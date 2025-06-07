В операції "Павутина" застосовувалась лише українська зброя, - Зеленський

Для завдання ударів по російських авіабазах під час реалізації операції "Павутина" Україна застосовувала виключно українську зброю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо. Це розмежування було абсолютно чітким", - зазначив він.

Раніше Зеленський також наголосив, що водії у РФ не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.