Силы ПВО работают в Киеве по вражеским дронам

В ночь на 9 июня в Киеве работали Силы ПВО на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщила Киевская МВА, информирует Цензор.НЕТ.

"По вражеской цели над столицей работает ПВО. Призываем киевлян оставаться в укрытиях", - сообщалось в 01:49.

Ранее сообщалось, что враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений с вечера 8 июня.

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