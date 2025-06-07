У врага остаются возможности для ракетных ударов по Украине, - Воздушные силы

Несмотря на успешную операцию СБУ "Павутина" у российских захватчиков все еще остаются возможности наносить ракетные удары по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Поражение определенного количества самолетов - это серьезный удар по врагу. Но возможности наносить удары крылатыми ракетами типа Х-101 и другими, которые может нести стратегическая авиация, остаются", - сказал Игнат.

По его словам, позапрошлая ночь, когда РФ масштабно атаковала Украину, является доказательством того, что у россиян все еще есть самолеты и ракеты. Следовательно, угроза ударов остается.

"Но уменьшен серьезно потенциал. Это очень серьезные и приятные для нас новости", - добавил представитель Воздушных сил.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.