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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

шахеди

Российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские БпЛА через Сумскую область.
  • Несколько групп ударных БпЛА курсом на Запорожье.

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Воздушные силы (2425) Шахед (1166) война в Украине (4715)


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