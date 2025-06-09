Безпілотники атакували Чебоксари: лунали потужні вибухи, виникла пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 9 червня безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської республіки РФ. Пролунали потужні вибухи, на одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

За словами місцевих під ударом опинився завод ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування).

Голова Чуваської республіки Олег Ніколаєв підтвердив атаку БПЛА на Чебоксари.

За його словами, два безпілотники нібито "впали" на території підприємства ВНІІР, через що "було прийнято відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва для забезпечення безпеки співробітників".

"Всі служби працюють в посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем", — заявив Ніколаєв.

ВНДІР займається розробкою та виробництвом систем релейного захисту та автоматики для підстанцій. У 2007 році було створено окремий підрозділ - ВНДІР‑Прогрес, який займається розробкою радіоелектронних систем для військової техніки.

Основні напрями діяльності:

Навігаційна та транспортна апаратура, а саме ГНСС-приймачі й антени, включно з модулем "Комета" – для GLONASS/GPS/Galileo того ж типу, що застосовується в БПЛА та ракетах ("Искандер-М", "Калибр" тощо);

Виробництво автоматичних вимикачів, контактної і безконтактної апаратури, реле – зокрема для підводних човнів (проєкт "Ясень-М").

Розробка ПАК для кораблебудування, енергетики та індустрії — включно з SDR, SCADA-системами, електроприводами.

Розробка і виготовлення електронних модулів, прикладної комп’ютерної і периферійної техніки, елементів СБІС.

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