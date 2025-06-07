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Новости РФ увеличила производство БПЛА
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Атаки беспилотников на Украину могут усилиться. Россия увеличивает их производство, - Игнат

Россияне увеличивают производство БПЛА

Украине нужно готовиться к увеличению количества атак беспилотниками, ведь противник увеличивает их производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Тенденция такая есть. Они увеличивают производство. Это не дешево. Это очень затратный процесс - изготавливать такое количество БПЛА. До 500 дронов противник уже применяет. Нужны и системы РЭБ, и системы ПВО малого радиуса действия. И дроновое ПВО, о котором много говорят. Его нужно наращивать", - отметил Игнат.

Он отметил, что Украина нуждается в более мощных системах ПВО - таких, как Patriot, а также усиление авиационной компоненты. Это в комплексе должно помочь в противостоянии с технологическими российскими самолетами.

"25, 26, 27 мая. Три дня подряд массированные атаки, которые было довольно не просто отбивать. Затем - 1 июня. Это вообще была одна из самых массовых атак по количеству примененных средств противником. Тактика россиян не меняется. Атаки каждую ночь, чтобы Украина постоянно жила в тревоге, чтобы давить на население Украины", - отметил Игнат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У врага остаются возможности для ракетных ударов по Украине, - Воздушные силы

Автор: 

дроны (4107) Воздушные силы (2419) Игнат Юрий (608)


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Топ комментарии
+8
А ми збільшуємо відосики і їх незламну потужність!
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07.06.2025 13:28 Ответить
+5
А у нас Zе зі Шмигалем в той же час збільшуют відрахуваня не на дрони а на Zелений кешбек.
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07.06.2025 13:30 Ответить
+3
Заголовок виправте - не "можуть посилюватись" , а будуть посилюватись !
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07.06.2025 13:24 Ответить
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Заголовок виправте - не "можуть посилюватись" , а будуть посилюватись !
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07.06.2025 13:24 Ответить
А ми збільшуємо відосики і їх незламну потужність!
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07.06.2025 13:28 Ответить
ВИ збільшуєте лише кількість своїх висерів дописів на сайті
Може варто спрямувати , цю енергію , на щось корисне ?
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07.06.2025 13:40 Ответить
Что, из окопа пишешь?
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07.06.2025 13:51 Ответить
Так
А ти ?
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07.06.2025 14:06 Ответить
Да не вопрос. Офицер запаса, участник АТО.
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07.06.2025 14:13 Ответить
А зараз не беруть?)))
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07.06.2025 14:37 Ответить
Та не беруть. Посада не та. А тебе чому не беруть?
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07.06.2025 14:42 Ответить
Тебе бы в армию дронов, писака интернетная, не думал об этом? Ты был бы очень полезен там.
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07.06.2025 13:52 Ответить
Почнемо з того, що це все ІПСО, бо вже кілька років як москальська економіка зруйнована.
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07.06.2025 13:30 Ответить
А у нас Zе зі Шмигалем в той же час збільшуют відрахуваня не на дрони а на Zелений кешбек.
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07.06.2025 13:30 Ответить
Ну - ми теж не ликом шиті - Втулим дронами по рашці
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07.06.2025 13:31 Ответить
Отже,висновок : що треба зробити щоб цього не сталося? Рішення : відосики,заклики до миру...все це не працює.Малюка кличте,і ставте завдання .А Малюк вже реалізує)
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07.06.2025 13:32 Ответить
"Україна потребує більше потужних систем ППО таких, як Patriot"
Я бачу з логікою не все гаразд.Не буде від американців зброї! Навіть якщо хтось інший їх перепродасть яка буде кількість і вартість ракет до петріотів 5-6-7 млн.дол? Я вже втомився роками одне й те саме постити...Робіть власні ракети різних модифікацій,як балістичні так і для ппо, інакше неминуча капітуляція. Але кому це казати... у нас є Оманський договорняк який забороняє це робити.
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07.06.2025 13:34 Ответить
Окрім набридлих методичрк про "оманський дагаварняк" є якісь докази , факти ...?
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07.06.2025 13:42 Ответить
які тобі докази потрібні?подивися на кремль він цілий? членін на місці,хуйло у кабінеті, коли буде інакше, напишеш про свої корисні методічки з зеофісу!
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07.06.2025 13:45 Ответить
кремль цілий - і що ? Там , щоправда , зібрано ППО , з усієї рашки - але це ж не важливо , так ?
Але ти теж цілий - за твоєю "логікою" це означає , що в тебе , з кремлем договорняк ?
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07.06.2025 14:09 Ответить
Це все відговорки.Немає такої про яку неможливо пробити.Ви не згодні що символ російської імперії -кремль,його руйнування має значення для закінчення війни?
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07.06.2025 14:18 Ответить
Хто дрався той зна що для перемоги над більшим і сильнішим треба не зброю вибивати а прслаблюючий удар а саме пах щелепа піддихало у нашому варіанті лупонуть якомога більшою кількістю по житловим кварталам у москві і петрграді щоб сучня завила і відчула на собі тільки
Масове знищення козломордих і руйнування житла заставить членоголового здатися у війні як у бійкі всі методи виправдані
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07.06.2025 13:37 Ответить
а чим бити? шахедами з пітардами які бетонні перекриття не руйнують ну виб'є десь шибки,дуже це москалів налякає? Іншого не виробляють. А так чудова ціль є рубльовка, кремль але це ж недоторкані цілі для Зеленського.
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07.06.2025 13:51 Ответить
По ходу, перед, так сказать, демократичним світом, від якого ми повністю залежимо, у нас є одна перевага - ми не вбиваємо цивільних. Якщо ми тільки стрельнемо по квартирах, одразу нам скасують всю допомогу. Вся проблема в тому що ми не маємо свого
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07.06.2025 13:53 Ответить
є президент ось питання йому чому ми не маємо свого.Чи гикається йому зараз ті дурнуваті жарти де він Україну порівнює з актрисою німецьких порнофільмів..
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07.06.2025 14:23 Ответить
Пишуть, що на час повітряних атак ворога в Україні відключатимуть мобільний інтернет
Як вбачається, цей захід дезорієнтує у просторі переважну частину дронів, призначених для терору цивільного населення. І вони, втративши орієнтири й осліпнувши, кружлятимуть довкола якоїсь локації, де їх і знищуватимуть. Цим буде суттєво розвантажена й полегшена робота всієї української системи ППО.
Адже масовий випуск ворогом "хераней" призвів до використання альтернативи дорогим електронним платам управління дешевих українських сім-карт, що активуються в момент атаки, надаючи таким чином ворожим операторам доступ через інтернет-зв'язок до управління роями БПЛА в реальному часі. Бо для застосування інших, автономниї систем керування - інерційної або через обробку сигналів навігаційних супутників, потрібно їх мати в достатній кількості. А їх в рашистів вочевидь не вистачає.
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07.06.2025 14:03 Ответить
Ігнат ,тебе поновили на роботі щоб ти людей лякав? Як офіцер, пропозиції давай. Можеш приклад з Малюка взяти.
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07.06.2025 14:20 Ответить
Петріотами за 1 млн збивати ******** по 20 тисяч?
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07.06.2025 14:36 Ответить
 
 