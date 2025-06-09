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Новости Беспилотные технологии
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Выбирает цели с помощью ИИ: ГУР обнародовало данные о новом российском ударном БПЛА V2U. ФОТО

Украинская разведка обнародовала данные о конструкции, электронной базе и источниках поставок нового российского ударного беспилотника V2U.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Этот БпЛА россияне используют на Сумском направлении.

ГУР показало новый российский БПЛА V2U
ГУР показало новый российский БПЛА V2U

Его особенностью является способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором использована высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin.

ГУР показало новый российский БПЛА V2U

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"V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ. Вероятно, применяется навигация с помощью "компьютерного зрения" - дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.

Также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь. Установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. Несмотря на российскую маркировку, элементная база модема - китайского происхождения", - пояснили разведчики.

ГУР показало новый российский БПЛА V2U

БпЛА состоит преимущественно из компонентов китайского производства: двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов оборотов, элементов питания. Кроме того, установлен японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity, а также упомянутый американский модуль Jetson Orin.

Смотрите: Беспилотники атаковали Чебоксары: раздавались мощные взрывы, возник пожар. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3767) ГУР (469)


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Топ комментарии
+11
Свинарчуки купували клістрони для ПВО які потім ДБР конфіскувала та залишила нас без " очей" перед повномасштабним вторгненням...
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09.06.2025 11:04 Ответить
+7
Пекельні Санкції в Дії...
🤬🤬🤬
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09.06.2025 10:30 Ответить
+7
В цьому напрямку і буде йти: закидання у заданий район, а далі - автономний пошук цілей.
Європейці, вам до уваги: такі штуки з легкістю зможуть робити диверсії різного ступеня складності, не наражаючи на небезпеку технічний персонал. Удар може бути відкладеним у часі, як з "Павутиною".
Починайте шукати протидію вже зараз.
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09.06.2025 10:31 Ответить
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Пекельні Санкції в Дії...
🤬🤬🤬
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09.06.2025 10:30 Ответить
так смішно читати подібні коменти, у той час коли "свинарчуки" купували у кацапів запчастини до військової техніки.
а тут мова взагалі про цивільну електроніку яку можна спокійно купити в самій параші через алік, чи в "братській" грузії.
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09.06.2025 10:42 Ответить
Свинарчуки купували клістрони для ПВО які потім ДБР конфіскувала та залишила нас без " очей" перед повномасштабним вторгненням...
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09.06.2025 11:04 Ответить
Усі ДБРи та інше лайно - то любі друзі. Вони скурвили Ющенка, й намагаються скурвити Зеленого, та Єрмак потужно стоїть на заваді, а тому расійський шпиён.
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09.06.2025 11:33 Ответить
Без очей і мізків прийшли до влади зелені.
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09.06.2025 11:36 Ответить
Їм би не завадило встановити до черепних коробок хоча б такий ШІ як на кацапському дроні ((
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09.06.2025 12:10 Ответить
В науковому та техничному розвитку ніякі санкціїї не є перешкодою. І ніякаі штучні інтелекти незаважатимуть використовивати нові прогресивні технології.,Тем паче зараз,(як і при союзі) ерефія нездатна зробити щось якісне,конкурентно- спроможне.При союзі,тільки кращіх з освітою,відправляли працювати на оборонку.І в цій галузі у союза були якізь досягненя.Було чим торгувати.В інших галузях їх(досягень) не було.Зараз подивиться на їх орешник,то це посміховище.Російська недоімперія,яку почав створювати х...о,-приречена без будь-яких санкцій.У мене нема сумнівів,що ерефія разпадеться.Рашизм.як і фашизм,несумістний з життям людини.
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09.06.2025 11:19 Ответить
"При союзі,тільки кращіх з освітою,відправляли працювати на оборонку.І в цій галузі у союза були якізь досягненя.Було чим торгувати. " Ага , звісно що найкраща совкова освіта була рушієм оборонки у совку , а не украдені технології , вивезені з Німеччини виробництва та Інженери і науковці . Автомат - німецький , ракета - теж , двигуни до тушок що нині Україну тероризують , та й сам літак - розробка тих самих німців , мотоциклетні заводи , оптика , ба , навіть каністри для пального (( Ядерну зброю украли у американців , конструкцію зіла - в японців . "Супертанк" т-34 створений на основі американського , а гармата взагалі у США виготовлялася , жодного якісного власного вантажного автомобіля , про легкові і згадувати соромно . "Досягнення" досягалися лише тим що без малого не весь бюджет совка ішов на обронку і це дозволяло підприємствам ОПК працювати мало не цілодобово , а "торгівля" в основному приходилася на сателітів совка та і то в борг , який потім списувався ((
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09.06.2025 12:21 Ответить
В цьому напрямку і буде йти: закидання у заданий район, а далі - автономний пошук цілей.
Європейці, вам до уваги: такі штуки з легкістю зможуть робити диверсії різного ступеня складності, не наражаючи на небезпеку технічний персонал. Удар може бути відкладеним у часі, як з "Павутиною".
Починайте шукати протидію вже зараз.
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09.06.2025 10:31 Ответить
Це якщо той ШІ відрізнить макет, чи малюнок на стіні від реальної цілі...
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09.06.2025 10:49 Ответить
Це ти себе заспокоюєш ? Ну так від того що х-22 не відрізнила супермаркет від авіаносця - загиблим від її влучання не легше ((
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09.06.2025 12:23 Ответить
щоб вибрати ціль по попередньо завантаженій карті місцевості - треба мати свіжу карту, тут маскування вирішує все якщо це стосується військових обєктів, розміщення скупчень техніки і т.д.
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09.06.2025 10:39 Ответить
у росії є багато грошей і відпрацьована система масштабування гарного рішення.
у нас немає ані того ані иншого.
11 років розумаки розказують дебілам як було б правильно воювати спираючись на ідеї винахідників а не на мужність вояків бо мужність вояків скінчиться коли скінчаться вояки а ідеї ніколи не скінчаться бо, по перше, відбирати треба лише класні ідеї а не всі підряд а по друге досить і по перше.
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09.06.2025 10:42 Ответить
Не 11...а 6 років...потужно...
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09.06.2025 11:05 Ответить
ну так, я забув, ми в 14 та 15 роках не воювали а так - в пасочки пекли в пісочниці, дякую що нагадали.
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09.06.2025 11:18 Ответить
В 19 році велика війна стала неминучою завдяки оЗЕбіленому бидлоскоту.
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09.06.2025 11:31 Ответить
Неминучий шлях до війни,почався прямо з підпісання харьківських угод у 2010..А в 2014 це здійснилося.А до повномасштабного війскового вторгнення такий шлях заклав Зеленський, відразу після розпуску парламенту. та повернення портнова до України.Почали відкриватися двері України для вторгнення ерефії.А в 2022р двері вже були відкрити навстіж,щоб зробити ПОВНОмасштабне війскове вторгнення.Чим і скористався путлер.Петя сам себе скинув,що при його діяльності він сам собі підписав вирок.Також білші 90 відсотків населення країни, несвідобо, с 1992р були ярими прихильниками дружби та співпраці з росіянами,незважаючи на свої погляди к партіям та і тим хто намагався прийти до влади.Після майданів така кількість зменшувалася.но не достатньо.А більшість залишалась аж до марта 2022р.Вибори 2019р яскраво показали на зріз нашого суспільства.Цьому завжди є пояснення.Треба вірити собі,себе не обманювати і завжди свій голос віддавати за себе і свій дім-Україну, на користь кого-то змістовно.А не вибирати собі ікони, місії або щось подібне.Це наслідок от комуняк,які зробили новий образ *советский народ*.
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09.06.2025 12:31 Ответить
Треба промити очі,щоб таке стверджувати.
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09.06.2025 11:23 Ответить
гроші маєте..
не маєте тільки:
Все для перемоги..
та
Україна - понад усе!
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09.06.2025 11:31 Ответить
Треба відкривати виробництво картонних танків, БМП, Ф-16...
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09.06.2025 11:07 Ответить
SIM-карткою українського мобільного оператора..
Невже в цих ...баних операторів недостатньо ресурсів щоб протидіяти використанню кацапами своїх карток.
Чи вони як богуслав з моторсЕчі?
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09.06.2025 11:10 Ответить
Жоро, Ви мабуть ще ніколи не бачили мобільних телефонів!
Повідомлю Вам, що мобілки і sim-картки до них вільно продаються у тисячах точок.
Навіть якщо зробити їх продаж за паспортом, то це не рятує ситуацію, бо вже продано десятки мільйонів тих карток.
Є ще одне радикальне рішення - перевести усіх користувачів на контракт. Але і тут буде купа проблем через тисячі промосковитських ждунів в Україні і безпорадність чи лояльність зе-влади до них.
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09.06.2025 11:33 Ответить
Є купа дешевих мобілок без сарти SIM.
https://www.cdiscount.com/telephonie/r-telephone+portable+sans+carte+sim.html#_his_
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09.06.2025 11:45 Ответить
"що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора"

Кацапські дрони вже давно долають наш РЕБ за допомогою українських мобільних мереж, а сімки у нас все ще можно придбати вільно і без паспорту, жодної роботи по захисту країни з мобільними операторами не ведеться.
Кацапня спокійно відрубає мобільний інтернет під час масованих атак українських дронів, а ми чому не можемо???
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09.06.2025 13:12 Ответить
 
 