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Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам на Киевщине
Поздно вечером воскресенья, 8 июня, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны по вражеским целям.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали не снимать работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.
Ранее сообщалось, что враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений вечером 8 июня.
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