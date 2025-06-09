РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. ИНФОГРАФИКА

Сейчас Россия в месяц производит более 5000 дальнобойных дронов, 2700 из них являются настоящими Shahed-136/Герань-2, остальные - дроны-имитаторы. Это в пять раз больше, чем в августе 2024 года.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Главного управления разведки Минобороны на запрос Forbes Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на конец мая 2025 года темпы производства Россией "Шахедов" составляют около 2700 дронов в месяц. Темпы производства имитаторов ударных БПЛА типа "Гербера" - около 2500 единиц.

Отмечается, что новая оценка темпов производства врагом "Шахедов" свидетельствует о пятикратном росте по сравнению с летом 2024 года.

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В августе прошлого года в разведке оценивали темпы производства "Шахедов" в 500 дронов в месяц. В декабре 2024-го темпы могли вырасти до 2000 БПЛА в месяц, предполагал Defense Express.

Как правило, дроны-имитаторы типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Они могут использоваться прежде всего для увеличения нагрузки на украинскую ПВО и для разведывательных целей.

Темпы дронового террора России и эволюция "Шахедов"

С января по май 2025 года Россия запустила по Украине почти 13 000 "Шахедов" и их имитаторов, по подсчету Forbes Ukraine.

Темпы атак имели цикличность: месяц - около 2500 дронов, два месяца - около 4000, снова месяц - 2500 единиц, месяц - 4000.

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