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Новини Операція СБУ Павутина
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Малюк дав "ляпаса" Росії, - Guardian присвятило публікацію успіхам голови СБУ. ФОТО

малюк

Василь Малюк, який операцією "Павутина" дав "ляпаса" Росії, здобув низку гучних успіхів на посаді голови СБУ.

Про це пише видання Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Після успіху операції СБУ видання присвятило статтю Малюку та детально дізналося низку фактів із його біографії.

"Зухвалі атаки безпілотників на віддалені бази, де розміщені російські стратегічні бомбардувальники, стали "серйозним ляпасом по владі Росії. Наші удари триватимуть доти, доки Росія тероризуватиме українців ракетами та безпілотниками "Шахед", - цитують у публікації 42-річного Малюка, додаючи, що він іноді займається боксом і важкою атлетикою, а сам, "поголений наголо, з фігурою та поставою типового викидайла нічного клубу".

Також зазначається, що Малюк очолює СБУ з того часу, як колишнього очільника цієї посади Івана Баканова, друга дитинства Володимира Зеленського, було звільнено у 2022 році за очевидну некомпетентність. Малюк був його заступником.

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За останні три роки було досягнуто гучних успіхів. Один з них – фотографія, на якій Малюк тримає за комір Дмитра Козюру, керівника антитерористичного департаменту СБУ, під час його арешту за підозрою у співпраці з російським подвійним агентом.

малюк та козюра

Також видання згадує морські безпілотники Sea Baby – власний винахід СБУ, які завдали удару по 11 російських військових кораблях і проштовхнули Чорноморський флот "аж до Новоросійська".

дрон малюк

Хоча ніщо з цього не зрівняється зі світовою увагою, яку привернули атаки 1 червня, за планом яких, як стверджується, стояв Малюк.

"Я впевнений, що операції СБУ під керівництвом Василя Малюка стануть темою книг і фільмів. Бо порівняно з тим, що зараз робить служба безпеки, Голлівуд нервово курить осторонь", – сказав один співробітник СБУ на умовах анонімності. 

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"То хто ж той начальник служби безпеки, який привернув увагу Путіна?" - порушує питання видання.

"Він бульдог. Він не інтелектуал, він не розмірковує і не вагається. Він цілеспрямований", – сказав один високопосадовець з України, який тісно співпрацював з Малюком. 

"Але він не злий – це важливо", – додало джерело. "Часто ті, хто очолює ці організації, є злими. Малюк не хоче нікому завдати шкоди, але знає, що іноді йому доводиться це робити".

Малюк народився в місті Коростишів на Житомирщині. Він вступив до СБУ у 17 років і навчався в академії СБУ, де найлегше знаходив друзів серед тих, хто цікавився спортом, і закінчив її зі ступенем з юриспруденції у 2005 році.

"Він був дуже спокійним у молодості", – сказало джерело, яке знало його тоді. "Він завжди був фізично дуже сильним. Він постійно тренувався в спортзалі. Він вважає, що коли людина займається спортом, вона дисциплінована та організована. Раніше він боксував, кажуть, що на якомусь етапі травмував руку".

Також зазначається, що Малюк значну частину своєї кар'єри присвятив боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Він дослужився до посади заступника голови СБУ у своєму місті до 2019 року, коли вперше зустрівся із Зеленським.

"Він сів у гелікоптер із Зеленським і почав показувати йому всі порушення в Житомирській області", – сказало джерело в СБУ. "Він показав йому, де незаконно видобувають бурштин. Зеленський був вражений і сказав: "Я даю Малюку повноваження займатися цими проблемами"".

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Джерела також повідомляють, що він ніколи не виявляв жодних амбіцій щодо політичної кар'єри, що рекомендувало його багатьом у розвідувальних колах, і після вторгнення Росії він швидко повернувся до лав СБУ.

"Одним із добрих знаків операції "Павутина" є те, що вона не витікала", – сказав один високопоставлений співробітник української служби безпеки. "Він (Малюк.- Ред.) позбувся багатьох зрадників. Не всіх, бо це неможливо. Але багатьох".

"Військовий журналіст Юрій Бутусов сказав, що Малюк також забезпечив проведення операції, нехтуючи ієрархією та просуваючи молодих агентів та схильних до ризику людей. На відміну від деяких на вищому рівні влади, він зосереджувався на виграші війни, а не на фракційних суперечках всередині адміністрації, припустив він", - додає видання.

"Малюк надав свободу дій та ресурси для просування дуже рішучих, дуже відповідальних лідерів, деякі з яких дуже молоді", – сказав Бутусов. "Вони схильні до ризику. Він дуже відрізняється від інших людей при владі. Він відкладає політичний вплив, економічні та бізнес-інтереси".

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

СБУ (12973) Малюк Василь (104)


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Топ коментарі
+12
Малюк дав "ляпаса", а трампон лизнув у дупу...
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07.06.2025 10:28 Відповісти
+6
Это не пощечина, а планомерное уничтожение московитского военного потенциала. Необходимость в зерновых коридорах исчезла, когда был помножен на ноль черноморский флот. Кто понимает аналогию, тот понимает.
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07.06.2025 10:32 Відповісти
+5
А может вернем,, лейтенанта" баканова.....помните слова зеленого дегенерата....,,такого хорошего нач.сбу у нас еще не было"
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07.06.2025 10:28 Відповісти
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А может вернем,, лейтенанта" баканова.....помните слова зеленого дегенерата....,,такого хорошего нач.сбу у нас еще не было"
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07.06.2025 10:28 Відповісти
а можна не треба і щє більше санкцій накласти на Порошенка?
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07.06.2025 10:31 Відповісти
єдина людина яка щось робить і не ротом...
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07.06.2025 10:37 Відповісти
"Він (Малюк.- Ред.) позбувся багатьох зрадників. Не всіх, бо це неможливо. Але багатьох". Джерело: https://censor.net/ua/n3556640 Ну,звичайно, як їх позбудешся. Вони ж вище за нього стоять, можуть і малюка звільнить і послом відправити.
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07.06.2025 12:27 Відповісти
Малюк дав "ляпаса", а трампон лизнув у дупу...
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07.06.2025 10:28 Відповісти
TACO!
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07.06.2025 10:32 Відповісти
Пусть тампон лижет что хочет. Больше 30% процентов ВСЕХ стратегов уничтожены. Для московии это Цусима.
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07.06.2025 10:35 Відповісти
Это не пощечина, а планомерное уничтожение московитского военного потенциала. Необходимость в зерновых коридорах исчезла, когда был помножен на ноль черноморский флот. Кто понимает аналогию, тот понимает.
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07.06.2025 10:32 Відповісти
вже відчуваю, як під паном малюком захиталося крісло - зе-лупа з єлдаком термново замовляють заміри рейтингів. як же так можно - не розказали, як сонцесяйне їбуче зелене доробало особисто розробило та керувало "павутиною"??!!
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07.06.2025 10:34 Відповісти
Медійне висвітлення цієї події це просто дно. Замість того що з кожного кута кричати: "ЦЕ ВІДПОВІДЬ НА ТРИРІЧНІ ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ ПРОТИ ЦИВІЛЬНИХ", в нас це подають як окрема подія, як окремий успіх малюків шмалюків... Тому російська пропаганда стрімко перевертає це на свою користь і тепер деякі західні негідники трактують дії України по знищенню літаків як першопричину. А відповідь кремля як відповідну реакцію на це.
Подивіться як російські ЗМІ, на кожну дрібну диверсію проти них, волають що це "ТеРРРРакт київського режиму". А в нас заголовки новин після чергового масованого обстрілу: "росіяни вдарили". Як мило та беззубо.
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07.06.2025 10:35 Відповісти
А Вам не пох.. на "російські ЗМІ"?
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07.06.2025 12:29 Відповісти
Малюк якісно робить свою роботу . Він робить те що й повинен робити - захищає свою країну , будь якими способами і всіма можливими методами .
А хто там і як - вважає , ляпас то чи не ляпас , на те - похер .
Від*біться від нас і ніяких ляпасів не отримуватимете .
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07.06.2025 10:38 Відповісти
Малюк не знає, де наголос в назві атакованого аеродрому, схоже все зробили дійсно спеціалісти, а Малиш понадував щоки...
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07.06.2025 10:43 Відповісти
Досить нести цю х.йню . Це ти не знаєш , і я ,, а він все знає .
Оце спеціалісти самі по собі розробили операцію , а Малюк навіть і не був в курсі . Ну от як можна таке молоти ?
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07.06.2025 10:54 Відповісти
Він і не зобов'язаний знати, він же не кацап...
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07.06.2025 12:30 Відповісти
Мені смішно коли люди з Києва вимовляють назви населених пунктів моєї області. Я не знаю усі наголоси в н.п. інших областей.
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07.06.2025 12:31 Відповісти
Ракет у кацапів не меншає, як ми пересвідчились, а і більшає, дронів в рази.
***** обіцяє мільйони шахедів.
А нас імєют зелені з марафону своїм піаром. Гроші крадуть, податками обклали, про права людей забули, цілодобий піар наймощнійшого.
А так вцілому операція шикарна. Да.
АЛЕ ЦЬОГО ДУЖЕ ЗАМАЛО
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07.06.2025 10:40 Відповісти
хто колись чюв за бубін фонд на підтримку захисників України?
я б і туди задонатив - так нема ж його...
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07.06.2025 10:45 Відповісти
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07.06.2025 10:53 Відповісти
Придет время и нам покажут, как в руках Малюка обсерается путин.
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07.06.2025 11:02 Відповісти
Хоть би, Малюк з Українцями в СБУ, та не забуЛИ про оту «портновщину», що гадить Україні, сидячи в органах влади!! Вагнерівці, єфремов, коломойський, шуфрич, прокупрорсько-суддівські-адвокатські,…. Роботи чимало і Українці, їх підтримають!!
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07.06.2025 11:06 Відповісти
Респект Малюку!
Героя заслужив.
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07.06.2025 11:17 Відповісти
зеленський 🤡 ,Малюку не пробачить таку дієву популярність , Залужний не дасть збрехати ...
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07.06.2025 11:21 Відповісти
Тобі з берегів Рейну краще видно?
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07.06.2025 11:25 Відповісти
так мені видно краще ще з 1975 р...коли цю військову кухню замутили всесвітьні яструби , а зеленський це контрольований продукт впливу на українські маси ...пів України здав , може хочь підень весь не здасть ,то тоді ми в ЄС будемо ...
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07.06.2025 11:34 Відповісти
Мене не здивувала реакція верхівки кремля на масштабний пройо& ФСБ - Бортніков на місці, нікого з гебістів не покарали. Ще раз доказує те що для бункерного важливіша особиста відданість а не професіоналізм.
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07.06.2025 11:22 Відповісти
Ну дав ляпаса? Наскільки впливають на війну ті літаки чи міст? Зате росіяни цей ляпас не забудуть. Воно звісно красиво, але в чому прикол кидати ще дров у полум'я війни, коли вже горить хата.
Трамп тиснув на росію зменшенням їх надходжень за нафту, а рано чи пізно розвернеться і скаже що раз нам так подобається війна, то вигрібайте самі.
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07.06.2025 12:33 Відповісти
 
 