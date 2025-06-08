Атака на ракетный комплекс "Искандер" в Брянской области: ликвидированы 8 российских военных, 5 - "300", - ASTRA. КАРТА

Во время украинской атаки на установку "Искандер" в Брянской области было ликвидировано 8 российских военнослужащих, еще 5 захватчиков ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники пишет ASTRA.

ASTRA выяснила детали украинской атаки на российский ракетный комплекс "Искандер" от 5 июня 2025 года, о которой ранее сообщали в Генштабе ВСУ. По данным ASTRA, атака была осуществлена рано утром, район поражения расположен недалеко от села Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. Атака наносилась несколькими ракетами.

"Погибло 8 российских военнослужащих, еще пятеро получили ранения, добавили источники ASTRA в медицинских службах региона", - уточнили в ASTRA.

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Ранее в Генштабе сообщили, что 5 июня, подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ в Брянской области. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что на днях были уничтожены три российские установки "Искандер".