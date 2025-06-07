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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Водії фур нічого не знали про свою роль в операції "Павутина", - Зеленський

фура із дронами спецоперація Павутина

Водії фур, які були залучені до виконання операції СБУ "Павутина", нічого не знали про свою участь у ній.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в програмі This Week, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відомо, FPV-дрони, які використовувалися для ударів по російських аеродромах, були замасковані у спеціально обладнаних контейнерах з відкидними дахами. Їх доставили до місць запуску вантажівками.

Після цього дахи "модульних будиночків" дистанційно відкривалися, і безпілотники вилетіли до цілей.

За словами Зеленського, водії фур у Росії навіть не знали про свою роль в українській операції.

"Вони нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу", - зазначив Зеленський.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) СБУ (12973)


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Топ коментарі
+10
І ти не знав, мабуть тому це й спрацювало.
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07.06.2025 10:58 Відповісти
+6
ДА І ПЛЮВАТИ

- виродки вербують наших дітей аж гай шумить
- виродки вербують наших закордоном щоб спеціально нас очорнити

ПЛЮВАТИ Я ХОТІВ НА НИХ
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07.06.2025 10:52 Відповісти
+6
А ведь шикарная операция. Моссад скорее всего запросил документы как планировали, даже их операция с пейджерами нервно курит в сторонке
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07.06.2025 11:15 Відповісти
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ДА І ПЛЮВАТИ

- виродки вербують наших дітей аж гай шумить
- виродки вербують наших закордоном щоб спеціально нас очорнити

ПЛЮВАТИ Я ХОТІВ НА НИХ
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07.06.2025 10:52 Відповісти
Надо было наоборот сказать, что водители фур все знали. Пусть бы московиты душили друг друга.
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07.06.2025 11:11 Відповісти
Ішшшо нє вєчєр, буде потреба ,- скажемо, кацап настільки тупе бидло, що повірить у будь яку хєрню з тялявізіра 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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07.06.2025 11:14 Відповісти
"душили друг друга.
Так і було: одного водія фури,свої задушили на місці.
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07.06.2025 11:56 Відповісти
Прааавільнає мнєніє, праааавільноє... Прісоооовааакупляюсь і пааааддєржіваааю 😝😝😝😝😜🤪
Смерть собачим смердючим кацапським *********🇷🇺💩💩💩💩🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢 Кацапів потрібно ********* так, щоб у них на рівні копчика відклалось у хромосомному наборі асоціація : Україна = смерть, - тільки так і не інакше, а в українців повинна бути тільки одна обєднуюча національна ідея - кацап це ворог, який підлягає безумовному знищенню будь де, будь коли і будь яким способом,🔨🪓🗡️🧪🧫 ☢️☣️але результат повинен бути один - дохлий кацап🇷🇺🏴‍☠️☦️⚰️💩💩💩💩💩💩
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07.06.2025 11:11 Відповісти
оцінки операції неоднозначні.
три з п'яти летовищ не були атаковані бо було провалено атаку.
дрони були важкокеровані, це видно по відео, частота злету показувала що відібрано було або мало екіпажів або не вистачало технічного приладдя.
гльобально на здатність атакувати операція не вплинула, у ворога ще достатньо бомберів.
але!!!
спосіб і інформаційний ефект були настільки приголомшливими що це перекрило всі огріхи і операція однозначно вважається мегауспішною.
тож, буданов тепер втратив сон адже він такого не робив і окрім кави в ялті нічим не запам'ятався.
а ще зеленський заробив собі на рівному місті славу бо очевидно ж що він курував цю операцію і це йому заслуга і слава.
а ще про операцію знав єрмак і якщо росія не взнала нічого то слава і заслуга єрмака в тому що він виявився не російським агентом а цілком нашим сірим кардиналом зеленського.
прикро лише що ця гарнюча операція не змінює того факту що ми програємо війн бо програємо війну піхотну адже зеленський за 4 роки не навчився воювати правильно піхотою.
це бісить.
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07.06.2025 10:52 Відповісти
Сашко Бабєнка: «Останові фонтан своєго краснорєчія» (с)

https://texty.org.ua/fragments/115244/rosiyany-pohrozhuvaly-rozhromnym-udarom-do-pavutyny-propahandysty-ohrestyly-operaciyu-blyskavka-zevsa/ «Блискавка Зевса» згасла: Як СБУ зірвала плани Путіна та зменшила авіаційний потенціал РФ - Тексти.org.ua (texty.org.ua)
 2025-06-06
«Напередодні успішної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на знищення стратегічної авіації РФ, російські пропагандисти анонсували "Блискавку Зевса" - нібито розгромний удар Путіна по Україні. Ворог перекидав десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс", готуючись до масованої атаки.
Як йдеться у публікації російського видання "Блокнот" за 30 травня, Путін приготував розгромний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог РФ у Стамбулі. У матеріалі стверджувалося, що РФ перекинула десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс" і що стратегічні бомбардувальники "чекають на наказ"."На Україну чекає безпрецедентний за нищівністю ракетний удар, якщо на переговорах у Стамбулі вона відхилить вимоги, викладені в російському меморандумі. Для цього на аеродромах "Оленья" і "Енгельс" уже зосереджені десятки стратегічних бомбардувальників. Вони не завдають ударів по Україні, але до них регулярно везуть і везуть все нові ракети. Воєнкори вже охрестили майбутню операцію з примусу до миру "Блискавкою Зевса". Одне із завдань: показати Заходу, чим обернеться для нього потенційний конфлікт із Росією. Зокрема, Росія перекинула 40 бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром "Оленья". Супутникові знімки, що підтверджують це, опублікував аналітичний авіаційний ресурс AviVector", - йдеться у статті. Російське видання додає з посиланням на дані Defence Express, що Росія має близько 60 бомбардувальників Ту-22М3, що робить зосередження 40 машин в одному місці - безпрецедентним.До того ж, стверджується у статті, на аеродромі "Оленья" зосереджені ще 11 Ту-95МС, а на аеродромі "Енгельс" шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтових бомбардувальники Су-34."При цьому на авіабазу "Енгельс" прибуло вісім рейсів транспортного Іл-76 за чотири дні - судячи з усього, йдуть поставки ракет для стратегічних бомбардувальників. Такої активності не спостерігалося вже три роки", - йдеться у матеріалі.»
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07.06.2025 11:13 Відповісти
Ну кааанєшна 41 один кацапольот це бач йому не показатєль, а 7 лярдів вічнозелених це не збитки🤔🧐😁 Ржунімагу, а ти особисто, хоч одного кацапа відправив у долину предків в місця вічного полювання,- здрисни зануда, з тобою лиш гівно за компанію добре їсти, ти вічно лізеш поперед усіх разом із своїми геніальними експертними висновками ,- тьфу на тебе геній диванної експертизи 😝😝😝😝😜🤪
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07.06.2025 11:20 Відповісти
Водії фур нічого не знали про свою роль в операції "Павутина"

Та ти шо!
А ми думали, що простим виконавцям дають грубий том плану операції та обсмоктують усі деталі!
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07.06.2025 10:56 Відповісти
Ну у розумінні артиста всі повинні знати свої ролі. 😁
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07.06.2025 10:58 Відповісти
Не всякий клоун артист 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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07.06.2025 11:22 Відповісти
"ЗАХИСНИК" мля, знайшовся!
Про кацапських водіїв більше хвилюється, чим за наших полонених.
Ти ще запропонуй включити їх в обмін...
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07.06.2025 10:58 Відповісти
І ти не знав, мабуть тому це й спрацювало.
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07.06.2025 10:58 Відповісти
Схоже що не знав, іначе міг бути "вагнергейт", повідомили "заднім числом".
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07.06.2025 11:10 Відповісти
Не было допущено никаких утечек ни врагам, ни "союзничкам". Поэтому и феноменальный успех.
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07.06.2025 11:00 Відповісти
Та воно їм потрібно - знати - гроші в кишеню тай поїхав
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07.06.2025 11:00 Відповісти
Досить про фури. На Суми кацапи наступають. Де мільйон дронів?
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07.06.2025 11:02 Відповісти
вова контралюлювальник і спецоператель ротом.
як щє ***** не подзвонив?
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07.06.2025 11:07 Відповісти
ПіаР наше все, да Pеля?..
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07.06.2025 11:07 Відповісти
То нічого... У гебашної кацапні у всьому зізнаються, навіть в тому хто Кірова вбив в свій час...
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07.06.2025 11:12 Відповісти
Арестуют даже тех кто эти фуры собрал и продал.
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07.06.2025 11:17 Відповісти
ніколи не повідомляйте в опу шо де і як планується...
нехай з Цензора дізнається..
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07.06.2025 11:13 Відповісти
а то *** лукашенке подзвонить...
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07.06.2025 11:15 Відповісти
А ведь шикарная операция. Моссад скорее всего запросил документы как планировали, даже их операция с пейджерами нервно курит в сторонке
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07.06.2025 11:15 Відповісти
я би навіть сказав - опупітельна операція!
пацани вже всі в хаті? - ну от і добре,,,,
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07.06.2025 11:18 Відповісти
Если не знали то получат срок в два раза больше..
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07.06.2025 11:16 Відповісти
дехто випаде з окна і це теж добре...
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07.06.2025 11:22 Відповісти
І я не я і хата не моя. То ти тоже не знав? Якби знав, вся операція могла би піти по іншому. Не 30%, а всі 60%. Значить знав.
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07.06.2025 11:23 Відповісти
мамуня - галушки пацанам з добавкою!
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07.06.2025 11:34 Відповісти
шо там с прошлогодним мегонаступлением на харьков,ехать на фотосесстю или нет?фаршевая армия только села и брать они даже до первой линии обороны не дошли,будет чтото типа аля вовчанск когда то леска дойдут.ну какие сумы ей богу,не того уровня противник чтобы такие города брать
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07.06.2025 11:45 Відповісти
Путлєрівська свинособака, реєстрація: 06.06.2025
как тєбя колбасіт від СВО "Паутіна"!!!
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07.06.2025 12:12 Відповісти
думаю бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком тоже не были в курсе, потому что всё бы закончилось как с вагнерами....не возможно победить врага под " руководством " предателей...
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07.06.2025 11:37 Відповісти
та нормальний у вас нарік - наш не хужеє,,,
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07.06.2025 11:43 Відповісти
ваш могутніший
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07.06.2025 11:59 Відповісти
наш так...
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07.06.2025 12:06 Відповісти
Мабуть і зєля не знав. Тепер йому від пуйла влетить. Трампон вже пуйлу на зєлю поскарживсь
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07.06.2025 11:45 Відповісти
Тим самим повідомив,що водіїв фур використали всліпу,щоби рос.служби провели "виховну" роботу з кожним із них.
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07.06.2025 11:46 Відповісти
та нехай проводять. Нам то яка різниця, яке м'ясо двохсотити? Ці водії - просто раніше закобзоняться.
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07.06.2025 12:01 Відповісти
Різниця така,що водії фур-потенційний матеріал для операцій укр.служб,а їх попередив сам найвеличніший.
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07.06.2025 12:16 Відповісти
якщо фсбешники ще попрацюють з водіями, то виявиться що водії були в курсах.
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07.06.2025 11:57 Відповісти
Та ти шо? А Лукашенко знав, як по "вагнерівцях"? Скільки можна вішати собі нагороди, давно проїхали, тим більше, що ти сидів в підвалі, коли хлопці трудилися і робили свою справу.
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07.06.2025 11:58 Відповісти
Не розумію навіщо розповідати всі подробиці.Поменше би тринділи, то може ще щось подібне спрацювало б.А тепер точно ні
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07.06.2025 12:09 Відповісти
 
 