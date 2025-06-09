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Новини Відео Атаки БпЛА по РФ
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Безпілотники атакували Чебоксари: лунали потужні вибухи, виникла пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 9 червня безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської республіки РФ. Пролунали потужні вибухи, на одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

За словами місцевих  під ударом опинився завод ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування).

Голова Чуваської республіки Олег Ніколаєв підтвердив атаку БПЛА на Чебоксари.

За його словами, два безпілотники нібито "впали" на території підприємства ВНІІР, через що "було прийнято відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва для забезпечення безпеки співробітників".

"Всі служби працюють в посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем", — заявив Ніколаєв.

ВНДІР займається розробкою та виробництвом систем релейного захисту та автоматики для підстанцій. У 2007 році було створено окремий підрозділ - ВНДІР‑Прогрес, який займається розробкою радіоелектронних систем для військової техніки.

Основні напрями діяльності:

  • Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" – для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо);
  • Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле – зокрема для підводних човнів (проєкт "Ясень-М").
  • Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії — включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.
  • Розробка і виготовлення електронних модулів, прикладної комп’ютерної і периферійної техніки, елементів СБІС.

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Автор: 

безпілотник (4339) Чувашія (8) Удари по РФ (364)


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Топ коментарі
+12
Москву треба атакувати. Щоб закривалися аеропорти. Час відпусток. Мокшане повинні відчути, що таке війна.
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09.06.2025 07:34 Відповісти
+8
Та ні. Там дармоїди. Толку. Хай смокчуть россію.
А тут!!!!
ВНДІР: Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо);Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле - зокрема для підводних човнів (проєкт "Ясень-М").Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії - включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.Розробка і виготовлення електронних модулів, прикладної комп'ютерної і периферійної техніки, елементів СБІС.

А палає як НПЗ !
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09.06.2025 07:43 Відповісти
+7
Чебурашка, чебуреки...Чебоксары нема...
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09.06.2025 07:23 Відповісти
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Чебурашка, чебуреки...Чебоксары нема...
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09.06.2025 07:23 Відповісти
А ще "чемоданы". Ну, ви зрозуміли...
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09.06.2025 09:09 Відповісти
Москву треба атакувати. Щоб закривалися аеропорти. Час відпусток. Мокшане повинні відчути, що таке війна.
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09.06.2025 07:34 Відповісти
Та ні. Там дармоїди. Толку. Хай смокчуть россію.
А тут!!!!
ВНДІР: Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" - для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо);Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле - зокрема для підводних човнів (проєкт "Ясень-М").Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії - включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.Розробка і виготовлення електронних модулів, прикладної комп'ютерної і периферійної техніки, елементів СБІС.

А палає як НПЗ !
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09.06.2025 07:43 Відповісти
гарний ракурс польоту знятий...красівоє
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09.06.2025 07:35 Відповісти
З добрим ранком, кацапстан.
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09.06.2025 07:35 Відповісти
Нібито впали на підприємстві.... Так вони і повинні падати, так що дякуємо за работу вашого ппо.
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09.06.2025 07:41 Відповісти
гарна понеділкова новина..
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09.06.2025 07:49 Відповісти
Чудово?
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09.06.2025 08:01 Відповісти
Кляті бандерівці, по святому в'*бали, по батьківщині Чебурашки😆
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09.06.2025 08:12 Відповісти
це добре. Від Сум 1000 км. Було би добре, якби нарешті стало долітати до чебоксарськог ПО ім. чапаєва,щоб там винесло до кобзона половину московського района Чебоксар. Рускіє чувакі і чувіхі повинні замислитись щодо своєї підтримки агресивної війни.
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09.06.2025 08:15 Відповісти
скоро не буде з чим йти на бєрлін
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09.06.2025 08:40 Відповісти
Яка відстань від України?
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09.06.2025 08:52 Відповісти
від Сум 1000 км.
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09.06.2025 09:12 Відповісти
По прямій - 910 км.
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09.06.2025 09:13 Відповісти
З Харківської області.
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09.06.2025 09:14 Відповісти
Аби дощ не пішов
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09.06.2025 08:53 Відповісти
Первый ролик трижды пересмотрел, очень понравились ватные сопли в конце! 🤣🤣🤣
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09.06.2025 08:58 Відповісти
він обрізаний, повний можно https://www.dialog.ua/russia/315033_1749432371 тут подивитись, там чуваш кричить "всєм із дома".
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09.06.2025 09:11 Відповісти
ну що вони там в своїх чебоксарах бачили..., а тут движуха, ми раді, що вам сподобалось...
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09.06.2025 09:02 Відповісти
Нігуя зібє! Гадські хахали вже і до свято-посконної Чєбоксарії добрались.
Покійний брат дружини, якого ще при Совку "квартірний вопрос" заніс аж до Наб-Челнів, характеризував всі ці народи поволжя - чуваші, мордва, марійці та інші чемериси - як народи-алкоголіки. Вони, здається, смокчуть продукти етилового спирту чи не з грудним молоком матерів.
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09.06.2025 09:32 Відповісти
На першому відео видно, як український фанерний 3-кг дрончик вибиває кватирку.
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09.06.2025 09:34 Відповісти
На одному з відео гарно видно, як один із дронів влучає у вже охоплений вогнем корпус заводу. На такій відстані точність неймовірна.
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09.06.2025 09:38 Відповісти
 
 