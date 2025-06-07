Атаки безпілотників на Україну можуть посилитися. Росія збільшує їх виробництво, - Ігнат

Україні потрібні готуватися до збільшення кількості атак безпілотниками, адже противник збільшує їхнє виробництво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Тенденція така є. Вони збільшують виробництво. Це не дешево. Це дуже затратний процес виготовляти таку кількість БПЛА. До 500 дронів противник вже застосовує. Потрібні і системи РЕБ, і системи ППО малого радіуса дії. І дронове ППО, про яке багато говорять. Його потрібно нарощувати", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україна потребує більше потужних систем ППО таких, як Patriot, а також посилення авіаційної компоненти. Це в комплексі має допомогти в протистоянні з технологічними російськими літаками.

"25, 26, 27 травня. Три дні поспіль масовані атаки, які було доволі не просто відбивати. Потім 1 червня. Це взагалі була одна з наймасовіших атак за кількістю застосованих засобів противником. Тактика росіян не змінюється. Атаки щоночі, аби Україна постійно жила в тривозі, аби тиснути на населення України", - зазначив Ігнат.

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