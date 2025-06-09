Выбирает цели с помощью ИИ: ГУР обнародовало данные о новом российском ударном БПЛА V2U. ФОТО

Украинская разведка обнародовала данные о конструкции, электронной базе и источниках поставок нового российского ударного беспилотника V2U.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Этот БпЛА россияне используют на Сумском направлении.





Его особенностью является способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором использована высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin.

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"V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ. Вероятно, применяется навигация с помощью "компьютерного зрения" - дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.

Также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь. Установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. Несмотря на российскую маркировку, элементная база модема - китайского происхождения", - пояснили разведчики.

БпЛА состоит преимущественно из компонентов китайского производства: двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов оборотов, элементов питания. Кроме того, установлен японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity, а также упомянутый американский модуль Jetson Orin.

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