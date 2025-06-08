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Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках на Київщині
Пізно ввечері неділі, 8 червня, на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки та до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.
Раніше повідомлялося, що ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків ввечері 8 червня.
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