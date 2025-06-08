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Новини Фото Знищення російської техніки
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Атака на ракетний комплекс "Іскандер" у Брянській області: ліквідовано 8 російських військових, 5 - "300", - ASTRA. КАРТА

Під час української атаки на установку "Іскандер" у Брянській області було ліквідовано 8 російських військовослужбовців, ще 5 загарбників поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела пише ASTRA.

ASTRA з'ясувала деталі української атаки на російський ракетний комплекс "Іскандер" від 5 червня 2025 року, про яку раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ. За даними ASTRA, атака була здійснена рано-вранці, район ураження розташований неподалік села Мартьянівка Клинцівського району Брянської області. Атака завдавалася кількома ракетами. 

"Загинуло 8 російських військовослужбовців, ще п'ятеро зазнали поранення, додали джерела ASTRA у медичних службах регіону", - уточнили в ASTRA.

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брянська область знищено іскандер

Раніше у Генштабі повідомили, що 5 червня, підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що днями були знищені три російські установки "Іскандер".

Автор: 

знищення (7571) Удари по РФ (363)


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Топ коментарі
+11
Нарешті цих пі дарських ракетчиків нахлобучили.Дуже звикли до безкарності.
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08.06.2025 10:30 Відповісти
+9
знайти би інші пускові, нехай би іскандери вмились сльозами...
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08.06.2025 10:32 Відповісти
+7
Україна це Гулівер, якого уві сні зв'язали ліліпути.
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08.06.2025 10:30 Відповісти
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Чудово...
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08.06.2025 10:18 Відповісти
Приговор приведен в исполнение
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08.06.2025 10:28 Відповісти
Нарешті цих пі дарських ракетчиків нахлобучили.Дуже звикли до безкарності.
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08.06.2025 10:30 Відповісти
Україна це Гулівер, якого уві сні зв'язали ліліпути.
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08.06.2025 10:30 Відповісти
Зв'язали у 2019 році.
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08.06.2025 11:27 Відповісти
знайти би інші пускові, нехай би іскандери вмились сльозами...
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08.06.2025 10:32 Відповісти
Карма є, вона в двї і дістане кожного. Сподіваюся, ті, що вижили заздритимуть тим, кого шляк трафив одразу. Хай доживають довгий вік самоварами, щоб мати час відчути біль скалічених, родичів вбитих і плач тих, хто втратив все через їх злочинні удари.
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08.06.2025 10:32 Відповісти
Їм скоріше всього пох..., там багато такого мусору що йде воювати за гроші, а родичі вбитих більше радіють за виплати по загибелі, чим щоб ті з війни повернулись з повністю з'їхавшим розумом і потім бухаючи буде їх тероризувати.
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08.06.2025 11:03 Відповісти
Пох - це коли одразу нах. А довге життя самоварами десь еа валаамах проаокує стогони і запитання "Госпаді, за што?!" і прохання "пуцін, памагі". А також часто схиляє до думки про самогубство, яке однак самовар вчинити не може, як і хильнути стотграм бодяги на дєнь пабєди без сторонньої допомоги. І життя стає пеклом ще тут і саме тоді ті, що вижили заздрять тим, що зажмурились. Самовари поступово сходять з розуму і здихають, вже повністю витравивши з себе все - навіть спогади.
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08.06.2025 11:26 Відповісти
Чудово! Аби ще якось оті шахедні заводи знести разом з болотним персоналом.
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08.06.2025 10:34 Відповісти
Гарна новина!
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08.06.2025 10:39 Відповісти
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08.06.2025 10:43 Відповісти
шо за іпсо?
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08.06.2025 10:56 Відповісти
Тільки так, знищувати установки, їх складніше виробляти чим ракети.
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08.06.2025 10:55 Відповісти
Не військовослужбовців, а терористів.
Називайте речі своїми іменами! Кацапські фашисти бійців сил оборони України у кращому випадкові "бойовиками" називають, а ми чомусь соромимося.
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08.06.2025 11:04 Відповісти
Угу.
Така дивна толерантність, шо аж смердить...
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08.06.2025 11:31 Відповісти
 
 