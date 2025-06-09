Беспилотники атаковали Чебоксары: раздались мощные взрывы, возник пожар. ВИДЕО
В ночь на 9 июня беспилотники атаковали Чебоксары, столицу Чувашской республики РФ. Прозвучали мощные взрывы, на одном из предприятий возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.
По словам местных под ударом оказался завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения).
Глава Чувашской республики Олег Николаев подтвердил атаку БПЛА на Чебоксары.
По его словам, два беспилотника якобы "упали" на территории предприятия ВНИИР, из-за чего "было принято ответственное решение о временном приостановлении производства для обеспечения безопасности сотрудников".
"Все службы работают в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем", - заявил Николаев.
ВНИИР занимается разработкой и производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций. В 2007 году было создано отдельное подразделение - ВНИИР-Прогресс, которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники.
Основные направления деятельности:
- Навигационная и транспортная аппаратура, а именно ГНСС-приемники и антенны, включая модуль "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того же типа, что применяется в БПЛА и ракетах ("Искандер-М", "Калибр" и т.д.);
- Производство автоматических выключателей, контактной и бесконтактной аппаратуры, реле - в том числе для подводных лодок (проект "Ясень-М").
- Разработка ПАК для кораблестроения, энергетики и индустрии - включая SDR, SCADA-системы, электроприводы.
- Разработка и изготовление электронных модулей, прикладной компьютерной и периферийной техники, элементов СБИС.
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ВНДІР: Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо);Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле - зокрема для підводних човнів (проєкт "Ясень-М").Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії - включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.Розробка і виготовлення електронних модулів, прикладної комп'ютерної і периферійної техніки, елементів СБІС.
А палає як НПЗ !
Покійний брат дружини, якого ще при Совку "квартірний вопрос" заніс аж до Наб-Челнів, характеризував всі ці народи поволжя - чуваші, мордва, марійці та інші чемериси - як народи-алкоголіки. Вони, здається, смокчуть продукти етилового спирту чи не з грудним молоком матерів.