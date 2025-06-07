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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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В операции "Павутина" применялось только украинское оружие, - Зеленский

атака дрона на самолет стратавиации РФ

Для нанесения ударов по российским авиабазам во время реализации операции "Павутина" Украина применяла исключительно украинское оружие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".

"Я очень хотел использовать только то, что мы производим. Это разграничение было абсолютно четким", - отметил он.

Ранее Зеленский также отметил, что водители в РФ не знали, что мобильные домики и другие контейнеры, которые они перевозили, были оснащены дронами.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) оружие (10264) самолет (3643) СБУ (20042) уничтожение (7249)


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Топ комментарии
+6
З язика зняв. Мало того що язик як помело, то буде ще рік носитись, як дурень зі ступою, аби лохторату очі засцяти, щоб саботаж у вигляді "загублених" в Польщі контейнерів з засобами ППО не бачили. Німці і французи вже фактично відкрито сказали - грошей в ці руки не дамо, - запускають виробництво ракет та дронів в Україні під своїм контролем і щоб відразу з рук виробників в руки ЗСУ.
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07.06.2025 11:31 Ответить
+4
Є інфа що кацаполіт ранком збили
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07.06.2025 11:15 Ответить
+4
трошки геть зовсім не те що на тій неділі казали.
казали що закуплені були російські дрони китайського виробництва які на складі майструвалися до готовности і до закладки.
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07.06.2025 11:19 Ответить
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Є інфа що кацаполіт ранком збили
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07.06.2025 11:15 Ответить
Заканчівай победобєсіє, займайся стравами. Замість морозиться (всі і так все зрозуміють), ви дали прівід робити нам дурні закиди. П.С. Півтора року ми готували операцію, РФ для цього потрібно пару хвилин, запустити ракети куди їм завгодно.
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07.06.2025 11:15 Ответить
З язика зняв. Мало того що язик як помело, то буде ще рік носитись, як дурень зі ступою, аби лохторату очі засцяти, щоб саботаж у вигляді "загублених" в Польщі контейнерів з засобами ППО не бачили. Німці і французи вже фактично відкрито сказали - грошей в ці руки не дамо, - запускають виробництво ракет та дронів в Україні під своїм контролем і щоб відразу з рук виробників в руки ЗСУ.
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07.06.2025 11:31 Ответить
І понеслась ***** по кочках - сьогодні день Зелі?
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07.06.2025 11:15 Ответить
трошки геть зовсім не те що на тій неділі казали.
казали що закуплені були російські дрони китайського виробництва які на складі майструвалися до готовности і до закладки.
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07.06.2025 11:19 Ответить
Тобто, уся операція готувалась на території кацапів? Ну, тоді зрозуміло, що ніяких витоків не сталось
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07.06.2025 11:36 Ответить
технічно так, на території ворога.
на жаль, технічно дрони були погано підготовлені, є декілька відео особливо відоме відео з а-50 коли дрон торкається поверхні літака а вибуху не стається
уявляю як матюкався дронар адже йому треба було знову і знову торкатися дроном щоб замкнути контакти бо дистанційного підриву не робилося.
на цій підставі осінти заявляють що відео де дрон влучає в ціль не є підтвердженням бо не факт що дрон вибухнув.
можна ще про силу вибуху та про точки ураження говорити але нащо.
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07.06.2025 11:40 Ответить
Сам вирішив виправдовуватись, чи вже натисли?
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07.06.2025 11:31 Ответить
Справжні майстри спецоперацій,розробники і виконавці операції- поза кадром.
Зато піару від "контролюючих"-хоч відбавляй і на свій лад,до того ж, розказують.
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07.06.2025 11:36 Ответить
Ну є ті, хто розробляє, і є ті хто розказує. У кожного свої завдання
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07.06.2025 11:44 Ответить
Невже ще залишилися такі в Україні, що вірять Боневтіку?
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07.06.2025 11:56 Ответить
Зепдр не хочеш прокоментоувати "успішність курської операції" та захоплення частини території Сумьскої області чи то не рейтенгова та не позитивна для тебе інформація?
Ти ж так потожуно у своїх відосіках розпірабвав як саму "курську операцію" так і "будівництво фортифікацій" (навіть сам особисто відвідував їх на Сумщині!)
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07.06.2025 11:58 Ответить
Это он оправдывается перед западными партнёрами, а те видимо перед Россией
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07.06.2025 12:16 Ответить
 
 