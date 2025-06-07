РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9833 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российского самолета
1 081 9

На днях были уничтожены три российские установки "Искандер", - Зеленский

Зеленский сообщил об уничтожении вражеских Искандеров

На днях Силы обороны Украины уничтожили три установки "Искандер" российских оккупантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в субботу, 7 июня, он заслушал доклады министра обороны Украины Рустема Умерова и главнокомандующего Александра Сырского. Прежде всего речь шла о действиях украинских воинов на передовой.

"Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим громадам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" - это было уничтожение просто убийц. Также есть сбитие российского военного самолета Су-35 и повреждения их военных вертолетов. Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов. Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для нас", - сказал президент.

Читайте также: На юге поражен локомотив с колонной вражеской техники: оккупанты понесли значительные потери, - Силы обороны

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) уничтожение (7249)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їх мабуть знищив умєров твоїм мирним планом.
показать весь комментарий
07.06.2025 21:45 Ответить
русалки почали публікувати списки загиблих, яких привезли на кордон

поки бачив 97 імен, всі з документами були.

кому треба шукайте в інеті.
показать весь комментарий
07.06.2025 22:10 Ответить
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
показать весь комментарий
07.06.2025 21:46 Ответить
днями? Та тиждень тому!
Запізніле запалювання...
показать весь комментарий
07.06.2025 21:46 Ответить
О, речник ЗСУ на зв'язку)
показать весь комментарий
07.06.2025 21:48 Ответить
Прокинувся..дебільний през..Господи, за що нам таке нещастя!!! Ок, війна. Але оцей полудурок - за що!!
показать весь комментарий
07.06.2025 22:00 Ответить
Ти, гімно в ополонці, не ображай мого президента !
показать весь комментарий
07.06.2025 22:07 Ответить
А ти за якого топиш? заигівно українське, чи пшеківське?

пшеківське он прокинулось.
показать весь комментарий
07.06.2025 22:11 Ответить
То добре.
показать весь комментарий
07.06.2025 22:03 Ответить
 
 