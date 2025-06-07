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Новини РФ збільшила виробництво БПЛА
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Атаки безпілотників на Україну можуть посилитися. Росія збільшує їх виробництво, - Ігнат

Росіяни збільшують виробництво БпЛА

Україні потрібні готуватися до збільшення кількості атак безпілотниками, адже противник збільшує їхнє виробництво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Тенденція така є. Вони збільшують виробництво. Це не дешево. Це дуже затратний процес виготовляти таку кількість БПЛА. До 500 дронів противник вже застосовує. Потрібні і системи РЕБ, і системи ППО малого радіуса дії. І дронове ППО, про яке багато говорять. Його потрібно нарощувати", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україна потребує більше потужних систем ППО таких, як Patriot, а також посилення авіаційної компоненти. Це в комплексі має допомогти в протистоянні з технологічними російськими літаками. 

"25, 26, 27 травня. Три дні поспіль масовані атаки, які було доволі не просто відбивати. Потім 1 червня. Це взагалі була одна з наймасовіших атак за кількістю застосованих засобів противником. Тактика росіян не змінюється. Атаки щоночі, аби Україна постійно жила в тривозі, аби тиснути на населення України", - зазначив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ворога залишаються можливості для ракетних ударів по Україні, - Повітряні сили

Автор: 

дрони (4903) Повітряні сили (2759) Ігнат Юрій (804)


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Топ коментарі
+6
А ми збільшуємо відосики і їх незламну потужність!
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07.06.2025 13:28 Відповісти
+4
А у нас Zе зі Шмигалем в той же час збільшуют відрахуваня не на дрони а на Zелений кешбек.
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07.06.2025 13:30 Відповісти
+2
Заголовок виправте - не "можуть посилюватись" , а будуть посилюватись !
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07.06.2025 13:24 Відповісти
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Заголовок виправте - не "можуть посилюватись" , а будуть посилюватись !
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07.06.2025 13:24 Відповісти
А ми збільшуємо відосики і їх незламну потужність!
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07.06.2025 13:28 Відповісти
ВИ збільшуєте лише кількість своїх висерів дописів на сайті
Може варто спрямувати , цю енергію , на щось корисне ?
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07.06.2025 13:40 Відповісти
Что, из окопа пишешь?
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07.06.2025 13:51 Відповісти
Так
А ти ?
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07.06.2025 14:06 Відповісти
Да не вопрос. Офицер запаса, участник АТО.
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07.06.2025 14:13 Відповісти
Тебе бы в армию дронов, писака интернетная, не думал об этом? Ты был бы очень полезен там.
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07.06.2025 13:52 Відповісти
Почнемо з того, що це все ІПСО, бо вже кілька років як москальська економіка зруйнована.
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07.06.2025 13:30 Відповісти
А у нас Zе зі Шмигалем в той же час збільшуют відрахуваня не на дрони а на Zелений кешбек.
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07.06.2025 13:30 Відповісти
Ну - ми теж не ликом шиті - Втулим дронами по рашці
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07.06.2025 13:31 Відповісти
Отже,висновок : що треба зробити щоб цього не сталося? Рішення : відосики,заклики до миру...все це не працює.Малюка кличте,і ставте завдання .А Малюк вже реалізує)
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07.06.2025 13:32 Відповісти
"Україна потребує більше потужних систем ППО таких, як Patriot"
Я бачу з логікою не все гаразд.Не буде від американців зброї! Навіть якщо хтось інший їх перепродасть яка буде кількість і вартість ракет до петріотів 5-6-7 млн.дол? Я вже втомився роками одне й те саме постити...Робіть власні ракети різних модифікацій,як балістичні так і для ппо, інакше неминуча капітуляція. Але кому це казати... у нас є Оманський договорняк який забороняє це робити.
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07.06.2025 13:34 Відповісти
Окрім набридлих методичрк про "оманський дагаварняк" є якісь докази , факти ...?
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07.06.2025 13:42 Відповісти
які тобі докази потрібні?подивися на кремль він цілий? членін на місці,хуйло у кабінеті, коли буде інакше, напишеш про свої корисні методічки з зеофісу!
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07.06.2025 13:45 Відповісти
кремль цілий - і що ? Там , щоправда , зібрано ППО , з усієї рашки - але це ж не важливо , так ?
Але ти теж цілий - за твоєю "логікою" це означає , що в тебе , з кремлем договорняк ?
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07.06.2025 14:09 Відповісти
Це все відговорки.Немає такої про яку неможливо пробити.Ви не згодні що символ російської імперії -кремль,його руйнування має значення для закінчення війни?
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07.06.2025 14:18 Відповісти
Хто дрався той зна що для перемоги над більшим і сильнішим треба не зброю вибивати а прслаблюючий удар а саме пах щелепа піддихало у нашому варіанті лупонуть якомога більшою кількістю по житловим кварталам у москві і петрграді щоб сучня завила і відчула на собі тільки
Масове знищення козломордих і руйнування житла заставить членоголового здатися у війні як у бійкі всі методи виправдані
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07.06.2025 13:37 Відповісти
а чим бити? шахедами з пітардами які бетонні перекриття не руйнують ну виб'є десь шибки,дуже це москалів налякає? Іншого не виробляють. А так чудова ціль є рубльовка, кремль але це ж недоторкані цілі для Зеленського.
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07.06.2025 13:51 Відповісти
По ходу, перед, так сказать, демократичним світом, від якого ми повністю залежимо, у нас є одна перевага - ми не вбиваємо цивільних. Якщо ми тільки стрельнемо по квартирах, одразу нам скасують всю допомогу. Вся проблема в тому що ми не маємо свого
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07.06.2025 13:53 Відповісти
є президент ось питання йому чому ми не маємо свого.Чи гикається йому зараз ті дурнуваті жарти де він Україну порівнює з актрисою німецьких порнофільмів..
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07.06.2025 14:23 Відповісти
Пишуть, що на час повітряних атак ворога в Україні відключатимуть мобільний інтернет
Як вбачається, цей захід дезорієнтує у просторі переважну частину дронів, призначених для терору цивільного населення. І вони, втративши орієнтири й осліпнувши, кружлятимуть довкола якоїсь локації, де їх і знищуватимуть. Цим буде суттєво розвантажена й полегшена робота всієї української системи ППО.
Адже масовий випуск ворогом "хераней" призвів до використання альтернативи дорогим електронним платам управління дешевих українських сім-карт, що активуються в момент атаки, надаючи таким чином ворожим операторам доступ через інтернет-зв'язок до управління роями БПЛА в реальному часі. Бо для застосування інших, автономниї систем керування - інерційної або через обробку сигналів навігаційних супутників, потрібно їх мати в достатній кількості. А їх в рашистів вочевидь не вистачає.
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07.06.2025 14:03 Відповісти
Ігнат ,тебе поновили на роботі щоб ти людей лякав? Як офіцер, пропозиції давай. Можеш приклад з Малюка взяти.
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07.06.2025 14:20 Відповісти
 
 