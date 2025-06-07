Сбит российский истребитель Су-35 на Курском направлении, - Воздушные силы. ВИДЕО
Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Вместе к победе!", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
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+46 Randall Flag #387882
показать весь комментарий07.06.2025 11:17 Ответить Ссылка
+24 Володимир Омельянов
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+23 виталий пшеничко
показать весь комментарий07.06.2025 11:21 Ответить Ссылка
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Якщо це так, то це вдвічі крутіше!
При кожному натискані на екран ми давимо мільйони бактерій . А 95 % населення - ідіоти .
Молодці ПС! Бажаємо масштабування успіху.
Пілот в обоймах кобздона?
А на рахунок заходу, це політика. Вони можуть тобі відповісти словами твого лідора, за якого ти голосував.
Ми вам ні чого не винні.
Довбні! Спека! Воно саме впало і хекає...)))
Хто у курсі, що за муз. супровід ?