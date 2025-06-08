РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники
5 376 17

Атака на ракетный комплекс "Искандер" в Брянской области: ликвидированы 8 российских военных, 5 - "300", - ASTRA. КАРТА

Во время украинской атаки на установку "Искандер" в Брянской области было ликвидировано 8 российских военнослужащих, еще 5 захватчиков ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники пишет ASTRA.

ASTRA выяснила детали украинской атаки на российский ракетный комплекс "Искандер" от 5 июня 2025 года, о которой ранее сообщали в Генштабе ВСУ. По данным ASTRA, атака была осуществлена рано утром, район поражения расположен недалеко от села Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. Атака наносилась несколькими ракетами.

"Погибло 8 российских военнослужащих, еще пятеро получили ранения, добавили источники ASTRA в медицинских службах региона", - уточнили в ASTRA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операторы СБС уничтожили российский "Бук-М3" вместе с боекомплектом. ВИДЕО

Брянская область уничтожены Искандер

Ранее в Генштабе сообщили, что 5 июня, подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ в Брянской области. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что на днях были уничтожены три российские установки "Искандер".

Автор: 

уничтожение (7258) Удары по РФ (361)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Нарешті цих пі дарських ракетчиків нахлобучили.Дуже звикли до безкарності.
показать весь комментарий
08.06.2025 10:30 Ответить
+13
знайти би інші пускові, нехай би іскандери вмились сльозами...
показать весь комментарий
08.06.2025 10:32 Ответить
+11
Чудово...
показать весь комментарий
08.06.2025 10:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово...
показать весь комментарий
08.06.2025 10:18 Ответить
Приговор приведен в исполнение
показать весь комментарий
08.06.2025 10:28 Ответить
Нарешті цих пі дарських ракетчиків нахлобучили.Дуже звикли до безкарності.
показать весь комментарий
08.06.2025 10:30 Ответить
Україна це Гулівер, якого уві сні зв'язали ліліпути.
показать весь комментарий
08.06.2025 10:30 Ответить
Зв'язали у 2019 році.
показать весь комментарий
08.06.2025 11:27 Ответить
знайти би інші пускові, нехай би іскандери вмились сльозами...
показать весь комментарий
08.06.2025 10:32 Ответить
Карма є, вона в двї і дістане кожного. Сподіваюся, ті, що вижили заздритимуть тим, кого шляк трафив одразу. Хай доживають довгий вік самоварами, щоб мати час відчути біль скалічених, родичів вбитих і плач тих, хто втратив все через їх злочинні удари.
показать весь комментарий
08.06.2025 10:32 Ответить
Їм скоріше всього пох..., там багато такого мусору що йде воювати за гроші, а родичі вбитих більше радіють за виплати по загибелі, чим щоб ті з війни повернулись з повністю з'їхавшим розумом і потім бухаючи буде їх тероризувати.
показать весь комментарий
08.06.2025 11:03 Ответить
Пох - це коли одразу нах. А довге життя самоварами десь еа валаамах проаокує стогони і запитання "Госпаді, за што?!" і прохання "пуцін, памагі". А також часто схиляє до думки про самогубство, яке однак самовар вчинити не може, як і хильнути стотграм бодяги на дєнь пабєди без сторонньої допомоги. І життя стає пеклом ще тут і саме тоді ті, що вижили заздрять тим, що зажмурились. Самовари поступово сходять з розуму і здихають, вже повністю витравивши з себе все - навіть спогади.
показать весь комментарий
08.06.2025 11:26 Ответить
Чудово! Аби ще якось оті шахедні заводи знести разом з болотним персоналом.
показать весь комментарий
08.06.2025 10:34 Ответить
Гарна новина!
показать весь комментарий
08.06.2025 10:39 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2025 10:43 Ответить
Тільки так, знищувати установки, їх складніше виробляти чим ракети.
показать весь комментарий
08.06.2025 10:55 Ответить
Не військовослужбовців, а терористів.
Називайте речі своїми іменами! Кацапські фашисти бійців сил оборони України у кращому випадкові "бойовиками" називають, а ми чомусь соромимося.
показать весь комментарий
08.06.2025 11:04 Ответить
Угу.
Така дивна толерантність, шо аж смердить...
показать весь комментарий
08.06.2025 11:31 Ответить
Українці покарали терористів прутіна!! На московії це *******, поминати за бормотухою … Ах, какой он парєнь, бил…
Слава Україні! Смерть московитам-терористам з прутіним! Кабаєва+мізуліна+кривоногіх, бажано, вчасно до нотаріусу зводити прутіна… заповіт там оформити, бо револЮЦіанери, все заберуть!! Нє ровьон час…?!?!
Смерть московітам з прутіним!
Слава Україні!
показать весь комментарий
08.06.2025 12:37 Ответить
 
 