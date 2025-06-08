Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам на Киевщине

Поздно вечером воскресенья, 8 июня, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали не снимать работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений вечером 8 июня.

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