У ворога залишаються можливості для ракетних ударів по Україні, - Повітряні сили

Попри успішну операцію СБУ "Павутина" у російських загарбників все ще залишаються можливості завдавати ракетних ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Ураження певної кількості літаків - це серйозний удар по ворогу. Але можливості завдавати ударів крилатими ракетами типу Х-101 і іншими, які може нести стратегічна авіація, залишаються", - сказав Ігнат.

За його словами, позаминула ніч, коли РФ масштабно атакувала Україну, є доказом того, що у росіян все ще є літаки та ракети. Отже, загроза ударів залишається.

"Але зменшено серйозно потенціал. Це дуже серйозні та приємні для нас новини", - додав речник Повітряних сил.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.