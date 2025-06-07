Атаки безпілотників на Україну можуть посилитися. Росія збільшує їх виробництво, - Ігнат
Україні потрібні готуватися до збільшення кількості атак безпілотниками, адже противник збільшує їхнє виробництво.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
"Тенденція така є. Вони збільшують виробництво. Це не дешево. Це дуже затратний процес виготовляти таку кількість БПЛА. До 500 дронів противник вже застосовує. Потрібні і системи РЕБ, і системи ППО малого радіуса дії. І дронове ППО, про яке багато говорять. Його потрібно нарощувати", - зазначив Ігнат.
Він наголосив, що Україна потребує більше потужних систем ППО таких, як Patriot, а також посилення авіаційної компоненти. Це в комплексі має допомогти в протистоянні з технологічними російськими літаками.
"25, 26, 27 травня. Три дні поспіль масовані атаки, які було доволі не просто відбивати. Потім 1 червня. Це взагалі була одна з наймасовіших атак за кількістю застосованих засобів противником. Тактика росіян не змінюється. Атаки щоночі, аби Україна постійно жила в тривозі, аби тиснути на населення України", - зазначив Ігнат.
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Може варто спрямувати , цю енергію , на щось корисне ?
А ти ?
Я бачу з логікою не все гаразд.Не буде від американців зброї! Навіть якщо хтось інший їх перепродасть яка буде кількість і вартість ракет до петріотів 5-6-7 млн.дол? Я вже втомився роками одне й те саме постити...Робіть власні ракети різних модифікацій,як балістичні так і для ппо, інакше неминуча капітуляція. Але кому це казати... у нас є Оманський договорняк який забороняє це робити.
Але ти теж цілий - за твоєю "логікою" це означає , що в тебе , з кремлем договорняк ?
Масове знищення козломордих і руйнування житла заставить членоголового здатися у війні як у бійкі всі методи виправдані
Як вбачається, цей захід дезорієнтує у просторі переважну частину дронів, призначених для терору цивільного населення. І вони, втративши орієнтири й осліпнувши, кружлятимуть довкола якоїсь локації, де їх і знищуватимуть. Цим буде суттєво розвантажена й полегшена робота всієї української системи ППО.
Адже масовий випуск ворогом "хераней" призвів до використання альтернативи дорогим електронним платам управління дешевих українських сім-карт, що активуються в момент атаки, надаючи таким чином ворожим операторам доступ через інтернет-зв'язок до управління роями БПЛА в реальному часі. Бо для застосування інших, автономниї систем керування - інерційної або через обробку сигналів навігаційних супутників, потрібно їх мати в достатній кількості. А їх в рашистів вочевидь не вистачає.