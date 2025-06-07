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Новости Операция СБУ Павутина
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У врага остаются возможности для ракетных ударов по Украине, - Воздушные силы

атака дрона на самолет стратавиации РФ

Несмотря на успешную операцию СБУ "Павутина" у российских захватчиков все еще остаются возможности наносить ракетные удары по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Поражение определенного количества самолетов - это серьезный удар по врагу. Но возможности наносить удары крылатыми ракетами типа Х-101 и другими, которые может нести стратегическая авиация, остаются", - сказал Игнат.

По его словам, позапрошлая ночь, когда РФ масштабно атаковала Украину, является доказательством того, что у россиян все еще есть самолеты и ракеты. Следовательно, угроза ударов остается.

"Но уменьшен серьезно потенциал. Это очень серьезные и приятные для нас новости", - добавил представитель Воздушных сил.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

армия РФ (19674) обстрел (27860) СБУ (20042) Игнат Юрий (608)


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Та в них ще заліза як дурного пукалок
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07.06.2025 11:24 Ответить
розумні люди казали це до операції і після неї.
нерозумні бігали та волали уря і обсцикалися від щастя бо прочитали клібейтні заголовки усіляких швеців що ми знищили російську стратежку і їм тепер нічим нас атакувати.
у ворога стільки бомберів що він міг би пережити декілька павутин.
на жаль.
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07.06.2025 11:24 Ответить
Хотя теперь оставшиеся старые бомберы быстрее истратят свой моторесурс.
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07.06.2025 11:36 Ответить
Тому вони і не так масово їх залучали. Берегли ресурс.
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07.06.2025 11:42 Ответить
Так ти пропонуєш нпее знищувати кацапсячу авіацію? Мовляв нахєра її знищувати? Всю знищети ми не можемо б її у кацапів доєра?
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07.06.2025 11:41 Ответить
Ігнат, до тебе ще не добрались правоохоронні органи, журналісти? Все попереду
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07.06.2025 11:41 Ответить
Їхній потенціал зменшував низький рівень ресурсу бортів.Вони не можуть будувати нові літаки, а в старих корит напіввичерпаний ресурс. Повітряні удари по Україні стратегічної авіації це самоліквідації повітряної складової ядерної тріади. Мокша діють всупереч здоровому глузду.
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07.06.2025 11:49 Ответить
І ми маємо, теоретично, можливість. Он Боневтік зробив до 3000 балістичних ракет і мільйони дронів. Не бачили? І я не бачив, а вони в його віртуальному світі є і зебіли в це вірять, що вони десь є і ось-ось вдарять ними. Не визнавати ж їм свою помилку, що лоханулися у 2019 році?
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07.06.2025 11:54 Ответить
У ворога залишаються можливості для ракетних ударів по Україні


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07.06.2025 11:58 Ответить
 
 