Атаки беспилотников на Украину могут усилиться. Россия увеличивает их производство, - Игнат
Украине нужно готовиться к увеличению количества атак беспилотниками, ведь противник увеличивает их производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
"Тенденция такая есть. Они увеличивают производство. Это не дешево. Это очень затратный процесс - изготавливать такое количество БПЛА. До 500 дронов противник уже применяет. Нужны и системы РЭБ, и системы ПВО малого радиуса действия. И дроновое ПВО, о котором много говорят. Его нужно наращивать", - отметил Игнат.
Он отметил, что Украина нуждается в более мощных системах ПВО - таких, как Patriot, а также усиление авиационной компоненты. Это в комплексе должно помочь в противостоянии с технологическими российскими самолетами.
"25, 26, 27 мая. Три дня подряд массированные атаки, которые было довольно не просто отбивать. Затем - 1 июня. Это вообще была одна из самых массовых атак по количеству примененных средств противником. Тактика россиян не меняется. Атаки каждую ночь, чтобы Украина постоянно жила в тревоге, чтобы давить на население Украины", - отметил Игнат.
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Може варто спрямувати , цю енергію , на щось корисне ?
А ти ?
Я бачу з логікою не все гаразд.Не буде від американців зброї! Навіть якщо хтось інший їх перепродасть яка буде кількість і вартість ракет до петріотів 5-6-7 млн.дол? Я вже втомився роками одне й те саме постити...Робіть власні ракети різних модифікацій,як балістичні так і для ппо, інакше неминуча капітуляція. Але кому це казати... у нас є Оманський договорняк який забороняє це робити.
Але ти теж цілий - за твоєю "логікою" це означає , що в тебе , з кремлем договорняк ?
Масове знищення козломордих і руйнування житла заставить членоголового здатися у війні як у бійкі всі методи виправдані
Як вбачається, цей захід дезорієнтує у просторі переважну частину дронів, призначених для терору цивільного населення. І вони, втративши орієнтири й осліпнувши, кружлятимуть довкола якоїсь локації, де їх і знищуватимуть. Цим буде суттєво розвантажена й полегшена робота всієї української системи ППО.
Адже масовий випуск ворогом "хераней" призвів до використання альтернативи дорогим електронним платам управління дешевих українських сім-карт, що активуються в момент атаки, надаючи таким чином ворожим операторам доступ через інтернет-зв'язок до управління роями БПЛА в реальному часі. Бо для застосування інших, автономниї систем керування - інерційної або через обробку сигналів навігаційних супутників, потрібно їх мати в достатній кількості. А їх в рашистів вочевидь не вистачає.