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Враг запустил "Шахеды" с нескольких направлений, - Воздушные силы

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

  • "Вражеские БпЛА на севере Сумщины ➡️ курсом на Черниговщину.
  • Группа вражеских БпЛА с юга ➡️ на север Запорожской, восток Днепропетровской областей.
  • Новая группа вражеских БпЛА на севере Сумщины ➡️ курсом на юг.
  • БпЛА на востоке и центре Сумщины ➡️ курсом на Полтавщину.
  • Группа БпЛА на севере Черниговщины ➡️ курсом на юго-запад.
  • Группа БпЛА на Днепропетровщине ➡️ курсом на Кировоградщину и Харьковщину
  • Группа БпЛА на Запорожье ➡️ курсом на Днепропетровщину", - предупреждают в Воздушных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ночью запустила 3 ракеты и 49 дронов. Обезврежено 40 БпЛА, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2423) Шахед (1163)


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08.06.2025 21:30 Ответить
 
 