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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітярні Сили (оновлено)

шахеди

Російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі БпЛА через Сумщину.
  • Декілька груп ударних БпЛА курсом на Запоріжжя.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Частина шахедів із Сумщини у напрямку Чернігівщини.
  • Також групи через Сумщину повз Терни/Недригайлів у напрямку Полтавщини.
  • БпЛА тримають курс на Кропивницький.

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Автор: 

Повітряні сили (2765) Шахед (1169) війна в Україні (4750)


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09.06.2025 22:24 Відповісти
 
 