Водії фур нічого не знали про свою роль в операції "Павутина", - Зеленський
Водії фур, які були залучені до виконання операції СБУ "Павутина", нічого не знали про свою участь у ній.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в програмі This Week, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як відомо, FPV-дрони, які використовувалися для ударів по російських аеродромах, були замасковані у спеціально обладнаних контейнерах з відкидними дахами. Їх доставили до місць запуску вантажівками.
Після цього дахи "модульних будиночків" дистанційно відкривалися, і безпілотники вилетіли до цілей.
За словами Зеленського, водії фур у Росії навіть не знали про свою роль в українській операції.
"Вони нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу", - зазначив Зеленський.
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
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ПЛЮВАТИ Я ХОТІВ НА НИХ
Так і було: одного водія фури,свої задушили на місці.
Смерть собачим смердючим кацапським *********🇷🇺💩💩💩💩🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢 Кацапів потрібно ********* так, щоб у них на рівні копчика відклалось у хромосомному наборі асоціація : Україна = смерть, - тільки так і не інакше, а в українців повинна бути тільки одна обєднуюча національна ідея - кацап це ворог, який підлягає безумовному знищенню будь де, будь коли і будь яким способом,🔨🪓🗡️🧪🧫 ☢️☣️але результат повинен бути один - дохлий кацап🇷🇺🏴☠️☦️⚰️💩💩💩💩💩💩
три з п'яти летовищ не були атаковані бо було провалено атаку.
дрони були важкокеровані, це видно по відео, частота злету показувала що відібрано було або мало екіпажів або не вистачало технічного приладдя.
гльобально на здатність атакувати операція не вплинула, у ворога ще достатньо бомберів.
але!!!
спосіб і інформаційний ефект були настільки приголомшливими що це перекрило всі огріхи і операція однозначно вважається мегауспішною.
тож, буданов тепер втратив сон адже він такого не робив і окрім кави в ялті нічим не запам'ятався.
а ще зеленський заробив собі на рівному місті славу бо очевидно ж що він курував цю операцію і це йому заслуга і слава.
а ще про операцію знав єрмак і якщо росія не взнала нічого то слава і заслуга єрмака в тому що він виявився не російським агентом а цілком нашим сірим кардиналом зеленського.
прикро лише що ця гарнюча операція не змінює того факту що ми програємо війн бо програємо війну піхотну адже зеленський за 4 роки не навчився воювати правильно піхотою.
це бісить.
https://texty.org.ua/fragments/115244/rosiyany-pohrozhuvaly-rozhromnym-udarom-do-pavutyny-propahandysty-ohrestyly-operaciyu-blyskavka-zevsa/ «Блискавка Зевса» згасла: Як СБУ зірвала плани Путіна та зменшила авіаційний потенціал РФ - Тексти.org.ua (texty.org.ua)
2025-06-06
«Напередодні успішної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на знищення стратегічної авіації РФ, російські пропагандисти анонсували "Блискавку Зевса" - нібито розгромний удар Путіна по Україні. Ворог перекидав десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс", готуючись до масованої атаки.
Як йдеться у публікації російського видання "Блокнот" за 30 травня, Путін приготував розгромний удар по Україні, якщо вона відмовиться від вимог РФ у Стамбулі. У матеріалі стверджувалося, що РФ перекинула десятки Ту-22М3 і Ту-95МС на бази "Оленья" та "Енгельс" і що стратегічні бомбардувальники "чекають на наказ"."На Україну чекає безпрецедентний за нищівністю ракетний удар, якщо на переговорах у Стамбулі вона відхилить вимоги, викладені в російському меморандумі. Для цього на аеродромах "Оленья" і "Енгельс" уже зосереджені десятки стратегічних бомбардувальників. Вони не завдають ударів по Україні, але до них регулярно везуть і везуть все нові ракети. Воєнкори вже охрестили майбутню операцію з примусу до миру "Блискавкою Зевса". Одне із завдань: показати Заходу, чим обернеться для нього потенційний конфлікт із Росією. Зокрема, Росія перекинула 40 бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром "Оленья". Супутникові знімки, що підтверджують це, опублікував аналітичний авіаційний ресурс AviVector", - йдеться у статті. Російське видання додає з посиланням на дані Defence Express, що Росія має близько 60 бомбардувальників Ту-22М3, що робить зосередження 40 машин в одному місці - безпрецедентним.До того ж, стверджується у статті, на аеродромі "Оленья" зосереджені ще 11 Ту-95МС, а на аеродромі "Енгельс" шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160 і чотири фронтових бомбардувальники Су-34."При цьому на авіабазу "Енгельс" прибуло вісім рейсів транспортного Іл-76 за чотири дні - судячи з усього, йдуть поставки ракет для стратегічних бомбардувальників. Такої активності не спостерігалося вже три роки", - йдеться у матеріалі.»
Та ти шо!
А ми думали, що простим виконавцям дають грубий том плану операції та обсмоктують усі деталі!
Про кацапських водіїв більше хвилюється, чим за наших полонених.
Ти ще запропонуй включити їх в обмін...
як щє ***** не подзвонив?
нехай з Цензора дізнається..
пацани вже всі в хаті? - ну от і добре,,,,
как тєбя колбасіт від СВО "Паутіна"!!!