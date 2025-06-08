Атака на ракетний комплекс "Іскандер" у Брянській області: ліквідовано 8 російських військових, 5 - "300", - ASTRA. КАРТА
Під час української атаки на установку "Іскандер" у Брянській області було ліквідовано 8 російських військовослужбовців, ще 5 загарбників поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела пише ASTRA.
ASTRA з'ясувала деталі української атаки на російський ракетний комплекс "Іскандер" від 5 червня 2025 року, про яку раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ. За даними ASTRA, атака була здійснена рано-вранці, район ураження розташований неподалік села Мартьянівка Клинцівського району Брянської області. Атака завдавалася кількома ракетами.
"Загинуло 8 російських військовослужбовців, ще п'ятеро зазнали поранення, додали джерела ASTRA у медичних службах регіону", - уточнили в ASTRA.
Раніше у Генштабі повідомили, що 5 червня, підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що днями були знищені три російські установки "Іскандер".
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