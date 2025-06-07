Водители фур ничего не знали о своей роли в операции "Павутина", - Зеленский
Водители фур, которые были привлечены к выполнению операции СБУ "Павутина", ничего не знали о своем участии в ней.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе This Week, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как известно, FPV-дроны, которые использовались для ударов по российским аэродромам, были замаскированы в специально оборудованных контейнерах с откидными крышами. Их доставили к местам запуска грузовиками.
После этого крыши "модульных домиков" дистанционно открывались, и беспилотники вылетели к целям.
По словам Зеленского, водители фур в России даже не знали о своей роли в украинской операции.
"Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу", - отметил Зеленский.
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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- виродки вербують наших дітей аж гай шумить
- виродки вербують наших закордоном щоб спеціально нас очорнити
ПЛЮВАТИ Я ХОТІВ НА НИХ
Так і було: одного водія фури,свої задушили на місці.
Смерть собачим смердючим кацапським *********🇷🇺💩💩💩💩🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢 Кацапів потрібно ********* так, щоб у них на рівні копчика відклалось у хромосомному наборі асоціація : Україна = смерть, - тільки так і не інакше, а в українців повинна бути тільки одна обєднуюча національна ідея - кацап це ворог, який підлягає безумовному знищенню будь де, будь коли і будь яким способом,🔨🪓🗡️🧪🧫 ☢️☣️але результат повинен бути один - дохлий кацап🇷🇺🏴☠️☦️⚰️💩💩💩💩💩💩
три з п'яти летовищ не були атаковані бо було провалено атаку.
дрони були важкокеровані, це видно по відео, частота злету показувала що відібрано було або мало екіпажів або не вистачало технічного приладдя.
гльобально на здатність атакувати операція не вплинула, у ворога ще достатньо бомберів.
але!!!
спосіб і інформаційний ефект були настільки приголомшливими що це перекрило всі огріхи і операція однозначно вважається мегауспішною.
тож, буданов тепер втратив сон адже він такого не робив і окрім кави в ялті нічим не запам'ятався.
а ще зеленський заробив собі на рівному місті славу бо очевидно ж що він курував цю операцію і це йому заслуга і слава.
а ще про операцію знав єрмак і якщо росія не взнала нічого то слава і заслуга єрмака в тому що він виявився не російським агентом а цілком нашим сірим кардиналом зеленського.
прикро лише що ця гарнюча операція не змінює того факту що ми програємо війн бо програємо війну піхотну адже зеленський за 4 роки не навчився воювати правильно піхотою.
це бісить.
https://texty.org.ua/fragments/115244/rosiyany-pohrozhuvaly-rozhromnym-udarom-do-pavutyny-propahandysty-ohrestyly-operaciyu-blyskavka-zevsa/ «Блискавка Зевса» згасла: Як СБУ зірвала плани Путіна та зменшила авіаційний потенціал РФ - Тексти.org.ua (texty.org.ua)
2025-06-06
«Напередодні успішної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на знищення стратегічної авіації РФ, російські пропагандисти анонсували "Блискавку Зевса" - нібито розгромний удар Путіна по Україні. Ворог перекидав десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс", готуючись до масованої атаки.
Як йдеться у публікації російського видання "Блокнот" за 30 травня, Путін приготував розгромний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог РФ у Стамбулі. У матеріалі стверджувалося, що РФ перекинула десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс" і що стратегічні бомбардувальники "чекають на наказ"."На Україну чекає безпрецедентний за нищівністю ракетний удар, якщо на переговорах у Стамбулі вона відхилить вимоги, викладені в російському меморандумі. Для цього на аеродромах "Оленья" і "Енгельс" уже зосереджені десятки стратегічних бомбардувальників. Вони не завдають ударів по Україні, але до них регулярно везуть і везуть все нові ракети. Воєнкори вже охрестили майбутню операцію з примусу до миру "Блискавкою Зевса". Одне із завдань: показати Заходу, чим обернеться для нього потенційний конфлікт із Росією. Зокрема, Росія перекинула 40 бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром "Оленья". Супутникові знімки, що підтверджують це, опублікував аналітичний авіаційний ресурс AviVector", - йдеться у статті. Російське видання додає з посиланням на дані Defence Express, що Росія має близько 60 бомбардувальників Ту-22М3, що робить зосередження 40 машин в одному місці - безпрецедентним.До того ж, стверджується у статті, на аеродромі "Оленья" зосереджені ще 11 Ту-95МС, а на аеродромі "Енгельс" шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтових бомбардувальники Су-34."При цьому на авіабазу "Енгельс" прибуло вісім рейсів транспортного Іл-76 за чотири дні - судячи з усього, йдуть поставки ракет для стратегічних бомбардувальників. Такої активності не спостерігалося вже три роки", - йдеться у матеріалі.»
Та ти шо!
А ми думали, що простим виконавцям дають грубий том плану операції та обсмоктують усі деталі!
Про кацапських водіїв більше хвилюється, чим за наших полонених.
Ти ще запропонуй включити їх в обмін...
як щє ***** не подзвонив?
нехай з Цензора дізнається..
пацани вже всі в хаті? - ну от і добре,,,,
как тєбя колбасіт від СВО "Паутіна"!!!