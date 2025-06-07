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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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В операції "Павутина" застосовувалась лише українська зброя, - Зеленський

атака дрона на літак стратавіації рф

Для завдання ударів по російських авіабазах під час реалізації операції "Павутина" Україна застосовувала виключно українську зброю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо. Це розмежування було абсолютно чітким", - зазначив він.

Раніше  Зеленський також наголосив, що водії у РФ не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами.

Читайте також: Малюк дав "ляпаса" Росії, - Guardian присвятило публікацію успіхам голови СБУ. ФОТО

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) зброя (7534) літак (2962) СБУ (12973) знищення (7562)


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Топ коментарі
+3
Є інфа що кацаполіт ранком збили
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07.06.2025 11:15 Відповісти
+3
трошки геть зовсім не те що на тій неділі казали.
казали що закуплені були російські дрони китайського виробництва які на складі майструвалися до готовности і до закладки.
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07.06.2025 11:19 Відповісти
+3
З язика зняв. Мало того що язик як помело, то буде ще рік носитись, як дурень зі ступою, аби лохторату очі засцяти, щоб саботаж у вигляді "загублених" в Польщі контейнерів з засобами ППО не бачили. Німці і французи вже фактично відкрито сказали - грошей в ці руки не дамо, - запускають виробництво ракет та дронів в Україні під своїм контролем і щоб відразу з рук виробників в руки ЗСУ.
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07.06.2025 11:31 Відповісти
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Є інфа що кацаполіт ранком збили
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07.06.2025 11:15 Відповісти
Заканчівай победобєсіє, займайся стравами. Замість морозиться (всі і так все зрозуміють), ви дали прівід робити нам дурні закиди. П.С. Півтора року ми готували операцію, РФ для цього потрібно пару хвилин, запустити ракети куди їм завгодно.
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07.06.2025 11:15 Відповісти
З язика зняв. Мало того що язик як помело, то буде ще рік носитись, як дурень зі ступою, аби лохторату очі засцяти, щоб саботаж у вигляді "загублених" в Польщі контейнерів з засобами ППО не бачили. Німці і французи вже фактично відкрито сказали - грошей в ці руки не дамо, - запускають виробництво ракет та дронів в Україні під своїм контролем і щоб відразу з рук виробників в руки ЗСУ.
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07.06.2025 11:31 Відповісти
І понеслась ***** по кочках - сьогодні день Зелі?
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07.06.2025 11:15 Відповісти
трошки геть зовсім не те що на тій неділі казали.
казали що закуплені були російські дрони китайського виробництва які на складі майструвалися до готовности і до закладки.
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07.06.2025 11:19 Відповісти
Тобто, уся операція готувалась на території кацапів? Ну, тоді зрозуміло, що ніяких витоків не сталось
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07.06.2025 11:36 Відповісти
технічно так, на території ворога.
на жаль, технічно дрони були погано підготовлені, є декілька відео особливо відоме відео з а-50 коли дрон торкається поверхні літака а вибуху не стається
уявляю як матюкався дронар адже йому треба було знову і знову торкатися дроном щоб замкнути контакти бо дистанційного підриву не робилося.
на цій підставі осінти заявляють що відео де дрон влучає в ціль не є підтвердженням бо не факт що дрон вибухнув.
можна ще про силу вибуху та про точки ураження говорити але нащо.
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07.06.2025 11:40 Відповісти
Сам вирішив виправдовуватись, чи вже натисли?
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07.06.2025 11:31 Відповісти
Справжні майстри спецоперацій,розробники і виконавці операції- поза кадром.
Зато піару від "контролюючих"-хоч відбавляй і на свій лад,до того ж, розказують.
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07.06.2025 11:36 Відповісти
Ну є ті, хто розробляє, і є ті хто розказує. У кожного свої завдання
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07.06.2025 11:44 Відповісти
Невже ще залишилися такі в Україні, що вірять Боневтіку?
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07.06.2025 11:56 Відповісти
Зепдр не хочеш прокоментоувати "успішність курської операції" та захоплення частини території Сумьскої області чи то не рейтенгова та не позитивна для тебе інформація?
Ти ж так потожуно у своїх відосіках розпірабвав як саму "курську операцію" так і "будівництво фортифікацій" (навіть сам особисто відвідував їх на Сумщині!)
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07.06.2025 11:58 Відповісти
Это он оправдывается перед западными партнёрами, а те видимо перед Россией
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07.06.2025 12:16 Відповісти
 
 