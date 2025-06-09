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Новости Видео Атаки БпЛА по РФ
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Беспилотники атаковали Чебоксары: раздались мощные взрывы, возник пожар. ВИДЕО

В ночь на 9 июня беспилотники атаковали Чебоксары, столицу Чувашской республики РФ. Прозвучали мощные взрывы, на одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

По словам местных под ударом оказался завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения).

Глава Чувашской республики Олег Николаев подтвердил атаку БПЛА на Чебоксары.

По его словам, два беспилотника якобы "упали" на территории предприятия ВНИИР, из-за чего "было принято ответственное решение о временном приостановлении производства для обеспечения безопасности сотрудников".

"Все службы работают в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем", - заявил Николаев.

ВНИИР занимается разработкой и производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций. В 2007 году было создано отдельное подразделение - ВНИИР-Прогресс, которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники.

Основные направления деятельности:

  • Навигационная и транспортная аппаратура, а именно ГНСС-приемники и антенны, включая модуль "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того же типа, что применяется в БПЛА и ракетах ("Искандер-М", "Калибр" и т.д.);
  • Производство автоматических выключателей, контактной и бесконтактной аппаратуры, реле - в том числе для подводных лодок (проект "Ясень-М").
  • Разработка ПАК для кораблестроения, энергетики и индустрии - включая SDR, SCADA-системы, электроприводы.
  • Разработка и изготовление электронных модулей, прикладной компьютерной и периферийной техники, элементов СБИС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на ракетный комплекс "Искандер" в Брянской области: ликвидированы 8 российских военных, 5 - "300", - ASTRA. КАРТА

Автор: 

беспилотник (3767) Чувашия (7) Удары по РФ (362)


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Топ комментарии
+15
Москву треба атакувати. Щоб закривалися аеропорти. Час відпусток. Мокшане повинні відчути, що таке війна.
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09.06.2025 07:34 Ответить
+9
Та ні. Там дармоїди. Толку. Хай смокчуть россію.
А тут!!!!
ВНДІР: Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо);Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле - зокрема для підводних човнів (проєкт "Ясень-М").Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії - включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.Розробка і виготовлення електронних модулів, прикладної комп'ютерної і периферійної техніки, елементів СБІС.

А палає як НПЗ !
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09.06.2025 07:43 Ответить
+8
Чебурашка, чебуреки...Чебоксары нема...
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09.06.2025 07:23 Ответить
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Чебурашка, чебуреки...Чебоксары нема...
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09.06.2025 07:23 Ответить
А ще "чемоданы". Ну, ви зрозуміли...
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09.06.2025 09:09 Ответить
Москву треба атакувати. Щоб закривалися аеропорти. Час відпусток. Мокшане повинні відчути, що таке війна.
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09.06.2025 07:34 Ответить
Та ні. Там дармоїди. Толку. Хай смокчуть россію.
А тут!!!!
ВНДІР: Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо);Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле - зокрема для підводних човнів (проєкт "Ясень-М").Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії - включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.Розробка і виготовлення електронних модулів, прикладної комп'ютерної і периферійної техніки, елементів СБІС.

А палає як НПЗ !
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09.06.2025 07:43 Ответить
гарний ракурс польоту знятий...красівоє
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09.06.2025 07:35 Ответить
З добрим ранком, кацапстан.
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09.06.2025 07:35 Ответить
Нібито впали на підприємстві.... Так вони і повинні падати, так що дякуємо за работу вашого ппо.
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09.06.2025 07:41 Ответить
гарна понеділкова новина..
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09.06.2025 07:49 Ответить
Чудово?
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09.06.2025 08:01 Ответить
Кляті бандерівці, по святому в'*бали, по батьківщині Чебурашки😆
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09.06.2025 08:12 Ответить
це добре. Від Сум 1000 км. Було би добре, якби нарешті стало долітати до чебоксарськог ПО ім. чапаєва,щоб там винесло до кобзона половину московського района Чебоксар. Рускіє чувакі і чувіхі повинні замислитись щодо своєї підтримки агресивної війни.
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09.06.2025 08:15 Ответить
скоро не буде з чим йти на бєрлін
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09.06.2025 08:40 Ответить
Яка відстань від України?
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09.06.2025 08:52 Ответить
від Сум 1000 км.
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09.06.2025 09:12 Ответить
По прямій - 910 км.
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09.06.2025 09:13 Ответить
З Харківської області.
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09.06.2025 09:14 Ответить
Аби дощ не пішов
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09.06.2025 08:53 Ответить
Первый ролик трижды пересмотрел, очень понравились ватные сопли в конце! 🤣🤣🤣
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09.06.2025 08:58 Ответить
він обрізаний, повний можно https://www.dialog.ua/russia/315033_1749432371 тут подивитись, там чуваш кричить "всєм із дома".
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09.06.2025 09:11 Ответить
ну що вони там в своїх чебоксарах бачили..., а тут движуха, ми раді, що вам сподобалось...
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09.06.2025 09:02 Ответить
Нігуя зібє! Гадські хахали вже і до свято-посконної Чєбоксарії добрались.
Покійний брат дружини, якого ще при Совку "квартірний вопрос" заніс аж до Наб-Челнів, характеризував всі ці народи поволжя - чуваші, мордва, марійці та інші чемериси - як народи-алкоголіки. Вони, здається, смокчуть продукти етилового спирту чи не з грудним молоком матерів.
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09.06.2025 09:32 Ответить
На першому відео видно, як український фанерний 3-кг дрончик вибиває кватирку.
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09.06.2025 09:34 Ответить
На одному з відео гарно видно, як один із дронів влучає у вже охоплений вогнем корпус заводу. На такій відстані точність неймовірна.
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09.06.2025 09:38 Ответить
 
 