Малюк дав "ляпаса" Росії, - Guardian присвятило публікацію успіхам голови СБУ. ФОТО

Василь Малюк, який операцією "Павутина" дав "ляпаса" Росії, здобув низку гучних успіхів на посаді голови СБУ.

Про це пише видання Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Після успіху операції СБУ видання присвятило статтю Малюку та детально дізналося низку фактів із його біографії.

"Зухвалі атаки безпілотників на віддалені бази, де розміщені російські стратегічні бомбардувальники, стали "серйозним ляпасом по владі Росії. Наші удари триватимуть доти, доки Росія тероризуватиме українців ракетами та безпілотниками "Шахед", - цитують у публікації 42-річного Малюка, додаючи, що він іноді займається боксом і важкою атлетикою, а сам, "поголений наголо, з фігурою та поставою типового викидайла нічного клубу".

Також зазначається, що Малюк очолює СБУ з того часу, як колишнього очільника цієї посади Івана Баканова, друга дитинства Володимира Зеленського, було звільнено у 2022 році за очевидну некомпетентність. Малюк був його заступником.

Читайте також: Україна готує нові спецоперації в тилу Росії на зразок "Павутини", - WP

За останні три роки було досягнуто гучних успіхів. Один з них – фотографія, на якій Малюк тримає за комір Дмитра Козюру, керівника антитерористичного департаменту СБУ, під час його арешту за підозрою у співпраці з російським подвійним агентом.

Також видання згадує морські безпілотники Sea Baby – власний винахід СБУ, які завдали удару по 11 російських військових кораблях і проштовхнули Чорноморський флот "аж до Новоросійська".

Хоча ніщо з цього не зрівняється зі світовою увагою, яку привернули атаки 1 червня, за планом яких, як стверджується, стояв Малюк.

"Я впевнений, що операції СБУ під керівництвом Василя Малюка стануть темою книг і фільмів. Бо порівняно з тим, що зараз робить служба безпеки, Голлівуд нервово курить осторонь", – сказав один співробітник СБУ на умовах анонімності.

Також читайте: Будь-які дії РФ після спецоперації "Павутина" є слабкими та непереконливими, - розвідка Естонії

"То хто ж той начальник служби безпеки, який привернув увагу Путіна?" - порушує питання видання.

"Він бульдог. Він не інтелектуал, він не розмірковує і не вагається. Він цілеспрямований", – сказав один високопосадовець з України, який тісно співпрацював з Малюком.

"Але він не злий – це важливо", – додало джерело. "Часто ті, хто очолює ці організації, є злими. Малюк не хоче нікому завдати шкоди, але знає, що іноді йому доводиться це робити".

Малюк народився в місті Коростишів на Житомирщині. Він вступив до СБУ у 17 років і навчався в академії СБУ, де найлегше знаходив друзів серед тих, хто цікавився спортом, і закінчив її зі ступенем з юриспруденції у 2005 році.

"Він був дуже спокійним у молодості", – сказало джерело, яке знало його тоді. "Він завжди був фізично дуже сильним. Він постійно тренувався в спортзалі. Він вважає, що коли людина займається спортом, вона дисциплінована та організована. Раніше він боксував, кажуть, що на якомусь етапі травмував руку".

Також зазначається, що Малюк значну частину своєї кар'єри присвятив боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Він дослужився до посади заступника голови СБУ у своєму місті до 2019 року, коли вперше зустрівся із Зеленським.

"Він сів у гелікоптер із Зеленським і почав показувати йому всі порушення в Житомирській області", – сказало джерело в СБУ. "Він показав йому, де незаконно видобувають бурштин. Зеленський був вражений і сказав: "Я даю Малюку повноваження займатися цими проблемами"".

Читайте: Операція "Павутина" переписує військову історію, - Каллас

Джерела також повідомляють, що він ніколи не виявляв жодних амбіцій щодо політичної кар'єри, що рекомендувало його багатьом у розвідувальних колах, і після вторгнення Росії він швидко повернувся до лав СБУ.

"Одним із добрих знаків операції "Павутина" є те, що вона не витікала", – сказав один високопоставлений співробітник української служби безпеки. "Він (Малюк.- Ред.) позбувся багатьох зрадників. Не всіх, бо це неможливо. Але багатьох".

"Військовий журналіст Юрій Бутусов сказав, що Малюк також забезпечив проведення операції, нехтуючи ієрархією та просуваючи молодих агентів та схильних до ризику людей. На відміну від деяких на вищому рівні влади, він зосереджувався на виграші війни, а не на фракційних суперечках всередині адміністрації, припустив він", - додає видання.

"Малюк надав свободу дій та ресурси для просування дуже рішучих, дуже відповідальних лідерів, деякі з яких дуже молоді", – сказав Бутусов. "Вони схильні до ризику. Він дуже відрізняється від інших людей при владі. Він відкладає політичний вплив, економічні та бізнес-інтереси".

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.