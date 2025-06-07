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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Операторы СБС уничтожили российский "Бук-М3" вместе с боекомплектом. ВИДЕО

Бойцы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем во взаимодействии с аэроразведкой 74 ОРБ обнаружили и уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М3".

Видео боевой работы было обнародовано на канале Сил беспилотных систем информирует Цензор.НЕТ.

Операция стала образцом слаженной работы подразделений. Сначала с помощью БПЛА операторы группы "Альтаир" 14-го полка обездвижили цель, которую "подсвечивали" пилоты 74 ОРБ. После этого бойцы роты "Чарли" 14 ОП БпАК нанесли точный удар, который вызвал детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На днях были уничтожены три российские установки "Искандер", - Зеленский

ЗРК "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" - современная российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км. Уничтожение таких установок наносит противнику миллионные убытки и открывает воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.

Автор: 

уничтожение (7258) Бук (658) Силы беспилотных систем (105)


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Щось у мене передоз Зеленського.
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07.06.2025 21:58 Ответить
Як на мене з сонцепьоку красивіше фейерверк, але з Буку теж непоганий.
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07.06.2025 22:17 Ответить
Добре...
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07.06.2025 23:35 Ответить
Нарешті мєхвод стчастлів!!!!
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08.06.2025 00:18 Ответить
 
 