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Новости Атака беспилотников
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Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам на Киевщине

Силы ПВО отражают атаку шахидов на Киевщине

Поздно вечером воскресенья, 8 июня, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали не снимать работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений вечером 8 июня.

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Автор: 

беспилотник (3766) Киевская область (4198) ПВО (2836)


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