення і 6 квартир. У Новосергіївці пошкоджено будинок.
У Роганському Андріївської громади зруйновано склад, пошкоджено ще 2 склади і 4 будинки.
У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено 4 будинки. У Торецькому Дружківської громади внаслідок атаки трьох БПЛА пошкоджено приватний будинок, господарська споруда, теплиці. У Марковому Костянтинівської громади ударом бомби "КАБ-250" пошкоджено 4 приватних оселі.
11 дронів війська РФ спрямували на Дружківку – руйнувань зазнали сільськогосподарське підприємство та 13 цивільних авто.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.
Обстріли вночі 5 червня
Після опівночі Росія накрила вогнем Слов’янськ, а також села Криниці та Очеретине Олександрівської громади. Наразі відомо про двох постраждалих цивільних осіб – у Криницях.
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