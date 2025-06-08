Враг запустил "Шахеды" с нескольких направлений, - Воздушные силы
Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
- "Вражеские БпЛА на севере Сумщины ➡️ курсом на Черниговщину.
- Группа вражеских БпЛА с юга ➡️ на север Запорожской, восток Днепропетровской областей.
- Новая группа вражеских БпЛА на севере Сумщины ➡️ курсом на юг.
- БпЛА на востоке и центре Сумщины ➡️ курсом на Полтавщину.
- Группа БпЛА на севере Черниговщины ➡️ курсом на юго-запад.
- Группа БпЛА на Днепропетровщине ➡️ курсом на Кировоградщину и Харьковщину
- Группа БпЛА на Запорожье ➡️ курсом на Днепропетровщину", - предупреждают в Воздушных силах.
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Владимир #594971
показать весь комментарий08.06.2025 21:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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