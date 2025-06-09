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Новости РФ увеличила производство БПЛА
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РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. ИНФОГРАФИКА

Сейчас Россия в месяц производит более 5000 дальнобойных дронов, 2700 из них являются настоящими Shahed-136/Герань-2, остальные - дроны-имитаторы. Это в пять раз больше, чем в августе 2024 года.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Главного управления разведки Минобороны на запрос Forbes Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на конец мая 2025 года темпы производства Россией "Шахедов" составляют около 2700 дронов в месяц. Темпы производства имитаторов ударных БПЛА типа "Гербера" - около 2500 единиц.

Отмечается, что новая оценка темпов производства врагом "Шахедов" свидетельствует о пятикратном росте по сравнению с летом 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выбирает цели с помощью ИИ: ГУР обнародовало данные о новом российском ударном БпЛА V2U. ФОТО

В августе прошлого года в разведке оценивали темпы производства "Шахедов" в 500 дронов в месяц. В декабре 2024-го темпы могли вырасти до 2000 БПЛА в месяц, предполагал Defense Express.

Как правило, дроны-имитаторы типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Они могут использоваться прежде всего для увеличения нагрузки на украинскую ПВО и для разведывательных целей.

Темпы дронового террора России и эволюция "Шахедов"

С января по май 2025 года Россия запустила по Украине почти 13 000 "Шахедов" и их имитаторов, по подсчету Forbes Ukraine.

Темпы атак имели цикличность: месяц - около 2500 дронов, два месяца - около 4000, снова месяц - 2500 единиц, месяц - 4000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки беспилотников на Украину могут усилиться. Россия увеличивает их производство, - Игнат

ГУР рассказало, сколько шахидов производит Россия в месяц

Автор: 

производство (479) ГУР (469) Шахед (1166) война в Украине (4701)


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Топ комментарии
+8
РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. Источник: https://censor.net/ru/n3556928
=============
Україні теж є чим похизуватися: В Україні з казни щомісяця крадут грошей на 5000 ударних БПЛА, ракет, КАБів, просто БПЛА, мінах, снарядах і т.і., а СБУ та НАБУ з ДБР фабрикують справи на волонтерів, які перейняли на себе обов'язки держави.
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09.06.2025 16:18 Ответить
+8
Зато у нас в 5 разів збільшилося демонстрація на ТБ та в ТГ каналах потужного неголеного хрипатого хлєбальника. Дронів від держави хєр да ніхрєна, так само з ракетами, на фронт постачаються сотні тисяч бракованих мін, бабло на фортифікації вкрадено а ті що збудовані непридатні для захисту від дронів. Тільки так "потужно переможемо"! Дрони та ракети почекають, бо треба ж Україну примушувати до капітуляції, тож над цим плідно та креативно працюють саботажники-мародери на Банковій. Та й мулрий нарід в захваті - чим гірше ситуація із забезпеченням армії, чим більше пройобів та мародерства на закупівлях для ЗСУ, тим більший рейтинг у ZEлупи.
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09.06.2025 16:22 Ответить
+6
Зате у нас крадуть більше і наші рідні пани значно товщі!
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09.06.2025 16:08 Ответить
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Потужне збільшення.
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09.06.2025 16:04 Ответить
кацапи моциками спалять Україну.

альо, поверхньовний головнокомандуваче ЗЄ, треба щось робити !
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09.06.2025 16:20 Ответить
Ось куди треба шарахнути в першу чергу.
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09.06.2025 16:28 Ответить
7 квітня, 20:45

Від "мавіків" до оптоволокна: Зеленський заявив про збільшення виробництва дронів в Україні
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09.06.2025 16:05 Ответить
Ці обіцянки були в квітні, а ось саме сьогодні вовка ручним СБУ тормозить конкурс на керівника годівниці МАРОДЕРНІ - керівника БЕБ ..

ЛИСТ БЕЗ ДОКАЗІВ: ЯК СПЕЦСЛУЖБА ЗЛАМАЛА ДУХ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ НА ДИРЕКТОРА БЕБ
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09.06.2025 16:08 Ответить
https://zn.ua/ukr/anticorruption/list-bez-dokaziv-jak-spetssluzhba-zlamala-dukh-vidkritoho-konkursu-na-direktora-bep.html

ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛОС ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ ВІД ЄВРОПИ заторможений СБУ та неявкою членів комісії ІМЕНІ МАРОДЕРАТУ на засідання
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09.06.2025 16:10 Ответить
А ви хочете, щоб Україна в якої економіка в 12 раз менше виробляла стільки ж?
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09.06.2025 16:12 Ответить
Наприклад ,я хочу щоб були чесні вибори керівника БЕБ
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09.06.2025 16:17 Ответить
шановний - немає перепон дл розкрадання немає й обіцяних дронів - ХІБА НІ?
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09.06.2025 16:18 Ответить
Але це не збільшить нашу економіку і кількість населення, щоби бути в рівних умовах з кацапами
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09.06.2025 16:19 Ответить
ПРЯМО СЬОГОДНІ МАРОДЕРНЯ разом з ручними в СБУ ЗРИВАЄ ВЖЕ НЕ ПЕРШИЙ КОНКУРС на контроль над розкраданням !!!
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09.06.2025 16:23 Ответить
В кацапстані вже діти в школах та училищах збирають дрони, а в Україні СБУ допомагає МАРОДЕРАТУ ЄРМАКА вибирати керівника БЕБ
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09.06.2025 16:25 Ответить
для збільшення економіки спочатку треба.... побудувати дороги !

а якщо ми будемо витрачатись на дрони, то інвестори втечуть...

абивиргаг ! шашлики в маї !

.
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09.06.2025 17:12 Ответить
навіщо Ви з хворої голови на здорову ? Ви з подляківських?
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09.06.2025 16:24 Ответить
І тому влада переслідує Порошенка, який постачає дрони?
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09.06.2025 16:39 Ответить
Ну зеля як не сп#ть так збреше.
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09.06.2025 16:45 Ответить
Готуються до миру
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09.06.2025 16:06 Ответить
Зате у нас крадуть більше і наші рідні пани значно товщі!
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09.06.2025 16:08 Ответить
Угу - і прикордонники дають хабарі в 350 000$ ... це перемога !
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09.06.2025 16:18 Ответить
А у скільки разів у нас виросло створення потужних гундосиків? Впевенний, шо у набагато більше, так переможемо!
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09.06.2025 16:10 Ответить
Це ж ІПСО. Ми то прекрасно знаємо, в якому стані російська економіка (дуже поганому) й промисловість (ще гіршому).
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09.06.2025 16:11 Ответить
Питання:
Звідки вони беруть 5000 двигунів на місяць для цієї вакханалії?!
p.s.:
Питання, звісно, риторичне - ці двигуни Рашка не виробляє, а 100% купує у Китаю.
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09.06.2025 16:14 Ответить
Так ми ж вже вибили половину їхніх НПЗ?
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09.06.2025 16:21 Ответить
Яке відношення мають НПЗ до експорту сирої нафти ...?
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09.06.2025 16:26 Ответить
Тут недарма експорт проставлений в барелях. Спеціально оброблені новасті для фанатів - "росіюшка можєт ваєвать вєчно".
А ось реал.

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року і на 53% - відносно квітня цьогоріч.
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09.06.2025 16:29 Ответить
Замість того, щоб констатувати досягнення російського військового комплексу, Україні час похвалитися різким збільшенням власних обсягів виробництва безпілотників з технічними характеристиками, що відповідають або перевищують ті, що виробляються ворогом.
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09.06.2025 16:18 Ответить
Навіщо? Вже ж неодноразово казали, що українська стратегія - триматися до того неминучого моменту, коли російська економіка надірветься. Ось вони нарощують виробництво дронів і ракет, грошей потрібно витрачати все більше, і економіка надірветься. І війна закінчиться.
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09.06.2025 16:22 Ответить
Українська у якому смислі?
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09.06.2025 16:41 Ответить
Ну Україна - Київ, Шевченко, Буковель, борщ.
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09.06.2025 17:00 Ответить
Шевченко улюблений поет Зеленського, а борщ улюблена страва Зеленського...?
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09.06.2025 18:16 Ответить
I все знов буде чiкi-пукi 😂
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09.06.2025 17:00 Ответить
От я б цього не робив (розголос). Тихо працювати і зненацька дивувати - от що було б доречно. А взагалі було б пречудово знайти протидію тій навалі: дешевій, безвідмовній і ефективній, щоб звести нанівець всі потуги виробництва. Тоді нехай хоч 1000000 виробляють...
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09.06.2025 16:41 Ответить
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та дивна шобла з РНБОУ, можливо десь стурбовані для лохоМарафону! Бо гроші в нього, чималі вгатили, які там шахеди по Українськи??
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09.06.2025 16:18 Ответить
РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. Источник: https://censor.net/ru/n3556928
=============
Україні теж є чим похизуватися: В Україні з казни щомісяця крадут грошей на 5000 ударних БПЛА, ракет, КАБів, просто БПЛА, мінах, снарядах і т.і., а СБУ та НАБУ з ДБР фабрикують справи на волонтерів, які перейняли на себе обов'язки держави.
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09.06.2025 16:18 Ответить
Докази є чи тобі тільки посмердіти тут треба ?
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09.06.2025 16:45 Ответить
Зато у нас в 5 разів збільшилося демонстрація на ТБ та в ТГ каналах потужного неголеного хрипатого хлєбальника. Дронів від держави хєр да ніхрєна, так само з ракетами, на фронт постачаються сотні тисяч бракованих мін, бабло на фортифікації вкрадено а ті що збудовані непридатні для захисту від дронів. Тільки так "потужно переможемо"! Дрони та ракети почекають, бо треба ж Україну примушувати до капітуляції, тож над цим плідно та креативно працюють саботажники-мародери на Банковій. Та й мулрий нарід в захваті - чим гірше ситуація із забезпеченням армії, чим більше пройобів та мародерства на закупівлях для ЗСУ, тим більший рейтинг у ZEлупи.
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09.06.2025 16:22 Ответить
Тобто санкції не працюють бо для вироблення цих самих "шахедів" треба мати гроші, імпортні матеріали та пристрої, достатньо високотехнологічне обладнання для вироблення корпусів. А тут ще й Трамп намагається допомогти )(уйлу (воно ж путін) не мати нових виправдовуючи рашистську агресію. Висновок - війна надовго і буде йти принаймні доти, поки при владі такі як кремлівський недопалок, чубатий у Білому домі, Орбан, Фіцо!!!
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09.06.2025 16:26 Ответить
А заголом аріфметика ГУР якось не сходиться із реальністю, тож незрозуміло навіщо ГУР таке публікує?!
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09.06.2025 16:28 Ответить
Згадайте яким бізнесом займався Зеленський та його "команда" до президентства. Защо отримували ваони свої гонорари і побачите багато спільного із ти за що саме найбільше сплачує бюджет при то "розробці" програмного забезпечення котре точно не є нагальним, на що пропонують витрачати регулярні 1 000 грн, і в вас все складеться. Вони роблять те єдине що вміють - займатися "творчістю" від котрої ніякого зиску і котру не виміряєш як якийсь товар, бо все це "ПОСЛУГА" вартість якої може бути безмежною, бо одиниці виміру НЕ МАЄ!!!
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09.06.2025 16:34 Ответить
Вони можуть займатися чим завгодно - в ситуації коли в суспільства немає жодних важилів на владу - немає жодної різниці яке прізвище в чергового Харанта ...
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09.06.2025 16:39 Ответить
По перше - треба було більшості думати у 2019-му, а не вірити "слугам" як роССиянці )(уйлу (воно ж путін). По друге - поки війна йде це все одно не зміниш ніяк ОКРІМ допомоги ЗСУ в обхід державних структур, тобто через волонтерів котрих ОПі не вдалось придушити. Тож інструмент є тож давайте його, як єдиний можливий, й використовувати не сподіваючись що хтось інший повинен це робити а не кожен!!!
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09.06.2025 16:51 Ответить
Та ладно підручники - он поліціянтам нові Kia Sportage закупили, бо що вони як лохи на старих їздять.
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09.06.2025 16:42 Ответить
Логічно - це ж лише військовим , цілодобово , закликають на машини донатити - мєнтам машин завжди вистачає !
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09.06.2025 16:44 Ответить
Один шахід обходиться кацапам в 19 мільйонів ржублів. Всього лише 100 мільярдів в місяць за все. І це лише шахіди...
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09.06.2025 16:32 Ответить
А можна у відсотках до їхнього ВВП?
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09.06.2025 16:36 Ответить
Самі рашисти називають відкриті витрати на війну у 13 трлн рублів при Бюджеті 38 трлн 506,2 млрд, при цьому наполягаючи що скрита частина витрат на війну включає ще десь 23-25 трлн. Ось і рахуй!!!
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09.06.2025 16:39 Ответить
То що виходить, 100% а все інше за рахунок ФНБ?! Форбс каже про 30% військового бюджету, є ті хто про 50%, але при такому розкладі 1-2 роки і економіці хана, але поки якось не відчутно!!! Сподіваюсь що вони таки захлинуться особливо після операцій типу "Павутиння" коли втрати НЕЗВОРОТНІ!!!
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09.06.2025 16:41 Ответить
Виходить що в них є на це гроші, і в них є джерело звідки вони їх беруть. То де ж "дієві" санкції, чому вони не діють?! Тобто надто багато способів їх обійти і при цьому не постраждати!!!
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09.06.2025 16:36 Ответить
Все справедливо. Тільки ти не врахував один момент - вони готувалися до цієї війни 20 років...
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09.06.2025 16:58 Ответить
11 лютого 2024
Повна локалізація виробництва на російському майданчику дозволить знизити ціну до 48,8 тис. дол. або 3 млн руб.
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09.06.2025 17:01 Ответить
обманки коштують ще дешевше, там немає дорогого обладнання, злетіла - полетіла і добре.
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09.06.2025 17:03 Ответить
Буданову і Арестовичу привіт.
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09.06.2025 16:39 Ответить
И скажите пожалуйста, нахрена кацапам тактическая бомбардировочная авиация ( кроме некоторых специфических функций по доставка более дешёвых и мощных КАБ), дорогущие ракеты, когда можно запустить 5000 говнолетов с 90 кг БЧ летящих на 1000 км?
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09.06.2025 16:40 Ответить
Іноді неможливо зробити навіть тисячами молотків те що може зробити один молот одним ударом, тож для різних ударів потрібні різні інструменти!!!
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09.06.2025 16:43 Ответить
Вы сами себе противоречите. Если делать, да нужен хороший инструмент, что бы все расхерячить достаточно кувалды!
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09.06.2025 16:48 Ответить
При войне на одном технологическом уровне, что принесет больший урон врагу? Одна кувалда брошенная в строй или сотня молотков?
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09.06.2025 16:53 Ответить
А що каже на це "найвеличніший" зі своєю жОПю? Збільшимо кількість потужних відосиків на лохомарафоні, та вкрадуть грошей на виробництво 10 000 дронів та ракет? 🤬
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09.06.2025 16:40 Ответить
Коли я дивлюсь як палають рашистські літаки, бази, ракети, бойова техніка від наших дронів мені насрати скільки "шахедів" виробляють руССкиє нацисти!!!
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09.06.2025 16:44 Ответить
Україна виробляє понад 5000 відосіків про мільйон дронів за місяць, планується збільшення обсягів до 10 мільйонів.
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09.06.2025 16:40 Ответить
Навіщо брехати "НЕпотужний", чим більше брехня тим швидше в неї повірять і більший гонорар ти отримаєш від )(уйла (воно ж путін)?!
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09.06.2025 16:46 Ответить
зaто в Укрaине увеличили зaрплaты прикордонныкaм
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09.06.2025 16:56 Ответить
Де наші шахеди ішак оманський?
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09.06.2025 16:59 Ответить
Ва всьом вінаваті Порошенко, Трамп і Зінка, а наш бородатий ішак молодець. Ах, як же він гарно гундосить, що потрібно зробити США, а що НАТО і ЄС, щоб він пере6міг...про асфальт чомусь мовчить, на якеий витратив всі бюджетні гроші, час.
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09.06.2025 17:39 Ответить
 
 