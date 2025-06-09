Беспилотники атаковали Чебоксары: раздались мощные взрывы, возник пожар. ВИДЕО

В ночь на 9 июня беспилотники атаковали Чебоксары, столицу Чувашской республики РФ. Прозвучали мощные взрывы, на одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

По словам местных под ударом оказался завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения).

Глава Чувашской республики Олег Николаев подтвердил атаку БПЛА на Чебоксары.

По его словам, два беспилотника якобы "упали" на территории предприятия ВНИИР, из-за чего "было принято ответственное решение о временном приостановлении производства для обеспечения безопасности сотрудников".

"Все службы работают в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем", - заявил Николаев.

ВНИИР занимается разработкой и производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций. В 2007 году было создано отдельное подразделение - ВНИИР-Прогресс, которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники.

Основные направления деятельности:

Навигационная и транспортная аппаратура, а именно ГНСС-приемники и антенны, включая модуль "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того же типа, что применяется в БПЛА и ракетах ("Искандер-М", "Калибр" и т.д.);

Производство автоматических выключателей, контактной и бесконтактной аппаратуры, реле - в том числе для подводных лодок (проект "Ясень-М").

Разработка ПАК для кораблестроения, энергетики и индустрии - включая SDR, SCADA-системы, электроприводы.

Разработка и изготовление электронных модулей, прикладной компьютерной и периферийной техники, элементов СБИС.

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