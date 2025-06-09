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Силы ПВО работают в Киеве по вражеским дронам
В ночь на 9 июня в Киеве работали Силы ПВО на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщила Киевская МВА, информирует Цензор.НЕТ.
"По вражеской цели над столицей работает ПВО. Призываем киевлян оставаться в укрытиях", - сообщалось в 01:49.
Ранее сообщалось, что враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений с вечера 8 июня.
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Попередньо, метою атак стала місцева авіабаза.