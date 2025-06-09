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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітярні Сили (оновлено)
Російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі БпЛА через Сумщину.
- Декілька груп ударних БпЛА курсом на Запоріжжя.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Частина шахедів із Сумщини у напрямку Чернігівщини.
- Також групи через Сумщину повз Терни/Недригайлів у напрямку Полтавщини.
- БпЛА тримають курс на Кропивницький.
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