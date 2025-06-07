На днях были уничтожены три российские установки "Искандер", - Зеленский

На днях Силы обороны Украины уничтожили три установки "Искандер" российских оккупантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в субботу, 7 июня, он заслушал доклады министра обороны Украины Рустема Умерова и главнокомандующего Александра Сырского. Прежде всего речь шла о действиях украинских воинов на передовой.

"Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим громадам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" - это было уничтожение просто убийц. Также есть сбитие российского военного самолета Су-35 и повреждения их военных вертолетов. Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов. Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для нас", - сказал президент.

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