Операторы СБС уничтожили российский "Бук-М3" вместе с боекомплектом. ВИДЕО

Бойцы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем во взаимодействии с аэроразведкой 74 ОРБ обнаружили и уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М3".

Видео боевой работы было обнародовано на канале Сил беспилотных систем информирует Цензор.НЕТ.

Операция стала образцом слаженной работы подразделений. Сначала с помощью БПЛА операторы группы "Альтаир" 14-го полка обездвижили цель, которую "подсвечивали" пилоты 74 ОРБ. После этого бойцы роты "Чарли" 14 ОП БпАК нанесли точный удар, который вызвал детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки.

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ЗРК "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" - современная российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км. Уничтожение таких установок наносит противнику миллионные убытки и открывает воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.