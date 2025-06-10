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Новини Атака безпілотників на Київ
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Київ атакують російські безпілотники

Атака російських безпілотників на Київ в ніч на 10 червня

В ніч на 10 червня Київ атакують російські безпілотники.

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ під атакою ворожих БпЛА. У місті працює ППО. Прошу, подбайте про власну безпеку — перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 9 червня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.

Читайте: Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив обвинуваченого під вартою до 22 червня

Автор: 

Київ (19672) Повітряні атаки на Київ (816)


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Лупити по підприємствам кацапських олигархів - щоб камня на камені не залишилось.
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10.06.2025 00:57 Відповісти
підприємства "Ростєха" і ВПК в переважній більшості - в державній власності.
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10.06.2025 01:04 Відповісти
Є ньюанси - там де потужна ППО і охорона з кулеметами , луплять по "сміжникам" - тобто відрубають ланцюги поставок, щоб основне підприємство стало ))))
Малюки летять там де їх не чекають
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10.06.2025 01:24 Відповісти
потужна ППО зараз тільки у москві, і ще на Валдаї. Вчора навіть Саваслейка з автоматів відстрелювалась, в результаті - два літаючих борта мінус. Зараз головне - перелетіти прикордоння, а там поміж насельонкою над дєрєвнямі с удівльонними крєстьянамі...
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10.06.2025 01:30 Відповісти
 
 