Малюк дал "пощечину" России, - Guardian посвятило публикацию успехам главы СБУ. ФОТО

Василий Малюк, который операцией "Павутина" дал "пощечину" России, достиг ряда громких успехов на посту главы СБУ.

Об этом пишет издание Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

После успеха операции СБУ издание посвятило статью Малюку и подробно узнало ряд фактов из его биографии.

"Дерзкие атаки беспилотников на отдаленные базы, где размещены российские стратегические бомбардировщики, стали "серьезной пощечиной по власти России. Наши удары будут продолжаться до тех пор, пока Россия будет терроризировать украинцев ракетами и беспилотниками "Шахед", - цитируют в публикации 42-летнего Малюка, добавляя, что он иногда занимается боксом и тяжелой атлетикой, а сам, "выбритый наголо, с фигурой и осанкой типичного вышибалы ночного клуба".

Также отмечается, что Малюк возглавляет СБУ с тех пор, как бывший глава этой должности Иван Баканов, друг детства Владимира Зеленского, был уволен в 2022 году за очевидную некомпетентность. Малюк был его заместителем.

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За последние три года были достигнуты громкие успехи. Один из них - фотография, на которой Малюк держит за шиворот Дмитрия Козюру, руководителя антитеррористического департамента СБУ, во время его ареста по подозрению в сотрудничестве с российским двойным агентом.

Также издание упоминает морские беспилотники Sea Baby - собственное изобретение СБУ, которые нанесли удар по 11 российским военным кораблям и протолкнули Черноморский флот "вплоть до Новороссийска".

Хотя ничто из этого не сравнится с мировым вниманием, которое привлекли атаки 1 июня, за планом которых, как утверждается, стоял Малюк.

"Я уверен, что операции СБУ под руководством Василия Малюка станут темой книг и фильмов. Потому что по сравнению с тем, что сейчас делает служба безопасности, Голливуд нервно курит в сторонке", - сказал один сотрудник СБУ на условиях анонимности.

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"Так кто же тот начальник службы безопасности, который привлек внимание Путина?" - поднимает вопрос издание.

"Он бульдог. Он не интеллектуал, он не размышляет и не колеблется. Он целеустремленный", - сказал один высокопоставленный чиновник из Украины, который тесно сотрудничал с Малюком.

"Но он не злой - это важно, - добавил источник. - Часто те, кто возглавляет эти организации, являются злыми. Малюк не хочет никому причинить вред, но знает, что иногда ему приходится это делать".

Малюк родился в городе Коростышеве на Житомирщине. Он поступил в СБУ в 17 лет и учился в академии СБУ, где легче всего находил друзей среди тех, кто интересовался спортом, и закончил ее со степенью по юриспруденции в 2005 году.

"Он был очень спокойным в молодости", - сказал источник, который знал его тогда. "Он всегда был физически очень сильным. Он постоянно тренировался в спортзале. Он считает, что когда человек занимается спортом, он дисциплинирован и организован. Раньше он боксировал, говорят, что на каком-то этапе травмировал руку".

Также отмечается, что Малюк значительную часть своей карьеры посвятил борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Он дослужился до должности заместителя председателя СБУ в своем городе до 2019 года, когда впервые встретился с Зеленским.

"Он сел в вертолет с Зеленским и начал показывать ему все нарушения в Житомирской области, - сказал источник в СБУ. - Он показал ему, где незаконно добывают янтарь. Зеленский был поражен и сказал: "Я даю Малюку полномочия заниматься этими проблемами"".

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Источники также сообщают, что он никогда не проявлял никаких амбиций относительно политической карьеры, что рекомендовало его многим в разведывательных кругах, и после вторжения России он быстро вернулся в ряды СБУ.

"Одним из добрых знаков операции "Павутина" является то, что информация не утекала, - сказал один высокопоставленный сотрудник украинской службы безопасности. - Он (Малюк.- Ред.) избавился от многих предателей. Не от всех, потому что это невозможно. Но от многих".

"Военный журналист Юрий Бутусов сказал, что Малюк также обеспечил проведение операции, пренебрегая иерархией и продвигая молодых агентов и склонных к риску людей. В отличие от некоторых на высшем уровне власти, он сосредотачивался на выигрыше войны, а не на фракционных спорах внутри администрации, предположил он", - добавляет издание.

"Малюк предоставил свободу действий и ресурсы для продвижения очень решительных, очень ответственных лидеров, некоторые из которых очень молоды, - сказал Бутусов. - Они склонны к риску. Он очень отличается от других людей во власти. Он откладывает политическое влияние, экономические и бизнес-интересы".

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.