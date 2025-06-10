Київ атакують російські безпілотники
В ніч на 10 червня Київ атакують російські безпілотники.
Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Київ під атакою ворожих БпЛА. У місті працює ППО. Прошу, подбайте про власну безпеку — перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.
Нагадаємо, ввечері 9 червня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.
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Малюки летять там де їх не чекають