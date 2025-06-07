Атаки беспилотников на Украину могут усилиться. Россия увеличивает их производство, - Игнат

Украине нужно готовиться к увеличению количества атак беспилотниками, ведь противник увеличивает их производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Тенденция такая есть. Они увеличивают производство. Это не дешево. Это очень затратный процесс - изготавливать такое количество БПЛА. До 500 дронов противник уже применяет. Нужны и системы РЭБ, и системы ПВО малого радиуса действия. И дроновое ПВО, о котором много говорят. Его нужно наращивать", - отметил Игнат.

Он отметил, что Украина нуждается в более мощных системах ПВО - таких, как Patriot, а также усиление авиационной компоненты. Это в комплексе должно помочь в противостоянии с технологическими российскими самолетами.

"25, 26, 27 мая. Три дня подряд массированные атаки, которые было довольно не просто отбивать. Затем - 1 июня. Это вообще была одна из самых массовых атак по количеству примененных средств противником. Тактика россиян не меняется. Атаки каждую ночь, чтобы Украина постоянно жила в тревоге, чтобы давить на население Украины", - отметил Игнат.

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