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Новости Атака БПЛА на Киев
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Силы ПВО работают в Киеве по вражеским дронам

ПВО снова работает в столице

В ночь на 9 июня в Киеве работали Силы ПВО на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщила Киевская МВА, информирует Цензор.НЕТ.

"По вражеской цели над столицей работает ПВО. Призываем киевлян оставаться в укрытиях", - сообщалось в 01:49.

Ранее сообщалось, что враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений с вечера 8 июня.

Читайте также: Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам на Киевщине

Автор: 

беспилотник (3767) Киев (25685) ПВО (2838)


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В ніч на 9 червня в Дубно також були зафіксовані прильоти дронів-камікадзе і двох ракет «Кинжал».

Попередньо, метою атак стала місцева авіабаза.
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09.06.2025 05:48 Ответить
 
 