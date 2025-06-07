Сбит российский истребитель Су-35 на Курском направлении, - Воздушные силы. ВИДЕО

Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Вместе к победе!", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте также: СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики, - источники. ВИДЕО