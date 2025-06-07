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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Водители фур ничего не знали о своей роли в операции "Павутина", - Зеленский

фура с дронами спецоперация Паутина

Водители фур, которые были привлечены к выполнению операции СБУ "Павутина", ничего не знали о своем участии в ней.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе This Week, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как известно, FPV-дроны, которые использовались для ударов по российским аэродромам, были замаскированы в специально оборудованных контейнерах с откидными крышами. Их доставили к местам запуска грузовиками.

После этого крыши "модульных домиков" дистанционно открывались, и беспилотники вылетели к целям.

По словам Зеленского, водители фур в России даже не знали о своей роли в украинской операции.

"Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу", - отметил Зеленский.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) СБУ (20042)


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Топ комментарии
+13
І ти не знав, мабуть тому це й спрацювало.
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07.06.2025 10:58 Ответить
+9
ДА І ПЛЮВАТИ

- виродки вербують наших дітей аж гай шумить
- виродки вербують наших закордоном щоб спеціально нас очорнити

ПЛЮВАТИ Я ХОТІВ НА НИХ
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07.06.2025 10:52 Ответить
+9
Надо было наоборот сказать, что водители фур все знали. Пусть бы московиты душили друг друга.
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07.06.2025 11:11 Ответить
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ДА І ПЛЮВАТИ

- виродки вербують наших дітей аж гай шумить
- виродки вербують наших закордоном щоб спеціально нас очорнити

ПЛЮВАТИ Я ХОТІВ НА НИХ
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07.06.2025 10:52 Ответить
Надо было наоборот сказать, что водители фур все знали. Пусть бы московиты душили друг друга.
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07.06.2025 11:11 Ответить
Ішшшо нє вєчєр, буде потреба ,- скажемо, кацап настільки тупе бидло, що повірить у будь яку хєрню з тялявізіра 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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07.06.2025 11:14 Ответить
"душили друг друга.
Так і було: одного водія фури,свої задушили на місці.
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07.06.2025 11:56 Ответить
Прааавільнає мнєніє, праааавільноє... Прісоооовааакупляюсь і пааааддєржіваааю 😝😝😝😝😜🤪
Смерть собачим смердючим кацапським *********🇷🇺💩💩💩💩🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢 Кацапів потрібно ********* так, щоб у них на рівні копчика відклалось у хромосомному наборі асоціація : Україна = смерть, - тільки так і не інакше, а в українців повинна бути тільки одна обєднуюча національна ідея - кацап це ворог, який підлягає безумовному знищенню будь де, будь коли і будь яким способом,🔨🪓🗡️🧪🧫 ☢️☣️але результат повинен бути один - дохлий кацап🇷🇺🏴‍☠️☦️⚰️💩💩💩💩💩💩
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07.06.2025 11:11 Ответить
оцінки операції неоднозначні.
три з п'яти летовищ не були атаковані бо було провалено атаку.
дрони були важкокеровані, це видно по відео, частота злету показувала що відібрано було або мало екіпажів або не вистачало технічного приладдя.
гльобально на здатність атакувати операція не вплинула, у ворога ще достатньо бомберів.
але!!!
спосіб і інформаційний ефект були настільки приголомшливими що це перекрило всі огріхи і операція однозначно вважається мегауспішною.
тож, буданов тепер втратив сон адже він такого не робив і окрім кави в ялті нічим не запам'ятався.
а ще зеленський заробив собі на рівному місті славу бо очевидно ж що він курував цю операцію і це йому заслуга і слава.
а ще про операцію знав єрмак і якщо росія не взнала нічого то слава і заслуга єрмака в тому що він виявився не російським агентом а цілком нашим сірим кардиналом зеленського.
прикро лише що ця гарнюча операція не змінює того факту що ми програємо війн бо програємо війну піхотну адже зеленський за 4 роки не навчився воювати правильно піхотою.
це бісить.
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07.06.2025 10:52 Ответить
Сашко Бабєнка: «Останові фонтан своєго краснорєчія» (с)

https://texty.org.ua/fragments/115244/rosiyany-pohrozhuvaly-rozhromnym-udarom-do-pavutyny-propahandysty-ohrestyly-operaciyu-blyskavka-zevsa/ «Блискавка Зевса» згасла: Як СБУ зірвала плани Путіна та зменшила авіаційний потенціал РФ - Тексти.org.ua (texty.org.ua)
 2025-06-06
«Напередодні успішної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на знищення стратегічної авіації РФ, російські пропагандисти анонсували "Блискавку Зевса" - нібито розгромний удар Путіна по Україні. Ворог перекидав десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс", готуючись до масованої атаки.
Як йдеться у публікації російського видання "Блокнот" за 30 травня, Путін приготував розгромний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог РФ у Стамбулі. У матеріалі стверджувалося, що РФ перекинула десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс" і що стратегічні бомбардувальники "чекають на наказ"."На Україну чекає безпрецедентний за нищівністю ракетний удар, якщо на переговорах у Стамбулі вона відхилить вимоги, викладені в російському меморандумі. Для цього на аеродромах "Оленья" і "Енгельс" уже зосереджені десятки стратегічних бомбардувальників. Вони не завдають ударів по Україні, але до них регулярно везуть і везуть все нові ракети. Воєнкори вже охрестили майбутню операцію з примусу до миру "Блискавкою Зевса". Одне із завдань: показати Заходу, чим обернеться для нього потенційний конфлікт із Росією. Зокрема, Росія перекинула 40 бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром "Оленья". Супутникові знімки, що підтверджують це, опублікував аналітичний авіаційний ресурс AviVector", - йдеться у статті. Російське видання додає з посиланням на дані Defence Express, що Росія має близько 60 бомбардувальників Ту-22М3, що робить зосередження 40 машин в одному місці - безпрецедентним.До того ж, стверджується у статті, на аеродромі "Оленья" зосереджені ще 11 Ту-95МС, а на аеродромі "Енгельс" шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтових бомбардувальники Су-34."При цьому на авіабазу "Енгельс" прибуло вісім рейсів транспортного Іл-76 за чотири дні - судячи з усього, йдуть поставки ракет для стратегічних бомбардувальників. Такої активності не спостерігалося вже три роки", - йдеться у матеріалі.»
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07.06.2025 11:13 Ответить
Ну кааанєшна 41 один кацапольот це бач йому не показатєль, а 7 лярдів вічнозелених це не збитки🤔🧐😁 Ржунімагу, а ти особисто, хоч одного кацапа відправив у долину предків в місця вічного полювання,- здрисни зануда, з тобою лиш гівно за компанію добре їсти, ти вічно лізеш поперед усіх разом із своїми геніальними експертними висновками ,- тьфу на тебе геній диванної експертизи 😝😝😝😝😜🤪
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07.06.2025 11:20 Ответить
Водії фур нічого не знали про свою роль в операції "Павутина"

Та ти шо!
А ми думали, що простим виконавцям дають грубий том плану операції та обсмоктують усі деталі!
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07.06.2025 10:56 Ответить
Ну у розумінні артиста всі повинні знати свої ролі. 😁
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07.06.2025 10:58 Ответить
Не всякий клоун артист 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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07.06.2025 11:22 Ответить
"ЗАХИСНИК" мля, знайшовся!
Про кацапських водіїв більше хвилюється, чим за наших полонених.
Ти ще запропонуй включити їх в обмін...
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07.06.2025 10:58 Ответить
І ти не знав, мабуть тому це й спрацювало.
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07.06.2025 10:58 Ответить
Схоже що не знав, іначе міг бути "вагнергейт", повідомили "заднім числом".
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07.06.2025 11:10 Ответить
Не было допущено никаких утечек ни врагам, ни "союзничкам". Поэтому и феноменальный успех.
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07.06.2025 11:00 Ответить
Та воно їм потрібно - знати - гроші в кишеню тай поїхав
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07.06.2025 11:00 Ответить
Досить про фури. На Суми кацапи наступають. Де мільйон дронів?
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07.06.2025 11:02 Ответить
вова контралюлювальник і спецоператель ротом.
як щє ***** не подзвонив?
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07.06.2025 11:07 Ответить
ПіаР наше все, да Pеля?..
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07.06.2025 11:07 Ответить
То нічого... У гебашної кацапні у всьому зізнаються, навіть в тому хто Кірова вбив в свій час...
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07.06.2025 11:12 Ответить
Арестуют даже тех кто эти фуры собрал и продал.
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07.06.2025 11:17 Ответить
ніколи не повідомляйте в опу шо де і як планується...
нехай з Цензора дізнається..
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07.06.2025 11:13 Ответить
а то *** лукашенке подзвонить...
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07.06.2025 11:15 Ответить
А ведь шикарная операция. Моссад скорее всего запросил документы как планировали, даже их операция с пейджерами нервно курит в сторонке
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07.06.2025 11:15 Ответить
я би навіть сказав - опупітельна операція!
пацани вже всі в хаті? - ну от і добре,,,,
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07.06.2025 11:18 Ответить
Если не знали то получат срок в два раза больше..
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07.06.2025 11:16 Ответить
дехто випаде з окна і це теж добре...
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07.06.2025 11:22 Ответить
І я не я і хата не моя. То ти тоже не знав? Якби знав, вся операція могла би піти по іншому. Не 30%, а всі 60%. Значить знав.
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07.06.2025 11:23 Ответить
мамуня - галушки пацанам з добавкою!
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07.06.2025 11:34 Ответить
шо там с прошлогодним мегонаступлением на харьков,ехать на фотосесстю или нет?фаршевая армия только села и брать они даже до первой линии обороны не дошли,будет чтото типа аля вовчанск когда то леска дойдут.ну какие сумы ей богу,не того уровня противник чтобы такие города брать
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07.06.2025 11:45 Ответить
Путлєрівська свинособака, реєстрація: 06.06.2025
как тєбя колбасіт від СВО "Паутіна"!!!
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07.06.2025 12:12 Ответить
думаю бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком тоже не были в курсе, потому что всё бы закончилось как с вагнерами....не возможно победить врага под " руководством " предателей...
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07.06.2025 11:37 Ответить
та нормальний у вас нарік - наш не хужеє,,,
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07.06.2025 11:43 Ответить
ваш могутніший
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07.06.2025 11:59 Ответить
наш так...
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07.06.2025 12:06 Ответить
Мабуть і зєля не знав. Тепер йому від пуйла влетить. Трампон вже пуйлу на зєлю поскарживсь
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07.06.2025 11:45 Ответить
Тим самим повідомив,що водіїв фур використали всліпу,щоби рос.служби провели "виховну" роботу з кожним із них.
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07.06.2025 11:46 Ответить
та нехай проводять. Нам то яка різниця, яке м'ясо двохсотити? Ці водії - просто раніше закобзоняться.
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07.06.2025 12:01 Ответить
Різниця така,що водії фур-потенційний матеріал для операцій укр.служб,а їх попередив сам найвеличніший.
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07.06.2025 12:16 Ответить
якщо фсбешники ще попрацюють з водіями, то виявиться що водії були в курсах.
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07.06.2025 11:57 Ответить
Та ти шо? А Лукашенко знав, як по "вагнерівцях"? Скільки можна вішати собі нагороди, давно проїхали, тим більше, що ти сидів в підвалі, коли хлопці трудилися і робили свою справу.
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07.06.2025 11:58 Ответить
Не розумію навіщо розповідати всі подробиці.Поменше би тринділи, то може ще щось подібне спрацювало б.А тепер точно ні
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07.06.2025 12:09 Ответить
 
 