РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. ИНФОГРАФИКА
Сейчас Россия в месяц производит более 5000 дальнобойных дронов, 2700 из них являются настоящими Shahed-136/Герань-2, остальные - дроны-имитаторы. Это в пять раз больше, чем в августе 2024 года.
Об этом говорится в ответе пресс-службы Главного управления разведки Минобороны на запрос Forbes Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Так, по состоянию на конец мая 2025 года темпы производства Россией "Шахедов" составляют около 2700 дронов в месяц. Темпы производства имитаторов ударных БПЛА типа "Гербера" - около 2500 единиц.
Отмечается, что новая оценка темпов производства врагом "Шахедов" свидетельствует о пятикратном росте по сравнению с летом 2024 года.
В августе прошлого года в разведке оценивали темпы производства "Шахедов" в 500 дронов в месяц. В декабре 2024-го темпы могли вырасти до 2000 БПЛА в месяц, предполагал Defense Express.
Как правило, дроны-имитаторы типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Они могут использоваться прежде всего для увеличения нагрузки на украинскую ПВО и для разведывательных целей.
Темпы дронового террора России и эволюция "Шахедов"
С января по май 2025 года Россия запустила по Украине почти 13 000 "Шахедов" и их имитаторов, по подсчету Forbes Ukraine.
Темпы атак имели цикличность: месяц - около 2500 дронов, два месяца - около 4000, снова месяц - 2500 единиц, месяц - 4000.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
альо, поверхньовний головнокомандуваче ЗЄ, треба щось робити !
Від "мавіків" до оптоволокна: Зеленський заявив про збільшення виробництва дронів в Україні
ЛИСТ БЕЗ ДОКАЗІВ: ЯК СПЕЦСЛУЖБА ЗЛАМАЛА ДУХ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ НА ДИРЕКТОРА БЕБ
ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛОС ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ ВІД ЄВРОПИ заторможений СБУ та неявкою членів комісії ІМЕНІ МАРОДЕРАТУ на засідання
а якщо ми будемо витрачатись на дрони, то інвестори втечуть...
абивиргаг ! шашлики в маї !
.
Звідки вони беруть 5000 двигунів на місяць для цієї вакханалії?!
p.s.:
Питання, звісно, риторичне - ці двигуни Рашка не виробляє, а 100% купує у Китаю.
Нижче пряснення -
Росія збільшила експорт нафти в травні до максимуму за останні сім місяцівЕкспорт російської морської сирої нафти в травні цього року сягнув 3,68 млн барелів на добу, що є найвищим рівнем із жовтня минулого року й на 5% більше, ніж у квітні.09.06.25
А ось реал.
Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року і на 53% - відносно квітня цьогоріч.
=============
Україні теж є чим похизуватися: В Україні з казни щомісяця крадут грошей на 5000 ударних БПЛА, ракет, КАБів, просто БПЛА, мінах, снарядах і т.і., а СБУ та НАБУ з ДБР фабрикують справи на волонтерів, які перейняли на себе обов'язки держави.
Міносвіти замовило друк підручників на 1 мільярд: ціна примірника сягає 3 900 гривеньДержавна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України 7-21 травня без проведення відкритих торгів уклала угоди про 09.06.25
Питання - скільки на мільярд гривень можна безпілотників виробити ?
Повна локалізація виробництва на російському майданчику дозволить знизити ціну до 48,8 тис. дол. або 3 млн руб.