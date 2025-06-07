Водії фур нічого не знали про свою роль в операції "Павутина", - Зеленський

Водії фур, які були залучені до виконання операції СБУ "Павутина", нічого не знали про свою участь у ній.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в програмі This Week, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відомо, FPV-дрони, які використовувалися для ударів по російських аеродромах, були замасковані у спеціально обладнаних контейнерах з відкидними дахами. Їх доставили до місць запуску вантажівками.

Після цього дахи "модульних будиночків" дистанційно відкривалися, і безпілотники вилетіли до цілей.

За словами Зеленського, водії фур у Росії навіть не знали про свою роль в українській операції.

"Вони нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу", - зазначив Зеленський.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.