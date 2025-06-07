В операции "Павутина" применялось только украинское оружие, - Зеленский
Для нанесения ударов по российским авиабазам во время реализации операции "Павутина" Украина применяла исключительно украинское оружие.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".
"Я очень хотел использовать только то, что мы производим. Это разграничение было абсолютно четким", - отметил он.
Ранее Зеленский также отметил, что водители в РФ не знали, что мобильные домики и другие контейнеры, которые они перевозили, были оснащены дронами.
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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казали що закуплені були російські дрони китайського виробництва які на складі майструвалися до готовности і до закладки.
на жаль, технічно дрони були погано підготовлені, є декілька відео особливо відоме відео з а-50 коли дрон торкається поверхні літака а вибуху не стається
уявляю як матюкався дронар адже йому треба було знову і знову торкатися дроном щоб замкнути контакти бо дистанційного підриву не робилося.
на цій підставі осінти заявляють що відео де дрон влучає в ціль не є підтвердженням бо не факт що дрон вибухнув.
можна ще про силу вибуху та про точки ураження говорити але нащо.
Зато піару від "контролюючих"-хоч відбавляй і на свій лад,до того ж, розказують.
Ти ж так потожуно у своїх відосіках розпірабвав як саму "курську операцію" так і "будівництво фортифікацій" (навіть сам особисто відвідував їх на Сумщині!)