Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках на Київщині

Пізно ввечері неділі, 8 червня, на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки та до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Раніше повідомлялося, що ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків ввечері 8 червня.

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