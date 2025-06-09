Выбирает цели с помощью ИИ: ГУР обнародовало данные о новом российском ударном БПЛА V2U. ФОТО
Украинская разведка обнародовала данные о конструкции, электронной базе и источниках поставок нового российского ударного беспилотника V2U.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Этот БпЛА россияне используют на Сумском направлении.
Его особенностью является способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором использована высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin.
"V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ. Вероятно, применяется навигация с помощью "компьютерного зрения" - дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.
Также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь. Установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. Несмотря на российскую маркировку, элементная база модема - китайского происхождения", - пояснили разведчики.
БпЛА состоит преимущественно из компонентов китайского производства: двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов оборотов, элементов питания. Кроме того, установлен японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity, а также упомянутый американский модуль Jetson Orin.
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а тут мова взагалі про цивільну електроніку яку можна спокійно купити в самій параші через алік, чи в "братській" грузії.
Європейці, вам до уваги: такі штуки з легкістю зможуть робити диверсії різного ступеня складності, не наражаючи на небезпеку технічний персонал. Удар може бути відкладеним у часі, як з "Павутиною".
Починайте шукати протидію вже зараз.
у нас немає ані того ані иншого.
11 років розумаки розказують дебілам як було б правильно воювати спираючись на ідеї винахідників а не на мужність вояків бо мужність вояків скінчиться коли скінчаться вояки а ідеї ніколи не скінчаться бо, по перше, відбирати треба лише класні ідеї а не всі підряд а по друге досить і по перше.
не маєте тільки:
Все для перемоги..
та
Україна - понад усе!
Невже в цих ...баних операторів недостатньо ресурсів щоб протидіяти використанню кацапами своїх карток.
Чи вони як богуслав з моторсЕчі?
Повідомлю Вам, що мобілки і sim-картки до них вільно продаються у тисячах точок.
Навіть якщо зробити їх продаж за паспортом, то це не рятує ситуацію, бо вже продано десятки мільйонів тих карток.
Є ще одне радикальне рішення - перевести усіх користувачів на контракт. Але і тут буде купа проблем через тисячі промосковитських ждунів в Україні і безпорадність чи лояльність зе-влади до них.
https://www.cdiscount.com/telephonie/r-telephone+portable+sans+carte+sim.html#_his_
Кацапські дрони вже давно долають наш РЕБ за допомогою українських мобільних мереж, а сімки у нас все ще можно придбати вільно і без паспорту, жодної роботи по захисту країни з мобільними операторами не ведеться.
Кацапня спокійно відрубає мобільний інтернет під час масованих атак українських дронів, а ми чому не можемо???