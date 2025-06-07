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Новости РФ потеряла самолет штурмовик
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Сбит российский истребитель Су-35 на Курском направлении, - Воздушные силы. ВИДЕО

Збито су 35

Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Вместе к победе!", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте также: СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики, - источники. ВИДЕО

Автор: 

самолет (3643) уничтожение (7249) Воздушные силы (2419) Курск (1145)


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Топ комментарии
+46
Круто! Слава ЗСУ!
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07.06.2025 11:17 Ответить
+24
Яка чудова новина ! Слава ЗСУ !
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07.06.2025 11:18 Ответить
+23
Трампу этого знать не надо,а то опять Украину будет обвинять в убийстве ********* мальчиков в трусиках
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07.06.2025 11:21 Ответить
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Круто! Слава ЗСУ!
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07.06.2025 11:17 Ответить
Та ви шо ніззя тампон позвонить ***** і согласуе відповідь. А потім це свиняче рило буде казати сами напросились. Ні, сидіть тихо хай вас вбивають поки тампон у памперсах у гольф грае.
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07.06.2025 11:59 Ответить
Дожилися - Америка ізбрала довбойоба!
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07.06.2025 12:12 Ответить
Ага, у нас навчились.
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07.06.2025 12:20 Ответить
👍👏👏👏Доліталося! 😁
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07.06.2025 12:05 Ответить
Пишуть, що F-16 збив.

Якщо це так, то це вдвічі крутіше!
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07.06.2025 12:58 Ответить
А где пишут?
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07.06.2025 13:38 Ответить
Вічного концерта у кабздоха ))
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07.06.2025 11:18 Ответить
Яка чудова новина ! Слава ЗСУ !
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07.06.2025 11:18 Ответить
На фото не Су-35.
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07.06.2025 11:19 Ответить
А тобі всі фотки точні на диван подавай
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07.06.2025 11:22 Ответить
От дмвіться, якби цензор написав про Зєлєнскогл, а фото приклав би Чебурашки, вам це було б нормально?
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07.06.2025 11:29 Ответить
А чому б ні)) нормально,а мені би хоть поставили фото кукурузника інформація написана словами)))
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07.06.2025 11:31 Ответить
а какая разница, да (с)
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07.06.2025 11:38 Ответить
Це було б більш доречно і ще й на додачу смішно, нам же захотілося "поржать" шість років тому.
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07.06.2025 12:45 Ответить
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07.06.2025 13:19 Ответить
Нормально бо то є чєбурашка
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07.06.2025 13:30 Ответить
Літак тобі написали збито,тобі мало інфи,зрозуміло ти ж кацап
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07.06.2025 11:27 Ответить
Цікаво, а що ж тоді, розумнику? Всі елементи на фото та камуфляж свідчать про те що це саме Су-35. Це фото з МАКС-2009.
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07.06.2025 11:36 Ответить
на фото Су-30
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07.06.2025 11:51 Ответить
"Всі тварини здалеку схожі на мух" (с), а Су-35 з деякої відстані візуально схожий на Су-30.
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07.06.2025 12:06 Ответить
Бо обоє, по суті, є доопрацьованим Су-27...
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07.06.2025 13:37 Ответить
у ссу 30 є маленькі крильця біля кабіни кацапольота
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07.06.2025 12:17 Ответить
Вони згоріли, чи тобі повилазило?
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07.06.2025 12:36 Ответить
чоловіче ти розрізняєш фото до новини з відео в ній ?
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07.06.2025 12:42 Ответить
Насмішив
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07.06.2025 13:24 Ответить
Маленькі крильця називаються ПГО. Але існує два Су-35: старий (зараз він відомий як Су-27М) та новий F відомий як Су-35С, ще відомий, як Су-35БМ. Їх можна відрізнити за ПГО (переднє горизонтальне оперення). Су-35С без ПГО.
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07.06.2025 13:13 Ответить
СУ-30 і Су-35 - це, по суті, один і той же літак. Обидва літаки є модифікаціями Су-27... Тому дуже цікаво, як ви їх на відео такої якості розрізняєте?
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07.06.2025 13:36 Ответить
Я вже спокійно сприймаю подібні речі . Інколи можу вказати на помилку , але відповідати на коментарі озлоблених не вважаю раціональним , бо даремна трата .
При кожному натискані на екран ми давимо мільйони бактерій . А 95 % населення - ідіоти .
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07.06.2025 11:44 Ответить
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07.06.2025 12:37 Ответить
**** сгорело. У них пиропатроны в катапульное кресло не ставят.
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07.06.2025 13:23 Ответить
Су-35, эксперд.
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07.06.2025 13:21 Ответить
Є ще порох в порохівницях!
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07.06.2025 11:19 Ответить
І ягоди в ягодицях )
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07.06.2025 12:37 Ответить
невже ракетою повітря-повітря? Хоча це нажаль, навряд чи...
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07.06.2025 11:19 Ответить
Сьогодні зранку не скажу де на великій швидкості дуже низько пролетів якийсь наш літак. Тут вони так ніколи не літали. Можливо це воно... А шо тобі нажаль чи навряд чи?
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07.06.2025 11:31 Ответить
нажаль, тому що навряд чи нам надали С8. Хоча не навряд чи, а я впевнений, що їх нема.
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07.06.2025 11:42 Ответить
Час від часу трапляється, що й ракетами "земля-повітря"
Молодці ПС! Бажаємо масштабування успіху.
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07.06.2025 12:16 Ответить
ну так, мабуть кацапи на тому напрямку втратили пильність, а ми могли непомітно підтягнути якійсь "хоук".
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07.06.2025 12:24 Ответить
Це не ми,це кацапи самі свій ватольот збили
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07.06.2025 12:19 Ответить
Він таким вже прилетів зі свого аеродрому!
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07.06.2025 12:47 Ответить
Очередной жестокий теракт кровавого киевского режима! Подло уничтожен мирный истребитель...Не забудем, не простим!!! Справедливое возмездие в виде удара по жилой застройке не заставит себя ждать!
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07.06.2025 11:20 Ответить
Трампу этого знать не надо,а то опять Украину будет обвинять в убийстве ********* мальчиков в трусиках
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07.06.2025 11:21 Ответить
А чого вони у трусіках літають? Або нефіг!
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07.06.2025 12:28 Ответить

Пілот в обоймах кобздона?
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07.06.2025 11:26 Ответить
Вечного вам штопора орлы лапотные..
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07.06.2025 11:29 Ответить
Щоб був не останнім !
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07.06.2025 11:29 Ответить
Не останній, в кацапів ще є що збивати.
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07.06.2025 11:35 Ответить
з Ф-16 🛦
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07.06.2025 11:31 Ответить
Фура ? не ?
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07.06.2025 11:34 Ответить
Крафтер
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07.06.2025 12:17 Ответить
Дай Бог щоб нам дали далекобійні ракети повітря-повітря. На тому і закінчатся рашистські бомбардування наших міст. Але все ж потрібно зазначити цинізм і підлість наших західних партнерів у яких є зброя щоб відігнати рашистські бомбовози від наших міст але вони спокійно спостерігають як рашисти вбивають наших мирних мешканців і дітей
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07.06.2025 11:35 Ответить
Цинізм і підлість це наша влада, яка ні чого не зробила за роки повномаштабної війни.
А на рахунок заходу, це політика. Вони можуть тобі відповісти словами твого лідора, за якого ти голосував.
Ми вам ні чого не винні.
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07.06.2025 11:55 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, " ми вам нічого не винні" це лозунг минулої влади. Цей лозунг мені тут неодноразово повторювали такі як ти
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07.06.2025 12:25 Ответить
Ахахааа не ну точно у зелених пам'ять як у рибок.
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07.06.2025 12:35 Ответить
А где он такое сказал, можешь дать ссылку?
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07.06.2025 13:40 Ответить
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07.06.2025 11:48 Ответить
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07.06.2025 11:49 Ответить
Оооо, єнотик підтягнувся, 👍 давненько не було! 😁
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07.06.2025 12:08 Ответить
Дуже гарна новина і велика подяка нашим ЗСУ!!!
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07.06.2025 11:55 Ответить
вже кіно з'явилось
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07.06.2025 12:03 Ответить
******, направив його в рай?? А воно, он, як вийшло неловко!!
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07.06.2025 12:03 Ответить
Зер гут!
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07.06.2025 12:07 Ответить
https://t.me/voynareal/116141 🔥 Повітряні сили показали, як посеред поля палає збитий Су-35
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07.06.2025 12:07 Ответить
рудий і пуйло всі однаково плакали
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07.06.2025 12:09 Ответить
єта же гєнаціт
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07.06.2025 12:13 Ответить
Слава героям!
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07.06.2025 12:19 Ответить
сподіваюсь пілот здох
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07.06.2025 12:20 Ответить
Не знаю хто виконує але пісенька зараз ТОП з усіх вутюгів...
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07.06.2025 12:22 Ответить
"Чем могли сбить?"...Хехе)))
Довбні! Спека! Воно саме впало і хекає...)))
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07.06.2025 12:38 Ответить
А що скаже трамп? Сбілі самальотік, каторий просто лєтєл? Як і про стратегічні бомбардувальники - мірно стаялі на стаянках. Ох, і забористий компромат у #уйла на рудрого. І тут вже не про те, що рудий когось дере, тут скоріше навпаки, а це дуже дошкульне опускалово
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07.06.2025 12:40 Ответить
Трампон сьогодні,граючи в гольф,знову скаже "Курва,нашо злити того в бункері?")))
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07.06.2025 12:45 Ответить
Гарно впав, майже цілий мабуть кружляв, як лист, що падає з дерева. Так падав збитий Ту22 https://www.youtube.com/watch?v=zUlQ8JMCWF4&t=7s
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07.06.2025 12:49 Ответить
Гарна новина !
Хто у курсі, що за муз. супровід ?
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07.06.2025 13:13 Ответить
DREVO - СМАРАГДОВЕ НЕБО
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07.06.2025 13:16 Ответить
 
 