На днях были уничтожены три российские установки "Искандер", - Зеленский
На днях Силы обороны Украины уничтожили три установки "Искандер" российских оккупантов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что в субботу, 7 июня, он заслушал доклады министра обороны Украины Рустема Умерова и главнокомандующего Александра Сырского. Прежде всего речь шла о действиях украинских воинов на передовой.
"Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим громадам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" - это было уничтожение просто убийц. Также есть сбитие российского военного самолета Су-35 и повреждения их военных вертолетов. Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов. Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для нас", - сказал президент.
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поки бачив 97 імен, всі з документами були.
кому треба шукайте в інеті.
Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.
Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
Запізніле запалювання...
пшеківське он прокинулось.