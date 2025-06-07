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Новини Операція СБУ Павутина
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У ворога залишаються можливості для ракетних ударів по Україні, - Повітряні сили

атака дрона на літак стратавіації рф

Попри успішну операцію СБУ "Павутина" у російських загарбників все ще залишаються можливості завдавати ракетних ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Ураження певної кількості літаків - це серйозний удар по ворогу. Але можливості завдавати ударів крилатими ракетами типу Х-101 і іншими, які може нести стратегічна авіація, залишаються", - сказав Ігнат.

За його словами, позаминула ніч, коли РФ масштабно атакувала Україну, є доказом того, що у росіян все ще є літаки та ракети. Отже, загроза ударів залишається.

"Але зменшено серйозно потенціал. Це дуже серйозні та приємні для нас новини", - додав речник Повітряних сил.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

армія рф (17825) обстріл (29181) СБУ (12973) Ігнат Юрій (804)


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Та в них ще заліза як дурного пукалок
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07.06.2025 11:24 Відповісти
розумні люди казали це до операції і після неї.
нерозумні бігали та волали уря і обсцикалися від щастя бо прочитали клібейтні заголовки усіляких швеців що ми знищили російську стратежку і їм тепер нічим нас атакувати.
у ворога стільки бомберів що він міг би пережити декілька павутин.
на жаль.
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07.06.2025 11:24 Відповісти
Хотя теперь оставшиеся старые бомберы быстрее истратят свой моторесурс.
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07.06.2025 11:36 Відповісти
Тому вони і не так масово їх залучали. Берегли ресурс.
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07.06.2025 11:42 Відповісти
Так ти пропонуєш нпее знищувати кацапсячу авіацію? Мовляв нахєра її знищувати? Всю знищети ми не можемо б її у кацапів доєра?
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07.06.2025 11:41 Відповісти
Ігнат, до тебе ще не добрались правоохоронні органи, журналісти? Все попереду
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07.06.2025 11:41 Відповісти
Їхній потенціал зменшував низький рівень ресурсу бортів.Вони не можуть будувати нові літаки, а в старих корит напіввичерпаний ресурс. Повітряні удари по Україні стратегічної авіації це самоліквідації повітряної складової ядерної тріади. Мокша діють всупереч здоровому глузду.
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07.06.2025 11:49 Відповісти
І ми маємо, теоретично, можливість. Он Боневтік зробив до 3000 балістичних ракет і мільйони дронів. Не бачили? І я не бачив, а вони в його віртуальному світі є і зебіли в це вірять, що вони десь є і ось-ось вдарять ними. Не визнавати ж їм свою помилку, що лоханулися у 2019 році?
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07.06.2025 11:54 Відповісти
У ворога залишаються можливості для ракетних ударів по Україні


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07.06.2025 11:58 Відповісти
 
 